Rulíkova éra končí. Připomeňte si zlatou Prahu, zážitek s Kanadou a další momenty
Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík
O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...
Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa
Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...
Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie
V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...
Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže
Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...
Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí
Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...
ONLINE: Druhé zápasy čtvrtfinále. Sparta chce odskočit v Plzni, Pardubice s Kometou
Druhými zápasy pokračují v hokejové extralize čtvrtfinálové série. Na úvodní výhru chtějí na domácím ledě od 18 hodin navázat Pardubice proti brněnské Kometě, o půl hodiny později se pokusí odskočit...
Musí se stát určité věci. Účast Rusů na Světovém poháru je nejistá, zní i kritika
Po odhalení pořadatelských měst se do debat o hokejovém Světovém poháru opět vrátilo diskutované téma. Zúčastní se dalšího turnaje nejlepších hráčů na světě i Rusové? Situace je zatím nejasná....
Je to mnohem větší zábava. Zacha si libuje v bojích o play off, v Bostonu dozrál v lídra
V NHL hraje už jedenáctou sezonu. Blíží se k metě 700 odehraných zápasů, ovšem teprve letos slavil premiérový hattrick. Radost z třígólového zápasu si navíc v krátké době zopakoval. Pavel Zacha...
Porušil smlouvu a znovu dostal vyhazov. Slovák končí v Rusku, agent hrozí soudem
Patřil k největším oporám. Také proto informace, že Adam Ružička končí ve Spartaku Moskva, leckoho překvapila. Ruský klub slovenského hokejistu krátce před play off vyhodil kvůli porušení smlouvy.
Rusové na Světovém poháru? Česko by se asi nezúčastnilo, potvrdil šéf NSA
Česká hokejová reprezentace by se s největší pravděpodobností skutečně nezúčastnila Světového poháru, který v únoru 2028 pořádá NHL v Praze a kanadských městech, pokud by se na něm v době probíhající...
Pardubice dostaly pokutu za Pešánovu neúčast na tiskové konferenci
Pardubice dostaly od ředitele hokejové extraligy Martina Loukoty pokutu 10000 korun za neúčast hlavního trenéra Filipa Pešána na tiskové konferenci po prvním zápase čtvrtfinále play off proti Brnu....
Tři roky u repre jsou tak akorát. Vést ji sám není varianta, říká Plekanec. Co Kladno?
Loučí se s národním týmem a společně přecházejí řídit extraligové Kladno. Špičkový ansámbl v čele s Radimem Rulíkem, Markem Židlickým a Ondřejem Pavelcem zaštítí další velké hokejové jméno. Sportovní...
Smutek do půlnoci, ale problém speciálních týmů Komety nezmizí přes noc
Zábranský na levém kruhu jako David Pastrňák? Tím Kometa odpočaté a připravené Pardubice nepřekvapí. Právě čitelné přesilové hry a naopak nezvládnutá oslabení rozhodly první čtvrtfinále play off, v...
Vstupenky na MS v hokeji 2026: kde a za kolik je koupíte
Hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku se rychle blíží a zájem o vstupenky je obrovský. Turnaj se uskuteční od 15. do 31. května v Curychu a Fribourgu a představí se na něm i Česko. Jak lístky...
Vladař vyšel v NHL vítězně ze souboje s Dostálem, Nečas ve šlágru nebodoval
Daniel Vladař předčil v NHL v českém brankářském souboji Lukáše Dostála a pomohl hokejistům Philadelphie 34 zákroky k výhře 3:2 v prodloužení na ledě Anaheimu. Dostál zastavil 24 střel. V duelu dvou...
Oslabení a přesilovky? Parádní! Pauza nás nepřibrzdila, tvrdí pardubický Smejkal
Ani devět dvouminutových trestů nezastavilo hokejové Pardubice v cestě za úspěšným vstupem do čtvrtfinále play off. Velký podílel na triumfu 5:1 nad Brnem měl Jiří Smejkal, který si připsal dva...
Jihlava otočila proti Litoměřicím a semifinálovou sérii vede, uspěl i Zlín
Jihlava a Zlín jsou ve svých semifinálových sériích prvoligového play off o krok vpřed. Dukla na úvod porazila doma Litoměřice 5:2, zlínští Berani po nájezdech zvítězili 2:1 v Kolíně a navázali na...