Rulík po MS skončí u reprezentace. Trenér od nové sezony převezme Kladno

Robert Rampa
Martin Dřevínek
,
  13:17aktualizováno  13:56
Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík po letošním mistrovství světa u národního týmu skončí. S ním i celý realizační tým. Šedesátiletý kouč by měl od nové sezony vést extraligové Kladno. Hokejový svaz v úterý odpoledne potvrdil informace iDNES.cz.
Kouč Radim Rulík sleduje zápas českých hokejistů se Slovenskem. | foto: ČTK

Rulík se po důkladném zvážení rozhodl nepřijmout prodloužení dvouleté smlouvy, o jeho nástupci se rozhodne ještě před začátkem mistrovství světa, které se v květnu koná ve Švýcarsku.

„Bylo pro mě obrovskou ctí vést český národní tým, společně jsme do toho dali maximum a za to bych chtěl všem poděkovat. Cítím, že je potřeba zase ta každodenní klubová práce a prostředí, které trenéra přirozeně drží v neustálém procesu učení a posouvání dál,“ pronesl Rulík.

„Radim odvedl vynikající práci nejen na lavičce národního týmu, ale také prosazením myšlenky úzké spolupráce mezi reprezentačními trenéry napříč všemi věkovými kategoriemi. Za to všechno mu patří velké poděkování,“ uvedl prezident Českého hokeje Alois Hadamczik.

„Touze po návratu ke klubovému hokeji rozumím. Jsem ale moc rád, že zůstává nadále součástí sportovního úseku a bude se dále podílet na tom, aby byl český hokej ve světové špičce,“ doplnil Hadamczik.

Redakce o komentář oslovila i extraligové Kladno, na odpověď zatím čeká.

Národní tým Rulík převzal v roce 2023 po Karim Jalonenovi. Hned jeho první sezona skončila zlatem z domácího mistrovství světa.

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v Praze. Trenér Radim Rulík. (27. května 2024)

Na dalším světovém šampionátu skončil jeho výběr ve čtvrtfinále, ve stejné fázi Češi vypadli také na nedávných olympijských hrách.

Ještě před působením u seniorského týmu slavil v roce 2023 zisk stříbrných medailí s českou dvacítkou, pro kterou šlo o první cenný kov po 18 letech.

Na klubové úrovni dovedl k extraligovému titulu Litvínov, působil také v Karlových Varech, Plzni, Mladé Boleslavi či naposledy v Pardubicích.

O Rulíka je zájem v extralize. Skončí u reprezentace? Jasno má být příští týden

Jeho další kroky v tuzemské nejvyšší soutěži povedou na Kladno. To v prosinci odvolalo trenéra Davida Čermáka, od té doby vedl tým dočasně sportovní manažer Tomáš Plekanec.

Rytíři se pod jeho vedením dostali po dlouhých 13 letech do play off, v předkole trápili favorizovanou Spartu, které podlehli až v pěti zápasech.

O další posun středočeského klubu se má od další sezony pokusit Rulík.

Nejčtenější

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

17. března 2026  11:04

Šimka dál trápí zahozená šance s Kanadou: Lidé mi píšou, že jsem podělal olympiádu

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Pro klub Bílých Tygrů byl podpis Radima Šimka prioritou. Po svém návratu ze zámoří se zkušený bek ihned zařadil mezi lídry týmu a v polovině předchozí sezony převzal dres s písmenem C. „Jsem hrozně...

17. března 2026  10:51

Trenér českých gólmanů: Dostál si drží svůj styl, u mladých nevidím přirozenost

Lukáš Dostál z Anaheim Ducks slaví výhru.

Dva čeští gólmani v jednom týmu NHL v letošní sezoně působí dokonce ve dvou týmech. Za Utah hájí brankoviště Karel Vejmelka s Vítkem Vaněčkem a v Anaheimu sezonu odstartovali Lukáš Dostál s Petrem...

17. března 2026  10:32

Čihák po konci v Budějovicích: Pár věcí bych udělal jinak, Gulaš jako lídr chyběl

Kouč Ladislav Čihák na lavičce Českých Budějovic

Vyklidil byt, vyřešil osobní záležitosti. Při pohovorech probral s hráči uplynulou sezonu. V týdnu se ještě potká s vedením klubu a pak se s Českými Budějovicemi minimálně na nějaký čas rozloučí....

17. března 2026  10:21

Zemřel Vladimír Stránský. Coby hokejista získal s Vítkovicemi titul v roce 1981

Rok 1974. Vítkovický hokejista Vladimír Stránský zakončuje proti Gottwaldovu.

Ve věku 78 let v pondělí zemřel bývalý hokejový útočník Vladimír Stránský, jedna z klíčových postav Vítkovic při zisku československého mistrovského titulu v roce 1981. Informoval o tom web...

17. března 2026  10:03

Na stezce za překonáním Stezky. Pardubice plánují, jak oplatit Kometě loňské finále

Brněnský brankář Stezka se snaží reagovat na akci pardubického Kousala.

Repríza loňského finále proti Kometě Brno na úvod play off čeká na hokejisty Dynama Pardubice. Série začíná ve středu a ve čtvrtek na ledě v enteria areně. V Brně se hraje v neděli a v pondělí.

17. března 2026  9:51

Plzeňský Jandač varuje před Spartou: Vyhrát těsnou sérii je regenerační injekcí

Plzeňský trenér Josef Jandač udílí na tréninku pokyny.

Ve středu rozehrají hokejisté Plzně na domácím ledě čtvrtfinálovou sérii extraligového play off proti Spartě, která vybojovala postup z předkola. Pražané byli blízko vyřazení s Kladnem, nakonec...

17. března 2026  8:13

Krásné góly Pastrňáka a Zachy stačily Bostonu jen na bod, Nečas mírnil debakl

Bostonský útočník David Pastrňák překonává Jacoba Markströma v brance New...

České útočné duo Bostonu v pondělním programu NHL pálilo ostrými. David Pastrňák se blýskl dvěma pohlednými góly a mezi střelci figuroval i Pavel Zacha. Hokejistům Bruins to ovšem nakonec stačilo jen...

17. března 2026,  aktualizováno  6:12

To byl ale šok! Český mladík se dočkal výměny, co mu může zvýšit šanci na NHL

Premium
Český útočník Maxmilian Curran se raduje z vyrovnávací branky v semifinále...

Ačkoliv v NHL neodehrál ani zápas, na chvíli se jeho jméno objevilo na kdejakém zámořském hokejovém serveru. Díky do té doby vcelku nezáživné uzávěrce přestupů, kterou oživila velká výměna mezi...

17. března 2026

Ostrá otočka, Kladno už nezaostává. Je z něj žádaná adresa pro Rulíka i kupu posil

Premium
Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Zaskočili, koho mohli. Hokejisté Kladna v předkole play off málem potopili velikána Spartu. Přitom už postup do vyřazovacích bojů extraligy by stačil k hodnocení: Dobrá práce!

16. března 2026

Praha bude hostit Světový pohár 2028! Kdo si ale na velké hokejové akci NHL zahraje?

Český tým nechyběl na posledním Světovém poháru v roce 2016, jeho samostatná...

Návrat obří akce pod záštitou NHL. Navíc v Praze. „To je úplně super zpráva!“ reagoval pro iDNES.cz nadšeně bývalý obránce Roman Polák na zjištění, že jedna ze skupin Světového poháru se v únoru 2028...

16. března 2026  18:22,  aktualizováno  19:38

