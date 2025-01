Neuhýbám z cesty, říká Rulík o „jiném“ výběru. Nouzi má v obraně, opory šetří

Přitom se vyráží zrovna do jednoho z dějišť nadcházejícího mistrovství světa. A na široký led, o jehož důležitosti vzhledem k akci roku Rulík hovořil před startem Švýcarských her.

„Teď to nebude hrát úplně roli, máme skupinu v Dánsku. V týmu panovala jednoznačná shoda v tom, jak to mám namyšlené. Z toho vzešlo, že jsem nominaci mohl udělat tak, jak jsem cítil,“ líčil devětapadesátiletý kouč k mužstvu, v němž figuruje hned sedmnáct hráčů z extraligy.

Nominace je oproti předchozím jiná, berete hráče z širšího výběru, testujete nové. Neuhýbáte z nastavené cesty?

Ne, tohle je moje cesta. Už jsem to měl dopředu namyšlené a seznámil vytěžovanější kluky s plánem, aby jeli na první, případně druhý turnaj. Myslím, že byli i rádi. Deset měsíců v takovém zápřahu není jednoduchých.

Oporám se i daří, mohl jste tak tvořit výběr víc v klidu a dovolit si luxus nominovat nováčky?

Jednoznačně. Nechceme ani riskovat, že by došlo ke zbytečnému zranění z únavy či přetížení. Byl jsem určitě pro, aby si kluci dali jednu reprezentační přestávku klid a nadechli se před závěrem sezony, před play off. A na druhou stranu jsem zase chtěl dát prostor i dalším hráčům, abych měl představu, jak jsou na tom na úrovni mezinárodního hokeje, nastává ta pravá chvíle je vidět. Ve svých klubech hrají první dvě lajny, potažmo posilují třetí jako v případě Michala Kunce. I ten ale hraje výborně, daří se mu také střelecky a patří v Olomouci mezi nejlepší. Je to výběr kluků, co patří k tomu lepšímu v extralize.

Překvapil jste mimo jiné útočníky Matyášem Filipem z Kladna a Filipem Přikrylem z Budějovic. Je to vzkaz, že ani nezáleží tak na postavení klubů v tabulce. Že i hráči z níže postavených týmů mají šanci?

Jo, oba dva jsou hlavně v dobrém věku kolem těch pětadvaceti. Takovým hráčům jsme chtěli dát příležitost. Oba dva jsou šikovní na puku, solidní bruslaři. U Matyáše byl zdravotní problém, kdy vynechal sezonu, ale postupně se lepší, propracoval se na Kladně. A to třeba ve Vítkovicích předvedlo výborný zápas, speciálně na toto utkání jsem se díval. I z takových týmů můžeme na jednoho útočníka ukázat. Zapadá nám věkově, perspektivou.

Matyáš Filip z Kladna střílí gól. Jakub Sedláček v brance Olomouce už se jen dívá. Útočník Českých Budějovic Filip Přikryl slaví gól svého týmu proti Karlovým Varům.

Máte v záloze další podobné hráče v případě omluvenek?

Je jich asi šest, ale oni to teda nevědí. Dělám si hráče pod čarou, mám to připravené.

A hrozí opět nějaká absence?

Vím, že třeba Filip Zadina měl zranění ze Spengleru, nastoupil teď 25. za Davos. Po měsíci. Jsem s ním domluvený, že si zavoláme ke konci příštího týdne podle jejich zápasů a řekne mi, jak se cítí. Jsme domluvení, že když to bude dobrý, rád pojede. A když ne, může dojít ke změně. Druhý případ je Radan Lenc, blokoval střelu a dostal ji někam do brusle. V sobotu poslední utkání nehrál, jde na rentgen a bude mě informovat. Pokud to bude jen zhmožděné, snad týden pomůže a bude moct přijet. Kdyby došlo ke zlomenině, museli bychom reagovat. K tomu extraliga se hraje v úterý, pátek a neděli, v Evropě budou dva až tři zápasy, každý to má trochu jinak. Tam se může stát cokoli.

Z bratrů Kašových jede tentokrát David, kdy se potkají v národním týmu oba?

To nevím. (úsměv) Ale koukají na to profesionálně. Věřím, že jednou se to sejde. K Davidovi se pokusím dát hráče s energií, co vybojují puky a přinutí soupeře k chybám. On toho dokáže využít. Ondra není v pozici, abychom ho zkoušeli, my víme moc dobře, jaký je. I jak na tom bývá zdravotně. Pauza mu přijde vhod, aby se dal do kupy a odpočinul si. Nepředbíhal bych, ale věřím, že jednou je uvidíme vedle sebe na ledě. Jsou zkrátka věci, které můžu ovlivnit a které ne.

Spokojení bratři. David Kaše (vpravo) s bratrem Ondřejem po vítězství nad Kometou.

Ale vzal jste hned pět nováčků, stanovoval jste si nějaký limit?

Ne, ani jsem nevěděl, kolik jich popravdě je. Tak to nemám a nepočítám, minule nebyl žádný. Od listopadu doteď je to asi úměrné situaci, v jaké jsme. Bereme i starší, aby to nestálo jen na mladých, co se dobře jeví ve svých týmech ve svých ligách. Chtěli jsme si udělat širší základ. Může se stát, že když bude závěr v play off, všichni pojedou na krev a náhodou dojde ke zranění, chceme mít širší obzor, koho pozvat do kempu před mistrovstvím.

Jedním z debutantů je i Kristian Reichel. Bavil jste se o něm také s jeho tátou Robertem?

Úplně jsem to s ním nekonzultoval. Ale je pravda, že když jsme byli na dvacítkách, tak jsme tam někde seděli a já Albimu říkal, že je velká šance, že v únoru pojede. Poprosil mě akorát jejich trenér, že mají pauzu jen v listopadu a únoru, proto abych zvolil buď Karjalu nebo Švédské hry.

Kristian Reichel

Rozšířili jste monitoring i o Německo?

Moc hráčů tam nemáme, on dostal nabídku z Mannheimu, šel tam. Jednoznačně kvalitu máme ve Švýcarsku, Finsku a Švédsku, ale ani DEL není špatná soutěž, oni patří do top čtyři. Myslím, že si šanci zasloužil. Řadí se tam k lídrům, je to univerzál, může hrát na jakémkoli postu. Navíc kluk v dobrém věku, vracel se před sezonou z americké AHL. I tyhle hráče je podle mě třeba neopomenout a šanci jim dát.

Je znát, že v obraně už jste se na rozdíl od útoku musel nouzově omezit na užší výběr, že?

Ano, tam jsme malinko omezení na zkoušení nových možností, jak obránců moc nemáme.

Český obránce Jan Košťálek (33) manévruje s kotoučem před napadajícím finským útočníkem Hannesem Björninenem (24).

Jede třeba Jan Košťálek, který ve Vítkovicích nemá úplně formu...

Bavili jsme se o tom s Markem Židlickým. Jsme trošku ovlivnění tím, že nemáme beky praváky a chceme je. Druhá věc je, že turnaje, které absolvoval, odehrál v národním týmu velmi dobře. Věříme, že změna prostředí a start v národním týmu by ho mohly nakopnout směrem k tomu, co čeká Vítkovice. A že to není nic jednoduchého. Budou potřebovat hráče, kteří si budou věřit a dostanou se do formy.

Něco podobného je to i u Jakuba Zbořila z Pardubic?

A taky u Hájka, u obou dvou věříme, že jak to je o něco rychlejší a náročnější než extraliga, mohlo by jim to pomoct dál v jejich výkonnosti.