Třenice kvůli Červenkovi, Rulík si dupl. Švýcaři tvrdí: Čechům chybí dobrá vůle

Reprezentace si při jednáních stála za svým. Švýcarskému Rapperswilu ani švédskému Färjestadu neustoupila, oba hráči se v pondělí večer hlásili na tréninku v Holešovicích.

„Máme nastavený systém, na kterém potřebujeme dál pracovat. Hlavně proto jsme vyžadovali, aby se k nám připojili co nejdříve,“ vysvětloval Rulík novinářům.

Rozhovorů se zástupci klubů se nezúčastnil, vše bylo v gesci generálního manažera Petra Nedvěda a jeho asistenta Martina Havláta. „Podrobnosti vám nesdělím. Mohu jen říct, že to nebylo vůbec v pohodě,“ prohlásil.

A doplnil, že vzniklým třenicím by se dalo v budoucnu snadno předejít: „Nechápu, že se Liga mistrů hraje během reprezentační přestávky. Já to rozhodně nevymyslel. Pokud by to bylo jinak, vše by se automaticky usnadnilo.“

Postoj Rapperswilu a Färjestadu lze v tomto případě rovněž chápat. Před čtvrtfinálovými odvetami Ligy mistrů se kluby zkrátka nechtěly vzdát hráčů, kteří zastávají klíčové role.

Pro Červenku nicméně nešlo o složité rozhodování. Listopadovou Karjalu vynechal, do národního týmu se těšil. A jakmile přišla pozvánka, nic jiného neřešil.

„Vůbec mě nenapadlo, že bych odmítl. Jsem rád, že jsem tady. Máme před sebou domácí zápas před vyprodanou O 2 arenou (ve čtvrtek od 18 hodin proti Finsku), na který se všichni těšíme.“

Švýcarský tým logicky není z výsledku nadšený. A nijak se tím netají.

„Je nepřijatelné, že nemůžeme v tak důležitém zápase poslat na led našeho nejlepšího hráče,“ postěžoval si pro Blick.ch sportovní ředitel Janick Steinmann.

Zástupci Rapperswilu v prohlášení na oficiálních webových stránkách obvinili druhou stranu z nefér přístupu, Češi podle nich neprojevili ani sebemenší náznak dobré vůle.

Zatímco při jednání se zahraničními kluby vedení národního mužstva necuklo, situaci okolo Willa řešilo jinak. Jedenatřicetiletý brankář odcestoval s Pardubicemi k úternímu duelu Ligy mistrů proti Lukko Rauma.

„Ani nás nenapadlo požadovat jeho uvolnění. Gólman je trochu jiná kategorie než ostatní hráči. U Romana nám bohatě stačí, když se připojí ve středu,“ vysvětloval Rulík.

Tomáš Filippi vyváží kotouč na tréninku reprezentace, v pozadí Martin Jadnus (v červeném) a Radan Lenc (v bílém).

I tak se na pondělním tréninku objevili tři brankáři. Nominovaného Dominika Pavláta doplnili Adam Brízgala a Josef Kořenář. Původně měl dorazit Šimon Zajíček, kterého ale od neděle trápí zdravotní problémy.

Skládání nominace na Švýcarské hokejové hry přineslo více starostí, než reprezentace původně očekávala. Rulík ale věří, že se při dalších akcích v sezoně nebudou podobné nepříjemnosti opakovat.

„Je to nepříjemné pro všechny strany. Každopádně jsem rád, že naším rozhodnutím jsme vyslali klubům jasný signál.“