Postup po gólu v šesti bych nechtěl. Rulík se vrátil k hrám, pojedou na MS mladíci?

Už měl trochu času olympijské hry vstřebat. Získat lehký odstup, vše si zanalyzovat. K čemu Radim Rulík došel? „Týmové srdce se objevilo až ve čtvrtfinále,“ prohlásil při hodnocení. A vrátil se i k jednomu z nejdiskutovanějších momentů turnaje. Gólu na 3:2 proti Kanadě, který čeští hokejisté vstřelili v šesti: „Nedovedu si představit, co by se dělo, kdybychom postoupili.“
Pohled na českou střídačku. Trenér Rulík kouká na střídajícího Tomáše Hertla, vlevo je připravený do hry David Pastrňák.

Bezprostředně po prohře 3:4 v prodloužení a vyřazení hovořil v Miláně o výkonu rozhodčích. Zlobil se, byl naštvaný, nešetřil kritikou: „Tlačili jsme proti šesti, mám pocit, že se Kanady každý bojí.“

Vzhledem k neregulérnosti trefy Ondřeje Paláta z třiapadesáté minuty vyzněla jeho slova vskutku nešťastně, především v zámoří se do českého kouče obouvali.

Rulík se zlobí na rozhodčí: Bojí se Kanady! Nebylo to fér. Měli strach, že dáme gól

„V momentě, kdy jsem to pronesl, jsem ještě nevěděl, že jsme dali gól v šesti hráčích. Pokud na to budeme koukat z pohledu fair play, ani bych takový postup nechtěl,“ uznal zpětně Rulík v podcastu Livesport Daily.

K sudím už se tolik vracet nechtěl. Okomentoval ale sporný zákrok Michala Kempného na Nathana MacKinnona za stavu 2:1, který byl posouzen jako nedovolený.

Nedlouho poté česká čtveřice v oslabení inkasovala a soupeř srovnal.

„Strašně mě mrzí, že se jeden z nejlepších hráčů světa uchýlí k simulování a oni mu to zbaští. Tu přesilovku si Kanada vymodlila, za tohle se nevylučuje.“

Výkon proti hlavnímu favoritovi, který se po finálové porážce s Američany musel spokojit jen se stříbrem, označil šedesátiletý kouč za jeden z nejlepších během jeho působení u národního mužstva.

„Takhle jsme se měli prezentovat celý turnaj,“ poznamenal s tím, že hráči neměli v předchozích duelech správně nastavenou hlavu. „Každý jde do zápasu s tím, že má jasné myšlenky, jakým způsobem se chce prezentovat. A právě tohle se mi týmově vůbec nelíbilo.“

Bojovnost a potřebné odhodlání cítil z kabiny až ve strhujícím čtvrtfinále. I když neskončilo senzací, přineslo spoustu pozitiv a poznatků.

Sudí? Tragičtí nebyli, říká Dostál. Rulíkův kartáč nevnímal, zato souzněl s Jílkem

„Směrem k blížícímu se mistrovství se to budu snažit uchopit tak, aby tohle byla porážka, která nám pomohla,“ hlásil odhodlaně Rulík.

Vystoupení pod pěti kruhy už si po návratu z Itálie stačil zhodnotit s členy svazového výkonného výboru.

Společně se shodli, že celkové osmé místo nelze považovat za úspěch. Zvlášť pokud přihlédneme k tomu, že národní tým porazil jen Francii a Dánsko.

„Nevím, jestli výsledek odráží stav celého českého hokeje, ale určitě to odráží počet hráčů, kteří jsou konkurenceschopní v zápasech na špičkové mezinárodní úrovni,“ líčil reprezentační kouč.

A posléze doplnil: „Ztrácíme počty v NHL, o klíčových rolích v týmech se ani nebavím. Takových kluků máme oproti světu minimum, jsme na tom podobně jako Švýcaři, se kterými pravidelně hrajeme velmi vyrovnané zápasy.“

Hlavní trenér Radim Rulík na tréninku českého týmu

Po zlatém šampionátu v Praze následovaly na velkých akcích dva čtvrtfinálové konce. „Český hokej chce určitě víc a já jsem si toho vědom,“ prohlásil Rulík.

Smlouvu u reprezentace má platnou do konce letošního mistrovství, které ve druhé polovině hostí Curych a Fribourg. A dál? „Uvidíme, všechno se rozhodne v červnu. Víc to teď nedokážu okomentovat,“ přiznal.

Bude zajímavé sledovat, s jakým kádrem do Švýcarska odcestuje. Nabízí se i varianta omlazení, pozvánka pro některé členy medailových výběrů z posledních juniorských šampionátů, jmenovitě třeba pro Tomáše Galvase.

„Je hezké zabudovávat mladé hráče, ale my na ně kolikrát nedosáhneme,“ připomněl případy Matěje Blümela, Jiřího Kulicha či Davida Jiříčka z předchozích let, načež dodal: „Ale když budou k dispozici, šanci v kempu určitě dostanou.“

