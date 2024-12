Mít tak hůlku Harryho Pottera. Rulík by spravil hokej a sjednotil rozměry hřišť

Změna bude podstatně složitější pro posily z NHL. Jádro tkví v rozměrech hřiště.

V dánském Herningu, kde bude hrát i Česko, i ve švédském Stockholmu mají pořadatelé připravit ledovou plochu o rozměrech tradičního „evropského letiště“ 60 metrů na délku a 30 na šířku.

Pro srovnání: v zámořské NHL nebo třeba i na extraligové Spartě se hraje 60 na 26.

„Pro hokej to je jednoznačně nejatraktivnější. Není to ani velké, ani malé, tak akorát,“ tvrdí Rulík. „Podívejte na Spartu, jak na ni lidi chodí. Litvínov má také úzké hřiště a v extralize je nahoře. Já velká hřiště nemám rád, jsem zastáncem kanadských rozměrů, bohužel Švédové, Dánové i Švýcaři pořád ctí ty evropské.“

Mezinárodní hokejová federace (IIHF) už v minulosti plánovala rozměry napříč kontinentem sjednotit, aby se v Americe a Evropě nehrál „jiný“ hokej.

A jak už to bývá, jestli mělo dojít ke sjednocení, Evropa se musela přizpůsobit NHL. Naopak by k tomu rozhodně nedošlo.

Jenže nápad se nakonec nezrealizoval, byť třeba v Česku spousta klubů ke zúžení skutečně přistoupila.

„Snad mě nikdo neukřižuje, zase říkám jen svůj názor, ale já to nechápu! Hokej trénuju od roku 1985 a prostě nerozumím tomu, co stojí za tím, že se IIHF nedokáže před tuhle otázku postavit. Proč nedokáže logicky, jasně a přímočaře rozhodnout, že se to sjednotí,“ vadí Rulíkovi. „Ano, třeba v Litvínově to udělali a pak na jedné straně mezi hledištěm a ledem zbyl větší prostor, ale v tom takový problém nevidím.“

A pak zlatý trenér dodal: „Kdybych měl hůlku Harryho Pottera, zítra by to bylo hotové.“

Že by přemýšlel o kandidatuře do struktur IIHF, kde by změnu prosadil? S tím na kouče nechoďte, myšlence se zasmál, on patří na střídačku k hráčům.

Téma ve čtvrtek otevřel sám trenér, když vysvětloval nominaci na Švýcarské hry pro příští týden.

Čtvrteční duel Česko sehraje ještě v Pardubicích před domácími fanoušky a Dynamo patří mezi kluby s větším hřištěm: 59,88 metru na 29,37.

„Jsem rád, že si širší hřiště vyzkoušíme s hráči, kteří patří do jádra reprezentace,“ vysvětlil kouč.

Na nominaci se to výrazně podepsalo: zatím žádný nováček, zato dvanáct mistrů světa. Rulík tentokrát moc nových jmen nezkouší, spíš už připravuje tým na květen.

A je otázkou, jestli se fakt, že se v Dánsku i Švédsku bude hrát na „letištích“, neodrazí na složení národního týmu. Tedy že se tentokrát ještě více bude spoléhat na hráče z Evropy, neboť pro posily z NHL by přechod mohl být zásadně náročný.

„Ano, bude to problém,“ přitaká Rulík. „Ale uděláme to jako loni, nebude rozhodovat, jestli je někdo z Ameriky, nebo Evropy. V zámoří máme vytěžované hráče, některým se daří méně, některým více.“

Konkrétně zmínil, že pozornost zaměřuje na hráče typu Jiřího Kulicha nebo Ivana Ivana, útočníky Buffala a Colorada, nebo obránce Minnesoty: Davidy Jiříčka a Špačka.

Trenér českých hokejistů Radim Rulík zveřejnil nominaci na Švýcarské hry.

„Máme v Americe strašně úzkou základnu, čím dál méně hráčů. Ale aspoň takoví Kulich a Ivan začínají v NHL mít nějaké místo, a když bude šance je na šampionát dostat, bude to i s ohledem na olympiádu v roce 2026 strašně důležité,“ míní Rulík. „Nekoukám na Nečase, Pastrňáka nebo Zachu. U nich vím a oni taky vědí.

Je to problém na více úrovních. Na jednu stranu Rulík chystá tým pro šampionát 2025, kde to možná pro hráče z NHL bude náročnější, na druhou už taky přemýšlí nad olympiádou o rok později.

Snad aby přišel ten dopis z Bradavic...