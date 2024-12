Absolutně nesouhlasím! Rulík kritizuje výměnu Jiříčka, v NHL by chtěl Špačka

Jinak mluvil po tiskové konferenci před Švýcarskými hrami klidně. Vysvětloval nominaci, pochvaloval si téměř nulové omluvenky. Ale přišlo také na diskuzi o zámořské NHL.

A u ní volil negativnější slovník.

Během posledního listopadového dne vytáhlý bek Jiříček měnil kluby, Columbus ho poslal za tučné odstupné do Minnesoty. Rulík s ním ještě krátce před výměnou stihl hovořit, když Blue Jackets přicestovali do Montrealu, kde trenér národního týmu sledoval několik dní zápasy i tréninky tamních Canadiens.

„Sešli jsme se po zápase, čekal trejd, myslel si, že má šanci jít do Edmontonu. Nakonec teda skončil v Minnesotě, což prostě vůbec nechápu,“ nesouhlasil Rulík.

David Jiříček z Columbus Blue Jackets spěchá za kotoučem před Jonesem Brodinem z Minnesota Wild.

„Doufám, že dostane šanci, ačkoliv absolutně nesouhlasím s tím, co udělali. Myslí si, jak tomu rozumí, to je něco šílenýho,“ pokračoval v kárání.

Co vám vadí nejvíce?

Mají Špačka, berou si dalšího praváka stejného ročníku. Myslím si, že v Minnesotě se nedívali na mistrovství světa. Jsem skálopevně přesvědčený, že neviděli ani jeden zápas. Vůbec nepochopím, jak tohle můžou udělat.

Podle vás má Špaček na NHL už nyní?

Od dvacítek neskutečně roste. Oni vůbec nevědí, jaký tam mají klenot. Nechávají ho hozeného v nějaké lajně na farmě, to je neuvěřitelný! Ale dobrý, udělali to, máme tam jiné mladé kluky, které chceme získávat pro národní tým, když to jen trošku půjde.

Které například?

Některým se daří míň, některým víc. Směrem k šampionátu se musíme dívat na Kulichy, Ivany a tyhlety kluky, kteří začínají mít v NHL místo. A když bude šance dostat je do týmu na mistrovství světa, bude to vzhledem k olympiádě strašně důležité. Teď nekoukám na Nečase, Pastrňáka a Zachu, o nich vím. Máme úzkou základnu, čím dál tím méně hráčů v NHL, ale teď se nám začínají objevovat mladší.

Útočník Buffala Jiří Kulich (uprostřed) se snaží tečovat puk před brankou New York Islanders.

S kým jste se viděl na inspekční cestě?

Bavili jsme se s Nečasem a Palátem, také s Hertlem nebo Rouskem. A na farmě Montrealu chytá Jakub Dobeš, výborný gólman. Roste nám další brankář, jsem přesvědčený, že do dvou let bude v NHL. Má to výborně nastavené v hlavě, pracovitý, veliký.

Ovšem z NHL vypadl třeba Dominik Kubalík, kterého jsme nominoval na Švýcarské hry.

Já jsem rád, ale on asi ne. Chtěl by ještě šanci v NHL, 15. prosince má deadline, ale co jsem s ním mluvil, tak to spíš nevypadá. Jsme rádi, že ho máme v týmu. Jednoznačně je to hráč, který výhledově patří do jeho jádra. Na mistrovství byl skvělý. Věříme, že se zase připraví na vrcholnou akci, jak nejlépe dokáže.

Ze zlatého výběru berete hned dvanáct hráčů.

Myslím si, že v rámci Evropy je to nejsilnější možná sestava, kterou jsme schopní poskládat. Mám to nějak naplánované, za tím jdu.

Pro tentokrát chybí jakýkoliv nováček.

Teď tam není, ale může být. Třeba Michal Kunc minule obstál a v původní nominaci nebyl. Tohle by bylo lepší řešit po turnaji nebo těsně před prvním zápasem. V pondělí budeme vědět, s čím jdeme do kempu. Až na něm to bude finální, do té doby může přijít zranění.

Se kterým se měl trápit třeba Jakub Krejčík, ale v nominaci figuruje. Už je zdravý?

Není úplně v pohodě, jsme v kontaktu s trenérem. Ale není to tak, že by fakt nemohl, do pondělka by měl odehrát dva zápasy a uvidíme, jak je zvládne. Už jsme udělali dvě změny, původně jsme měli v týmu Honzu Ščotku a Mariana Adámka, který jde na nějakou operaci dutin.