Je čas skončit, odmítl Rulík novou smlouvu. Na svazu zůstane, nahradí ho český trenér

Návrat ke každodenní trenérské práci a možnost věnovat se rozvoji hráčů jsou hlavními důvody, proč se Radim Rulík rozhodl opustit po květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku střídačku hokejové reprezentace. U seniorského týmu působí třetí sezonu a předtím vedl juniorský výběr. Dalším působištěm šedesátiletého kouče bude extraligové Kladno.
Trenér českých hokejistů Radim Rulík po příletu z olympijských her.

Trenér českých hokejistů Radim Rulík po příletu z olympijských her. | foto: Petr Topič, MAFRA

Po olympijských hrách v Miláně dostal od šéfa hokejového svazu Aloise Hadamczika návrh nové dvouleté smlouvy, ale rozhodl se ji odmítnout. „Pocitově jsem cítil, že přišel čas na změnu a návrat ke každodenní klubové práci a rozvoji (hráčů),“ řekl Rulík.

Své rozhodnutí konzultoval s asistenty v čele s Markem Židlickým. „Zároveň jsem sám sobě dával určité otázky a hledal na ně odpovědi. A prostě to dozrálo k tomuto rozhodnutí,“ řekl.

Rodák z Ostrova nad Ohří několikrát poděkoval za možnost působit u reprezentace. „Nevěřil jsem, že bych se mohl na tuto pozici dostat. Všichni víte, za jakých okolností se to stalo. U týmu měl pokračovat finský trenér Kari (Jalonen), ale po mistrovství světa došlo bohužel k jeho odvolání. Nám se povedl úspěch s dvacítkou a dostali jsme nabídku, kterou jsme přijali. Tři roky u národního týmu mě to neskutečně bavilo a oslovovalo,“ uvedl Rulík.

Hned v první sezoně dovedl tým k zisku zlatých medailí na domácím MS. Společně s tímto úspěchem označil za největší zážitek na reprezentační střídačce čtvrtfinálový zápas proti Kanadě na únorové olympiádě v Miláně, který favorit vyhrál po boji 4:3 v prodloužení.

„To byl top zápas a nikdy bych nevěřil, že proti nejlepším hráčům světa, proti výběru Kanady, můžeme takhle hrát. Když pominu Makara, McDavida a McKinnona, tak oni by dokázali takové týmy sestavit tři nebo čtyři. Byl jsem strašně mile překvapený, jak vyrovnanou partii jsme s nimi sehráli. Chybělo malinko k tomu, abychom tu senzaci dokonali,“ řekl Rulík. Podobné zápasy podle něj dokazují, že český hokej se posouvá do absolutní světové špičky.

I po odchodu od reprezentace bude Rulík s hokejovým svazem spolupracovat. Bude působit ve sportovním úseku. „Začali jsme s trenéry nějakou práci a byl jsem osloven, jestli bych v tom pokračoval. A protože mě to bavilo a naplňovalo, tak jsem se s prezidentem dohodl, že v pozici budu pokračovat,“ uvedl Rulík.

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku trenér Radim Rulík a Roman Červenka. (16. února 2026)

Nový kouč reprezentace by měl být znám do květnového MS a mělo by se jednat o českého trenéra. „Myslím si, že máme schopné trenéry a věřím, že je šance sestavit takový trenérský tým, který přinese výsledky,“ dodal Rulík optimisticky.

Tipsport - partner programu
Columbus vs. CarolinaHokej - - 18. 3. 2026:Columbus vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
18. 3. 00:00
  • 2.84
  • 4.11
  • 2.23
Montreal vs. BostonHokej - - 18. 3. 2026:Montreal vs. Boston //www.idnes.cz/sport
18. 3. 00:00
  • 2.03
  • 4.20
  • 3.17
Toronto vs. NY IslandersHokej - - 18. 3. 2026:Toronto vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
18. 3. 00:00
  • 2.99
  • 4.03
  • 2.17
Winnipeg vs. NashvilleHokej - - 18. 3. 2026:Winnipeg vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
18. 3. 01:00
  • 2.28
  • 4.01
  • 2.81
Chicago vs. MinnesotaHokej - - 18. 3. 2026:Chicago vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
18. 3. 01:30
  • 3.34
  • 4.19
  • 1.98
Edmonton vs. San JoseHokej - - 18. 3. 2026:Edmonton vs. San Jose //www.idnes.cz/sport
18. 3. 02:00
  • 2.00
  • 4.30
  • 3.21
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Je čas skončit, odmítl Rulík novou smlouvu. Na svazu zůstane, nahradí ho český trenér

Trenér českých hokejistů Radim Rulík po příletu z olympijských her.

Návrat ke každodenní trenérské práci a možnost věnovat se rozvoji hráčů jsou hlavními důvody, proč se Radim Rulík rozhodl opustit po květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku střídačku hokejové...

17. března 2026  18:57

Rulík a spol. po MS skončí u reprezentace. Od nové sezony převezmou Kladno

Kouč Radim Rulík sleduje zápas českých hokejistů se Slovenskem.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík po letošním mistrovství světa u národního týmu skončí. Hokejový svaz v úterý odpoledne potvrdil informace iDNES.cz. S Rulíkem odchází i celý realizační tým a...

17. března 2026  13:17,  aktualizováno  17:04

Koho za Rulíka? Variant ubylo, Hadamczik chce nástupce do MS. Zeptá se i Plekance

Prezident hokejového svazu Alois Hadamczik v hovoru s trenérem Radimem Rulíkem...

O pokračování Radima Rulíka a jeho realizačního týmu stál. Když zjistil, že trenér hokejové reprezentace má jiné plány a chce se vrátit zpět do extraligy, naštvaný prý nebyl. „A nejsem ani teď. Ale...

17. března 2026  16:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

