Po květnovém mistrovství světa jeho tříletá štace u hokejového národního týmu skončí. Radim Rulík během ní dovedl Česko k titulu světových šampionů, na olympijských hrách jeho svěřenci trápili favorizovanou Kanadu. Připomeňte si reprezentační éru uznávaného trenéra, který od další sezony převezme extraligové Kladno.
Na konci června 2023 nahradil u národního týmu Kariho Jalonena. Rulík se do role posunul po angažmá v Pardubicích a od úspěšné dvacítky, se kterou pár měsíců předtím získal stříbrné medaile na juniorském šampionátu. „Chceme předvádět aktivní a agresivní celoplošnou obranu, chceme mít ohromný tlak do brány, reagovat na hru soupeře, udržet disciplínu a diktovat tempo,“ hlásil při jmenování.
K áčku s sebou přivedl kolegy od juniorské reprezentace - Jiřího Kalouse, Marka Židlického a Ondřeje Pavelce. V první nominaci na Karjala Cup v roce 2023 vynechal například tehdy nejproduktivnějšího hráče extraligy Lukáše Radila, debutu se naopak dočkali Jiří Ticháček či Adam Kubík.
Ještě před prvním turnajem rozšířil realizační tým o asistenta Tomáše Plekance, který jen krátce předtím ukončil hráčskou kariéru kvůli zdravotním problémům.
Do angažmá vstoupil Rulík velmi úspěšně. V listopadu 2023 si jeho svěřenci poradili na Karjale se Švédskem 5:2, během úvodní dvacetiminutovky nasázeli hned čtyři branky. „Nemůžu říct, že bych si maloval, že takhle začneme,“ přiznal po zápase.
Posuňme se dopředu. České hokejové hry, generálka na domácí světový šampionát, dopadly v Brně nepřesvědčivě. Národní tým padl ve všech třech zápasech, končil bez bodu a s celkovým skóre 2:8.
Překvapení nabídla nominace na domácí MS. Do finálního výběru se nedostali například Jakub Vrána, Filip Chlapík či Tomáš Nosek. Právě jeho opomenutí vyvolalo největší pozdvižení. „Nebudu říkat důvody, zvolili jsme jiné hráče,“ uvedl tehdy Rulík.
Vstup do turnaje v Praze před zaplněnými ochozy hokejistům vyšel. Češi odolali šancím Finů, Lukáš Dostál nepustil jediný soupeřův pokus, v nájezdech o nejtěsnější možné výhře rozhodli Roman Červenka a Ondřej Kaše.
Rulíkův výběr poté v průběhu turnaje doplnily zámořské hvězdy David Pastrňák, Martin Nečas a poprvé se v dospělé reprezentaci představil také Pavel Zacha. A všichni na turnaji zanechali silnou stopu.
Právě Zacha rozhodl čtvrtfinále se Spojenými státy. V přesilovce se od jeho boku šťastně odrazil kotouč až do americké brány. A Rulík tak mohl slavit úspěch v utkání, které tradičně rozhoduje o úspěchu a neúspěchu.
Ještě větší euforie pak nastala po semifinále se Švédy. V divokém duelu (7:3) řádili Martin Nečas (1+3) či dvougóloví Lukáš Sedlák s Dominikem Kubalíkem. A Čechy tak pod Rulíkovým vedením čekalo první finále MS po 14 letech.
Po finálových trefách Davidů Pastrňáka a Kämpfa se Češi dočkali zlaté tečky na domácí půdě. Realizační tým tak završil úvodní sezonu na vrcholu.
Všichni si poté mohli vychutnávat dlouhé oslavy. Nechybělo zaplněné Staroměstské náměstí, kde si chvíle slávy užíval i šéf české střídačky.
Rulík během svého angažmá zažil také personální změny na pozici generálního manažera. Po úspěšném domácím šampionátu se rozhodl z rodinných důvodů odstoupit Petr Nedvěd.
Jednou z variant Nedvědova nástupce byl jeho tehdejší asistent Martin Havlát, funkci však nakonec získal současný generální manažer Jiří Šlégr. „Úlohou je mimo jiné stmelit celý tým, což se ukázalo při posledním mistrovství světa. Na toto bych chtěl navázat,“ uvedl po jmenování.
Na druhém mistrovství světa se Rulík při obhajobě zlata musel spoléhat především na hráče z Evropy, které ze zámoří doplnili David Pastrňák, Martin Nečas, Filip Hronek nebo brankářské duo Karel Vejmelka, Dan Vladař. A prvních šest zápasů na turnaji zvládli Češi vítězně.
V závěrečném skupinovém klání se Spojenými státy však národní tým utrpěl první porážku (2:5), která reprezentaci poslala až na třetí příčku, a tedy na těžšího soupeře ve čtvrtfinále.
Ve vyřazovacích bojích se tak Rulíkovi svěřenci museli postavit ve Stockholmu domácím Švédům. Už v úvodní třetině inkasovali třikrát, nakonec padli 2:5 a obsadili celkové šesté místo. „Schválně si spočítejte, kolik měli hráčů z NHL. Až jich budeme mít stejně, tak to bude souboj rovného s rovným,“ hlásil kouč.
Už v červnu 2025 se zveřejnila nominace prvních šesti hráčů na olympijské hry, finální výběr pak Rulík oznámil na začátku ledna. Nedostalo se na Adama Klapku či Davida Jiříčka, překvapením byla účast Tomáše Kundrátka.
Jenže před turnajem musel reprezentační trenér řešit nepříjemné starosti. Kvůli zranění nemohl počítat s Jiřím Kulichem, krátce před olympijskými hrami vypadl předpokládaný první centr Pavel Zacha. Vůči komunikaci kouče národního týmu se navíc už v lednu vymezil Filip Chytil.
V základní skupině se Čechům příliš nedařilo, na úvod schytali debakl 0:5 s Kanadou, Francii předčili 6:3 i přes horší pasáž ve druhé třetině. Na závěr pak v důležitém zápase padli se Švýcarskem 3:4 v prodloužení, což znamenalo cestu přes osmifinále.
V něm narazili na Dány, které po krkolomné cestě zdolali 3:2 a postoupili do čtvrtfinále. Rulík však po duelu nešetřil kritikou. „Hráčům jednoznačně pogratuluju k vítězství, ale pak přijde něco, co ode mě ještě neslyšeli,“ hlásil bezprostředně po zápase.
A drsný proslov zabral. Ve čtvrtfinále proti Kanadě podal národní tým nejlepší výkon na turnaji, diametrálně odlišný od úvodního vzájemného setkání ve skupině. Od vyřazení favorita chybělo jen tři a půl minuty, nakonec však Češi padli 3:4 v prodloužení. I přes porážku označil Rulík tento zápas za největší zážitek společně se zlatým MS 2024.
Šedesátiletý kouč se po konci na olympijských hrách nevyhnul ani kritice rozhodčích, kteří ale ve čtvrtfinále paradoxně přehlédli, jak Češi vstřelili gól na 3:2 v šesti: „Straší mě! Nebyl to fér turnaj a je neakceptovatelné, co si k nám dovolí! Mám pocit, že se Kanady každý bojí, aby jim náhodou něco nepískli. Tlačili jsme proti šesti.“
Rulíkova úspěšná štace se pomalu chýlí ke konci. Světový šampionát ve Švýcarsku ještě odkoučuje, pak se s reprezentací po třech letech rozloučí. Jeho další kroky povedou do extraligového Kladna: „Cítím, že je potřeba zase ta každodenní klubová práce a prostředí, které trenéra přirozeně drží v neustálém procesu učení a posouvání dál.“
