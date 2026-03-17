Koho za Rulíka? Variant ubylo, Hadamczik chce nástupce do MS. Zeptá se i Plekance

Možní kandidáti totiž už mají podepsáno jinde.
Patrik Augusta, jenž v lednu zakončil mimořádně úspěšné působení u reprezentační dvacítky, nastoupí od nové sezony na Spartě. U juniorů jej nahradí Zdeněk Moták, u něj může být ve hře okamžité povýšení k „áčku“.
„Nebude to snadné, ale musíme se s tím vyrovnat,“ prohlásil Hadamczik s tím, že nepřemýšlí nad oslovením kouče z ciziny. Dál chce jít českou cestou.
O nástupci Rulíka, který by měl od nové sezony vést Kladno, si přeje mít jasno co nejdříve. V ideálním případě ještě před startem letošního mistrovství světa, které se ve Švýcarsku rozběhne v polovině května.
„Chceme, aby mohl jet na šampionát sledovat hráče. Sháníme trenéra pro národní sport, bereme to vážně. Spousta lidí to může dělat.“
A že by si snad na střídačku stoupl sám jako v minulosti? Tuto variantu prý rovnou zavrhl: „Už nechci mít terč na čele, nechám to mladším. Moje jméno nepřichází v úvahu.“
Rulíkovi i jeho kolegům (asistenti Jiří Kalous, Marek Židlický, Tomáš Plekanec a trenér brankářů Ondřej Pavelec) nabídl po skončení olympijského turnaje prodloužení spolupráce na další dva roky.
Minimálně stejně dlouhý kontrakt chystá i pro nového kouče reprezentace: „Smlouva na čtyři roky by byla dlouhá, to bychom museli najít někoho s velkými mezinárodními zkušenostmi. Tak to zatím nevidím.“
Šéf Českého hokeje zároveň naznačil, že má v hlavě adepta, kterého zkusí oslovit jako prvního: „Mám cítění, s kým chci mluvit. To je jako když děláte sestavu, taky víte, jakého hráče chcete. Výběr moc velký není, ale v hlavě něco mám. Zatím jsem s nikým nekomunikoval, nevím, jestli řeknou ano, nebo ne. Nechci spekulovat.“
Může to být Moták? Nebo snad Plekanec, jenž ukazuje zajímavý potenciál na Kladně, kde rovněž zastává funkci sportovního ředitele? „Jemu tu otázku ještě položím,“ prohodil Hadamczik.
Rulíka ocenil za odvedenou práci, zároveň prozradil, že svazu bude i po návratu na klubovou scénu pomáhat s rozvojem mládeže v hodnocení turnajů od kategorie šestnáctiletých až po juniory.
„Zavedl jednotný tréninkový systém, mezi trenéry tu panuje vzájemné uznání. Rozcházíme se v tom nejlepším, je mi to líto. Počítali jsme s tím, že uděláme dlouhodobou koncepci jako třeba ve Švýcarsku. Radim ode mě i výkonného výboru měl důvěru. Za práci i vztahy, co máme, mu děkuji. Máme na co vzpomínat, Praha (zlato z domácího MS) byla tak nádherná.“
O Rulíkově rozhodnutí se dozvěděl v pondělí, kdy spolu aktuální situaci i výhled do budoucna řešili.
„Nepřemlouval jsem ho, spíš jsme si říkali názory. Chtěl jsem, aby zůstal a vzal si třeba jiné asistenty,“ popisoval vzájemný rozhovor. „Ale on má s klukama dobrou spolupráci, psychika hraje důležitou roli.“
S šedesátiletým koučem řešil i nadcházející šampionát. Oba se shodli, že do Švýcarska s národním mužstvem odcestují i někteří mladí hráči, členové medailových výběrů juniorů.
„Radim slíbil, že se na ně podívá, že je dá do sestavy. Musíme se dívat i na budoucnost českého hokeje,“ řekl Hadamczik.