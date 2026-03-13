O Rulíka je zájem v extralize. Skončí u reprezentace? Jasno má být příští týden

Rytíře momentálně vede Tomáš Plekanec. Mužstvo se pod ním zvedlo, poprvé po třinácti letech postoupilo do play off, kde mu chybí jen krok od překvapivého vyřazení Sparty.
|
Sporný gól slavilo Kladno třikrát. A Sparta padla, protože chyběl průkazný záběr
Bývalý centr zároveň v klubu zastává i roli sportovního manažera. Jeho prosincový přesun na střídačku, kde nahradil odvolaného Davida Čermáka, lze tedy spíš brát jako dočasné řešení.
Kladno, jehož ambice pod novým majitelem Tomášem Drastilem rostou, se od nové sezony poohlíží po novém trenérovi. A zaměřit se mělo právě na Rulíka.
Rytíři podle informací Sport.cz nestojí jen o hlavního kouče reprezentace, ale také o zbytek jeho realizačního týmu s výjimkou Jiřího Kalouse, který dělá sportovního ředitele v Karlových Varech.
Pokud tedy Rulík nabídku přijme, v novém působišti se potká s Plekancem, s sebou si vezme i trenéra brankářů Ondřeje Pavelce.
Otázkou zůstává, jak se situace vyvine u dalšího asistenta Marka Židlického, bývalého vynikajícího obránce, jenž s rodinou žije v zámoří.
Všichni ale zároveň mají na stole nabídku dvouletého prodloužení smlouvy u reprezentace.
|
Postup po gólu v šesti bych nechtěl. Rulík se vrátil k hrám, pojedou na MS mladíci?
„Dostali i potřebný čas k rozmyšlení situace s tím, že do 17. března, kdy se koná příští zasedání výkonného výboru, má Radim Rulík dát vědět, jestli nabídku přijímá,“ sdělil Sport.cz šéf Českého hokeje Alois Hadamczik.
Jasno by tak mělo být v úterý. Pokud současný trenérský štáb odmítne a raději se přesune na Kladno, svaz bude muset hledat nového šéfa střídačky pro nadcházející sezonu.
Rulík krátce po olympijském turnaji, kde Češi ve čtvrtfinále nestačili na Kanadu, nechtěl svou budoucnost blíže komentovat. V extralize posledně v sezoně 2022/23 vedl Pardubice.
Vrátí se do nejvyšší soutěže už na podzim?