O Rulíka je zájem v extralize. Skončí u reprezentace? Jasno má být příští týden

Autor:
  12:47
Po květnovém šampionátu ve Švýcarsku mu vyprší smlouva. A co dál? To zatím zůstává nejasné. Ve hře je i varianta, že by trenér Radim Rulík u hokejové reprezentace skončil a už od nadcházející sezony se vrátil do extraligy. Velký zájem o něj údajně má Kladno.
Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před olympijskými hrami. | foto: ČTK

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík dává rozhovory po příletu z...
Kouč hokejistů Radim Rulík po návratu z olympijských her v Miláně.
Trenér českých hokejistů Radim Rulík po příletu z olympijských her.
Trenéři hokejové reprezentace Radim Rulík (vlevo) a Jiří Kalous po návratu z...
120 fotografií

Rytíře momentálně vede Tomáš Plekanec. Mužstvo se pod ním zvedlo, poprvé po třinácti letech postoupilo do play off, kde mu chybí jen krok od překvapivého vyřazení Sparty.

Sporný gól slavilo Kladno třikrát. A Sparta padla, protože chyběl průkazný záběr

Bývalý centr zároveň v klubu zastává i roli sportovního manažera. Jeho prosincový přesun na střídačku, kde nahradil odvolaného Davida Čermáka, lze tedy spíš brát jako dočasné řešení.

Kladno, jehož ambice pod novým majitelem Tomášem Drastilem rostou, se od nové sezony poohlíží po novém trenérovi. A zaměřit se mělo právě na Rulíka.

Rytíři podle informací Sport.cz nestojí jen o hlavního kouče reprezentace, ale také o zbytek jeho realizačního týmu s výjimkou Jiřího Kalouse, který dělá sportovního ředitele v Karlových Varech.

Hlavní trenér národního týmu Radim Rulík (vpravo) s asistentem Tomášem Plekancem před odletem do Milána.

Pokud tedy Rulík nabídku přijme, v novém působišti se potká s Plekancem, s sebou si vezme i trenéra brankářů Ondřeje Pavelce.

Otázkou zůstává, jak se situace vyvine u dalšího asistenta Marka Židlického, bývalého vynikajícího obránce, jenž s rodinou žije v zámoří.

Všichni ale zároveň mají na stole nabídku dvouletého prodloužení smlouvy u reprezentace.

Postup po gólu v šesti bych nechtěl. Rulík se vrátil k hrám, pojedou na MS mladíci?

„Dostali i potřebný čas k rozmyšlení situace s tím, že do 17. března, kdy se koná příští zasedání výkonného výboru, má Radim Rulík dát vědět, jestli nabídku přijímá,“ sdělil Sport.cz šéf Českého hokeje Alois Hadamczik.

Jasno by tak mělo být v úterý. Pokud současný trenérský štáb odmítne a raději se přesune na Kladno, svaz bude muset hledat nového šéfa střídačky pro nadcházející sezonu.

Rulík krátce po olympijském turnaji, kde Češi ve čtvrtfinále nestačili na Kanadu, nechtěl svou budoucnost blíže komentovat. V extralize posledně v sezoně 2022/23 vedl Pardubice.

Vrátí se do nejvyšší soutěže už na podzim?

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Č. Budějovice vs. KometaHokej - Předkolo - 13. 3. 2026:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
13. 3. 17:30
  • 2.18
  • 3.90
  • 2.89
Zlín vs. SlaviaHokej - 4. kolo - 13. 3. 2026:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
13. 3. 17:30
  • 2.15
  • 4.00
  • 2.77
Kladno vs. SpartaHokej - Předkolo - 13. 3. 2026:Kladno vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
13. 3. 18:00
  • 3.27
  • 3.90
  • 2.00
Litoměřice vs. VsetínHokej - 4. kolo - 13. 3. 2026:Litoměřice vs. Vsetín //www.idnes.cz/sport
13. 3. 18:00
  • 2.61
  • 4.00
  • 2.25
NY Islanders vs. Los AngelesHokej - - 14. 3. 2026:NY Islanders vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
14. 3. 00:00
  • 2.18
  • 3.88
  • 2.90
St. Louis vs. EdmontonHokej - - 14. 3. 2026:St. Louis vs. Edmonton //www.idnes.cz/sport
14. 3. 01:00
  • 2.95
  • 4.09
  • 2.09
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

O Rulíka je zájem v extralize. Skončí u reprezentace? Jasno má být příští týden

Trenér Radim Rulík dává pokyny na tréninku reprezentace při kempu před...

