Rulík po MS skončí u reprezentace. Trenér od nové sezony převezme Kladno

Rulík se po důkladném zvážení rozhodl nepřijmout prodloužení dvouleté smlouvy, o jeho nástupci se rozhodne ještě před začátkem mistrovství světa, které se v květnu koná ve Švýcarsku.
„Bylo pro mě obrovskou ctí vést český národní tým, společně jsme do toho dali maximum a za to bych chtěl všem poděkovat. Cítím, že je potřeba zase ta každodenní klubová práce a prostředí, které trenéra přirozeně drží v neustálém procesu učení a posouvání dál,“ pronesl Rulík.
„Radim odvedl vynikající práci nejen na lavičce národního týmu, ale také prosazením myšlenky úzké spolupráce mezi reprezentačními trenéry napříč všemi věkovými kategoriemi. Za to všechno mu patří velké poděkování,“ uvedl prezident Českého hokeje Alois Hadamczik.
„Touze po návratu ke klubovému hokeji rozumím. Jsem ale moc rád, že zůstává nadále součástí sportovního úseku a bude se dále podílet na tom, aby byl český hokej ve světové špičce,“ doplnil Hadamczik.
Redakce o komentář oslovila i extraligové Kladno, na odpověď zatím čeká.
Národní tým Rulík převzal v roce 2023 po Karim Jalonenovi. Hned jeho první sezona skončila zlatem z domácího mistrovství světa.
Na dalším světovém šampionátu skončil jeho výběr ve čtvrtfinále, ve stejné fázi Češi vypadli také na nedávných olympijských hrách.
Ještě před působením u seniorského týmu slavil v roce 2023 zisk stříbrných medailí s českou dvacítkou, pro kterou šlo o první cenný kov po 18 letech.
Na klubové úrovni dovedl k extraligovému titulu Litvínov, působil také v Karlových Varech, Plzni, Mladé Boleslavi či naposledy v Pardubicích.
O Rulíka je zájem v extralize. Skončí u reprezentace? Jasno má být příští týden
Jeho další kroky v tuzemské nejvyšší soutěži povedou na Kladno. To v prosinci odvolalo trenéra Davida Čermáka, od té doby vedl tým dočasně sportovní manažer Tomáš Plekanec.
Rytíři se pod jeho vedením dostali po dlouhých 13 letech do play off, v předkole trápili favorizovanou Spartu, které podlehli až v pěti zápasech.
O další posun středočeského klubu se má od další sezony pokusit Rulík.