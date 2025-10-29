Otevírá třetí sezonu v pozici reprezentačního kouče. Poprvé vyhlíží dva velké vrcholy. A v hlavě už má oba, což vysvětlil například u výběru gólmanů.
„Zajímá nás hlavně olympiáda. Proto jsme se rozhodli pro mladší gólmany, ty bereme směrem k mistrovství světa, do něhož zbývá ještě dostatek času,“ říkal o dvojici Josef Kořenář - Petr Kváča.
Do pole ale berete to nejlepší, co máte k dispozici. Je to tak?
Určitě. Teď není na zkoušení prostor. Pokud by nám vylétl někdo jako loni obránce Cibulka, tak bychom ho vzali, ale nikdo takový se neobjevil. Máme pár zraněných hráčů, Červenka se zapojil později, Kaše ještě o něco déle, proto jsme je nevzali. Ale jinak ze zdravých hráčů ve formě jsme vzali to nejlepší, co máme, aby se kluci porvali o místo na olympiádě.
Na ni pojedou po 12 letech hráči z NHL. Sledujete dění v zámoří nyní víc než jindy?
Denně, všechny zápasy. Mám statistiky i vytížení všech hráčů, v počítači mám program, kde si můžu pustit každá střídání. Využívám maximálního servisu, ale zase těch hráčů nemáme v NHL tolik, takže na sledování je to výhoda. Kdybychom jich měli šedesát, bylo by to daleko těžší. Ale kéž by to tak bylo!
Plánujete se do zámoří i osobně vypravit?
Co se týče inspekční cesty, domluvíme se na listopadové akci a pokud si vyhodnotíme, že je důležité do zámoří jet, požádáme výkonný výbor a prezidenta, jestli by to bylo možné.
Podívali byste se i na zápasy farmářské AHL?
Naživo je to určitě lepší. Letos se to nabízí, máme dva hráče, co spadli na farmu z NHL. David Kämpf a Matěj Blümel. O nich jsem si myslel, že budou hrát NHL, to řeknu úplně na rovinu. Domníval jsem se, že Matěj to v Bostonu zvládne...
Na konci kempu ho ale Bruins poslali o patro níž.
Koukám na Boston a nechápu to. Nejde o to, že nehraje, ale že nedostal větší šanci. Hrál čtyři zápasy a odpískáno. Mluvila za něj čísla, věděli, proč si ho chtěli vyzkoušet, ale pak ta zkouška trvala strašně krátce. Nemůžu dělat nic jiného, než to respektovat, ale dal bych mu daleko větší důvěru.
Mění se tím i váš přístup k němu?
Budeme sledovat jeho další vývoj, jestli po něm sáhne někdo jiný, nebo jak se mu bude dařit na té farmě. To samé Kämpf, to je za mě jednoznačně hráč NHL, ale vyvrbilo se to takhle. Tihle dva mě určitě budou zajímat. A to i Jiříček a Špaček.
Naopak vylétl brankář Jakub Dobeš. Říká si o vaši pozornost směrem k olympiádě?
Určitě. Loni jsme se s ním setkali na farmě, chytal skvěle. Střídali ho, byť byl za mě několikanásobně lepší než ten jeho konkurent, ale měli to tak nastavené. Neznal jsem situaci Montrealu, ale nedařilo se jim, takže zapadlo, že ho vyzkoušeli. Je to obrovský talent, pracovitý, má píli.
Takže se vám líbí?
Nejsem odborník na gólmany, ale on je v brankovišti neskutečně rychlý, je vždy výborně připravený, má srovnanou hlavu. Má všechny předpoklady pro to, aby se mu dařilo a že se mu daří, pro mě není náhoda. Je to další z gólmanů, které budeme hodně sledovat. Má velkou šanci.
Gólmanů máte v NHL na výběr hodně, ale jinak budete směrem k olympiádě porovnávat hráče z AHL, Evropy, také extraligy.
Je to těžké, protože farma, ač to není tak vidět, není slabá soutěž, má kvalitu. Ale zase v ní nemáme tolik zkušených hráčů jako ve Švédsku nebo i třeba v Pardubicích nebo na Spartě. A jestli vzít radši hráče z farmy, nebo extraligy? Já furt tvrdím, že pokud máme špičkového hráče ve formě v Evropě, nevěřím, že je na tom hráč farmy líp.
Na druhou stranu v Evropě příliš Čechů mimo extraligu nehraje.
Celkově máme málo hráčů ve Švédsku, ve Finsku trochu víc. Česká extraliga se hodně zlepšila po ekonomické stránce. A i když se to nezveřejní, není náhoda, že Roman Červenka odešel ze Švýcarska do Pardubic. Spoustu kluků, kteří by jinak působili v Evropě, nyní hrají v extralize, její kluby si je můžou dovolit, to je oproti minulosti změna.
Z obrany jste ukázal na Michala Kempného, naopak chybí Jan Rutta nebo Filip Král.
Michal má velkou chuť, změna prostředí mu prospěla hlavně psychicky. Věříme, že to prodá i v národním týmu. U Krále máme malý vzorek, nastoupil po zranění. Sledoval jsem ho, ale dáme mu čas, ačkoliv je to jeden z beků, který pokud nebude mít zdravotní výpadek, má velkou šanci dostat se na turnaj v prosinci. U Rutty platí to samé, přes měsíc má problém v dolní části těla… Já si musím dávat pozor, vím přesně, co mu je, ale nesmím to říkat. Před týdnem jsem s ním mluvil, už trénuje, ale domluvili jsme se, ať návrat neukvapí, že se tohle zranění může obnovit.
A co takový Oscar Flynn? V Třinci se mu daří.
Ještě počkám. Z třinecké trojice, která hraje famózně, jsem se rozhodl pro Dana Kurovského, který má vysokou postavu, velmi slušné bruslení a začal i dávat góly. Sebevědomí má veliké, u Oscara zkrátka počkáme.