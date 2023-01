Přešlapování u hokejové dvacítky. Zůstane u ní stříbrný kouč Rulík?

U nedělní výhry Pardubic v Brně Rulík ještě scházel, ale při zítřejším šlágru proti Spartě už by na extraligové střídačce neměl chybět.

Bude sedmapadesátiletý kouč v náročné dvouroli pokračovat?

„Uvidíme,“ pronesl po příletu. „Musíme si i s kolegy nechat pár dní na rozmyšlenou. Spojíme se a řekneme si, co a jak dál.“ Pokud by se domluvil na pokračování, byl by po docela dlouhé době prvním koučem, který mladé Čechy povede na třech po sobě jdoucích šampionátech.

Trenérský flek u národního týmu do 20 let docela hezky vypovídá o tápání a neustále se měnící koncepci. Dovolíte připomínku?

V lednu 2018 protáhl mladíky do bojů o medaile Filip Pešán, který si do Buffala odskočil z Liberce. Po slušném výsledku záhy povýšil do prestižnějších funkcí v českém hokeji a jeho místo přebral jiný mladý a progresivní kouč Václav Varaďa.

Na dalším šampionátu tým s řadou zajímavých individualit neuspěl a tehdejší šéf svazu Tomáš Král plánoval: „Dvacítku by měl vést trenér na plný úvazek.“

Jenže vhodný kouč se nenašel a Varaďa vedl juniory i na MS v Ostravě a Třinci, z něhož souběžně budoval extraligovou pevnost. Předloni ho nahradil Karel Mlejnek, který už byl skutečně „trenérem na HPP“. Jenže během dvou sezon a jednoho šampionátu (druhý zrušil covid) se pronikavý posun nedostavil.

Loni v létě nastoupil Rulík. „Když jsme k týmu přišli, říkali jsme si: Ježišmarja, co s tímhle budeme dělat? Všichni jsme na sebe koukali, kluci měli hlavy dole,“ líčil Rulík. „Všechno je to ale o práci.“

Jeho angažmá u dvacítky zařídil Libor Zábranský – tehdejší viceprezident svazu, který loni zjara zrevidoval trenérskou koncepci napříč reprezentacemi. Dvacítku podle něj měl vést kouč, který se udržuje v zápřahu. Zábranský spoluvytvářel i trenérský ansámbl áčka, do kterého se nainstaloval jako Jalonenův asistent. A rezignoval na post viceprezidenta.

Zanedlouho se předčasně volil i nový šéf českého hokeje. Aspoň klika, že Králův nástupce Hadamczik, prezentující se jako rázný reformátor, chce u juniorů držet nastavený trend. „Jsem přesvědčen, že dvacítku nemůže dělat někdo, kdo neodtrénoval pět let v extralize,“ řekl Hadamczik v srpnu, když mladíci skončili na odloženém šampionátu čtvrtí. „Radim Rulík byl správná volba. Nebránil bych se prodloužení, ale záleží na jeho rozhodnutí.“

Při víkendovém přivítání šéf svazu o budoucnosti nemluvil. Hadamczik spíš chválil a vzpomínal, jak před 18 lety slavil s juniory poslední medaili jako trenér on.

Na Rulíkovu volbu budou mít vliv i Pardubice, s nimiž má platný kontrakt i příští sezonu. Kouč dvacítky nechybí jen na přelomu roku, ale i v létě na části přípravy nebo v listopadu při reprezentační pauze. Řízení extraligového týmu přebírají asistenti. „Jsme tu spíš starší a zkušenější hráči. Neznamená to, že když odjede hlavní trenér, budeme si puky nahrávat mezi nohama a dávat jen góly do prázdné branky,“ podotkl pardubický útočník Lukáš Radil.

Rulík i s nedělním mačem scházel Dynamu sedm duelů. Pardubice pokaždé bodovaly, šestkrát vyhrály a opět poskočily na špici extraligy před konkurenci z Vítkovic.

A pardubický majitel Petr Dědek na Twitteru vzkázal: „Doufám, že Radim Rulík letos s medailemi neskončil.“