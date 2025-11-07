Musíme zrychlit! A metr sudích je přísnější než běžně, líčil Rulík po porážce na úvod

„Byly tam věci, které se mi úplně nelíbily, ale všichni se snažili a nechali tam všechny síly,“ načal hodnocení Rulík. „Hokej je hra chyb, a když jich napácháme víc než soupeř, nemáme tolik šancí.“
Nejvíc ho trápily fauly a pomalejší styl. Problém ukázala hned první třetina. A v ní mdlý výkon s pouhými dvěma střelami na branku.
Loni v Karlových Varech i předloni ve Växjö to bylo přesně naopak. Svižný start, rychlé góly a získané vedení 4:0, potažmo 3:0. Výsledek se samozřejmě těžko opakuje, nyní se však navíc zdálo, že Češi mají problém zachytit tempo.
„Myslím, že jsme ze začátku trošku rozjížděli nohy,“ poznamenal útočník Jáchym Kondelík. „Měli jsme to od srazu tentokrát o den kratší a asi i to bylo znát. Tady je to zkrátka rychlejší, veliký rozdíl proti extralize a evropským ligám. Myslím, že první půlku zápasu jsme si zvykali.“
„Do utkání jsem přitom nevstoupili úplně špatně,“ kontroval Rulík, jemuž ovšem chyběla jakákoli nebezpečnost dopředu.
Od druhé třetiny si všímal i postupného zlepšení, jenže právě v prostřední části protivník udeřil.
„Musí tam být střely z voleje, rychlé odebírání puku, hned ho dostat do slotu a vyslat střelu bez přípravy. Beci musejí být v pohybu, chceme mít dva hráče na brankovišti,“ spustil najednou kouč výčet rezerv.
„I na střelbě musíme zapracovat, tlak do branky jsme úplně neměli, musíme to zjednodušit, naházet to tam a o góly se porvat,“ burcoval rovněž obránce Jan Ščotka.
Jeho tým nakonec na pokusy mezi tři tyče zvítězil 23:22.
„Což svědčí o vyrovnanosti,“ doplnil Rulík.
Hlavní potíž, proč se ale národní tým marně dotahoval, tkvěl v počtu vyloučení.
„Na trestné minuty to bylo 6:12. To je moc,“ uznal šedesátiletý trenér. „Metr je přísnější než běžně, tady ve Švédsku zákroky z extraligy neprocházejí. Taky máme zákroky na nás, které sudí soupeři pustil. Ale mým úkolem není hodnotit rozhodčí, my se musíme mezinárodní úrovni přizpůsobit.“
Ve 42. minutě vypálil skvěle bez přípravy Jakob Silfverberg, jenž potrestal držení Radima Zohorny, a zvýšil na 2:0. Ačkoli se hosté za tři minuty dostali na dostřel po skvělém Kondelíkově forčekingu a Laukově rychlé střele, krátce nato přišly dva fauly a oslabení ve třech.
„Pokud máme dvanáct trestných minut, je to strašně moc. Dvě tři vyloučení jsou přijatelná, ale nad tři už to nejde,“ shodoval se Rulík také s hráči.
Všichni zároveň vypíchli i čtvrteční smůlu. Čtyři minuty před koncem ji podtrhl zadák Košťálek, který si při snaze zastavit Brännströmovu přihrávku píchl puk hokejkou do vlastní sítě.
„Neměli jsme štěstíčko,“ pravil Ščotka, načež se připojil Rulík: „Dostali jsme dva smolné góly, ten první a třetí,“ vracel se ještě k úvodnímu zásahu Simona Ryforse, před nímž si zranění přivodil mladý bek Cibulka. „Vyrovnaný duel se pak překlopil na jejich stranu.“
„Paradoxně mi potom přišlo, že jsme byli i lepší, ale jim to tam napadalo,“ pronesl Kondelík.
Přesto si reprezentační výběr mohl herně stále počínat podstatně lépe, aby šel naproti lepšímu výsledku. Šéf české střídačky od svých svěřenců také požaduje víc.
„Potřebujeme, aby hráč hned posouval puk dopředu. Pokud ho přidrží či s ním zamíchá, ztratí rychlost. A když nejsme v plné rychlosti, šance ztrácí naději na úspěch. Musíme zrychlit, adaptovat se na tempo, zjednodušit provedení. Když se nám to podaří, můžeme si počínat lépe než teď,“ hlásil před pátečním odletem do Tampere, hlavního dějiště finských her.
Tam jeho mužstvo v sobotu narazí na domácí Finy, od nedělního poledne turnaj zakončí proti Švýcarsku.
„Základ je jasný. Zjednodušit hru, abychom si udrželi přesnost a nebyli tolik vylučovaní,“ zdůraznil Rulík. „To je na mezinárodní úrovni potřeba.“