Po květnovém šampionátu ve Švýcarsku mu vyprší smlouva. A co dál? To zatím zůstává nejasné. Ve hře je i varianta, že by trenér Radim Rulík u hokejové reprezentace skončil a už od nadcházející sezony...

13. března 2026  12:47

Pouť hokejového Hradce extraligou: mrzutý start, tvárnění posil, eso Škorvánek

Stephen Moses z Hradce Králové (uprostřed) slaví hattrick a vyhrané utkání.

Od pondělí čekají na soupeře pro čtvrtfinále, aby se na něj mohli dobře připravit. Pro hokejisty hradeckého Mountfieldu jde o přípravu na play off v sezoně, která od příchodu do Hradce znovu...

13. března 2026  12:28

Těžká cesta pro Kladno i pikantní varianty. Jak můžou vypadat čtvrtfinálové dvojice?

Bitka v zápase Sparty s Kladnem.

Čtyři týmy bojují o dvě volná místa. A zbylí postupující výrazně ovlivní složení dvojic čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Jaké jsou varianty, kdo na koho v nejlepší osmičce narazí? Podívejte...

13. března 2026  11:27

Závěr je trpký, musíme to spolknout, řekl Varaďa. Patera chválil speciální formace

Předkolo play off hokejové extraligy - 3. zápas: HC Vítkovice Ridera - HC...

Karlovarští hokejisté si stejně jako v minulé sezoně poradili v předkole play off s Vítkovicemi. Tentokrát ale jednoznačně – sérii ovládli 3:0, když dvě domácí výhry stvrdili vítězstvím 2:1 v...

13. března 2026

Pastrňák, Nečas i Hronek se zapsali gólem a asistencí. Dva z nich slavili výhru

Nathan MacKinnon (29), Sam Malinski (70) a Martin Nečas (88) slaví gól Colorado...

David Pastrňák gólem a asistencí z poslední třetiny čtvrtečního utkání NHL neodvrátil domácí porážku hokejového Bostonu se San Jose 2:4. Martin Nečas přispěl k vysokému vítězství Colorada 5:1 nad...

13. března 2026  7:30

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

13. března 2026  5:30

Kdy a kde se budou hrát další mistrovství světa v hokeji. A co příští MS v Česku?

Kapitán Nico Hischier slaví se švýcarskou střídačkou gól proti Dánsku.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 se kvapem blíží. Až turnaj skončí, budou fanoušci zvědavě vyhlížet, kde se odehrají další. Jaká jsou dějiště budoucích MS a kdy by mohl být příští šampionát v...

13. března 2026  1:46

Sporný gól slavilo Kladno třikrát. A Sparta padla, protože chyběl průkazný záběr

Kladno, 12.3. 2026, hokej Rytíři - Sparta Praha, 3. zápas předkola play off...

Slavit jeden gól třikrát? A ještě vítězný? Hokejoví Rytíři Kladno se ve čtvrtek proti Spartě ocitli na emoční horské dráze. Výbuch radosti, nervozita, výbuch radosti, nervozita, výbuch radosti. Třetí...

12. března 2026  22:43

Emocí bude ještě víc. Ať s námi počítají, burcuje budějovický trenér Čihák

Kouč českobudějovických hokejistů Ladislav Čihák.

Smutek v něm bouřil. Nechtěl dát najevo zklamání, ale byl ho plný. Aby ne. Hokejisté Českých Budějovic nabuzení výhrou z Brna většinu zápasu loňského mistra přehrávali. Jenže Kometa získala druhý bod...

12. března 2026  22:25

Jihlava je v semifinále prvoligového play off, postup vybojoval i Kolín

Jihlavští hráči slaví gól proti Slavii.

Hokejisté Jihlavy a Kolína jsou v semifinále první ligy, k postupu jim stačily tři zápasy. Dukla uzavřela sérii s Frýdkem-Místkem výhrou 3:0 na soupeřově ledě, Kolín po dvou domácích vítězstvích...

12. března 2026  19:30,  aktualizováno  22:08

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

12. března 2026  20:56,  aktualizováno  21:51

Byl to můj poslední zápas, kývl Petrovický po vypadnutí. Na vážkách je i legenda

Kladno, 24. 10. 2025. Rytíři Kladno - HC Olomouc. Trenér hostů Róbert...

Tři roky strávil na lavičce hokejové Olomouce. Ve dvou z nich působil jako asistent, před začátkem aktuální extraligové sezony povýšil. Pro 52letého Róberta Petrovického šlo o první angažmá v roli...

12. března 2026  21:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.