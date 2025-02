Máme kam sáhnout, těší Rulíka. Vyrazí na NHL, kdo připadá v úvahu směrem k MS?

Do startu šampionátu, který letos hostí Stockholm a Herning, zbývají přesně tři měsíce. Stát se může cokoliv, do skládání finální nominace jako již tradičně promluví spoustu faktorů, některé jen těžko předvídatelné.

Zásadní výstup z dosavadního průběhu této sezony ale zní jasně: Rulík bude mít z čeho vybírat.

Ať vypadá kádr jakkoliv, ať jsou v něm mnohokrát prověření či nepříliš ozkoušení hráči, česká reprezentace pod vedením současného realizačního týmu šlape.

„Ukázalo se, že máme kam sáhnout. Když budou noví kluci dostávat na této úrovni více příležitostí, postupně jim začne stoupat výkonnost a sebevědomí,“ líčil devětapadesátiletý kouč.

Utkání se Švýcarskem rozhodl ve finském Lahti působící útočník Horký, mezi střelce se zapsal také objev Kunc, který prožívá povedenou sezonu v Olomouci, kde jen za leden stačil nastřádat sedm gólů a šest přihrávek.

Michal Kunc (vlevo) v utkání proti Švýcarsku.

Na mezinárodní scéně s přehledem obstáli i Reichel, Cibulka, Filip, Fridrich, Kantner či teprve devatenáctiletý centr Hradec, jenž v lednu nechyběl u bronzové radosti na mistrovství světa juniorů.

„Zvlášť čtvrtý útok (Horký, FIlip, Fridrich) byl výborný. Nejen, že dali branku, ale dobře se doplňovali, bruslili a byli na ledě cítit,“ pochvaloval si Rulík.

Nepříliš povedené sobotní vystoupení proti Finům (0:3) nechali Češi za sebou, o den později měli zvlášť v první třetině herně navrch. Scházela jen přesnější koncovka.

Národní tým opět hýřil aktivitou a poctivostí. A když se soupeř propracoval do šance, narazil na připraveného Kořenáře, jenž předvedl šestadvacet zákroků a připsal si první nulu v reprezentaci.

„Opravdová jistota, podal skvělý výkon. Odchytal dvě utkání, obě mu vyšla, celkově se mu daří. Pro Spartu jedině dobře, že mají gólmana v tak výborném rozpoložení,“ hlásil spokojený trenér.

Jeho svěřenci zakončili Švédské hry s bilancí dvou vítězství a jedné porážky. Vedou průběžné pořadí Euro Hockey Tour, dohromady posbírali už jedenadvacet bodů, což se nikdy předtím nepovedlo.

Filip Přikryl v utkání se Švýcarskem.

Hráči se ze Švédska opět vrátí do svých klubů, šéfa střídačky čeká na konci února cesta na několik zápasů nejvyšší švýcarské soutěže, kde působí třeba Kubalík, Zadina, Stránský či Voženílek.

„V půlce března poletíme s Jirkou Šlégrem do zámoří za klukama, o které bychom měli zájem v případě, že by vypadli z NHL. Máme to předem připravené,“ nastínil další plány Rulík.

Při pohledu na tabulku zámořské soutěže lze už nyní odhadnout, které týmy neproniknou do play off.

Nabízí se pozvánka pro mladíka Kulicha z Buffala, po základní části skončí klubové povinnosti také Ruttovi ze San Jose, k dispozici by opět mohlo být i duo z Anaheimu ve složení Gudas – Dostál, ale brankářské jedničce z loňského šampionátu končí smlouva.

Z gólmanů připadají v úvahu také Mrázek z Chicaga či objev Dobeš z Montrealu, výraznější ztrátu na elitní osmičku v Západní konferenci mají i Utah s Vejmelkou či St. Louis, kde působí defenzivní centr Faksa.

A nezapomínejme, že na hraně postupu balancuje i Boston se Zachou a Pastrňákem.

V Evropě působící hráče plánuje Rulík udržet v tempu i po vyřazení z play off, nechce je nechat vydechnout až příliš dlouho. I proto začne kemp před startem mistrovství 1. dubna.

„Všechno se bude dotvářet postupně,“ pronesl po skončení Švédských her. Turnaj mu jen potvrdil, že počet uchazečů o účast na vrcholné akci sezony přibývá.