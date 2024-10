Rulík o nominaci: Body nejsou všechno. Mám plán pro všechny mistry světa

Na úvodní turnaj sezony se podívá šestice strůjců cenného úspěchu z Prahy. Realizační tým ukázal na obránce Jana Ščotku a útočníky Ondřeje Beránka, Jakuba Fleka, Daniela Voženílka, Davida Tomáška a Jáchyma Kondelíka.

S ostatními zůstává Rulík v pravidelném spojení. Bedlivě sleduje jejich výkony na klubové úrovni, nastínil jim vlastní představy o tom, kdy by se mohli v českých barvách znovu objevit.

„Všem jsem sdělil svůj plán, mluvil jsem i s kapitánem Romanem Červenkou. Probírali jsme to, kluci s tím souhlasili,“ uvedl devětapadesátiletý trenér.

Mohl byste být konkrétnější?

Zatím to nechci říkat veřejně, všechno se teprve dozvíte. Nechci úplně předbíhat, protože sezona je dlouhá. Momentálně jsou pro kluky prioritou klubové povinnosti, vše se bude odvíjet především od zdraví a formy.

Takže je možné, že některé z mistrů světa vezmete na další turnaje Euro Hockey Tour?

Nechte se překvapit. Ale mohu říct, že přihlížím i k tomu, že teď hrajeme v Karlových Varech a v prosinci nastoupíme k prvnímu zápasu Švýcarských her v Pardubicích.

Český hokej @czehockey KARLOVÝMI VARY TO NEKONČÍ! 🤩 Česká hokejová reprezentace se představí doma i na úvod 𝗦̌𝘃𝘆́𝗰𝗮𝗿𝘀𝗸𝘆́𝗰𝗵 𝗵𝗼𝗸𝗲𝗷𝗼𝘃𝘆́𝗰𝗵 𝗵𝗲𝗿. 🏒 Pardubická Enteria Arena bude hostit zápas mistrů světa proti 🇫🇮 Finsku.



🎫 Prodej vstupenek odstartuje 11. listopadu.



#narodnitym… https://t.co/RxBPRR01qh https://t.co/aCkTc2k5Gl oblíbit odpovědět

Na někoho měl domácí šampionát evidentně silný vliv, třeba Ondřej Beránek nastřílel v nové sezoně už třináct gólů. Co říkáte jeho výkonům?

U něj je jedno, jestli hraje doma, venku, v klubu nebo v reprezentaci. Na led vnáší neuvěřitelnou energii, i v květnu byl pro celý tým hrozně důležitý. Do šancí se dostával vždycky, ale teď je začal proměňovat. Mistrovství mu zřejmě zvedlo sebevědomí, jsem za něj rád.

V nominaci naopak schází nejproduktivnější hráč extraligy Jindřich Abdul. Proč?

Vím o něm, sleduji ho. Už v minulé sezoně se mu dařilo v Litvínově, teď ve Vítkovicích vystřelil. Rozhodli jsme se ještě počkat. Pokud si udrží formu, dveře má u nás otevřené.

Hlavní trenér národního týmu Radim Rulík na tiskové konferenci k nominaci na turnaj Karjala.

Počet bodů pro vás neznamená všechno, že?

Přesně tak, od hráčů potřebujeme i jiné věci. Záleží, jak jsou zdatní bruslařsky, jak pracují v defenzivě. Máme jasně danou filozofii, hledíme zhruba na pět šest kritérií. Není to tak, že kdo není produktivní, nemá v nominaci místo. Platí to pro útočníky, ještě víc pro obránce, kam teď bereme kluky, kteří nemají hru postavenou na sbírání bodů.

Cítíte mezi hráči po zisku zlata ještě větší touhu reprezentovat?

Zájem je obrovský! Mezi oslovenými kluky nebyl nikdo, kdo by odmítl. Opravdu tam nebyl jediný problém, všichni s pozvánkou souhlasili, což je pro mě důležité. Kdyby někdo z různých důvodů vypadl, máme připravené další varianty

Z brankářů jste vybral Josefa Kořenáře, který chytá ve Spartě skvěle, ale vzhledem ke zranění Jakuba Kováře je hodně vytížený.

Víme o tom, malinko na to zareagujeme. Uvidíte.

A co Ondřej Kacetl, který zažije debut v reprezentaci ve čtyřiatřiceti letech?

V minulosti ukázal, že se na důležité zápasy dovede skvěle připravit. Chceme si ho vyzkoušet, jak zvládne reprezentaci. Rozhodli jsme se nominovat i dalšího nováčka Marka Kaluse, který táhne Vítkovice a zároveň nám zapadá do stylu hokeje, jímž se chceme prezentovat.

V září došlo ke změně na pozici generálního manažera, ale váš realizační tým zůstává stejný. Pokračuje i asistent Marek Židlický, jak moc vás to těší?

Není to skvělá zpráva jen pro mě, ale pro všechny. Kdyby nás opustil, mrzelo by mě to. Máme mezi sebou výbornou chemii, beru to tak, že ostatní kluci včetně Marka jsou na stejné úrovni jako já.