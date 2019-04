Vyřazení bolí, mrzí kapitána Mužíka. Uznal zbytečné fauly osmnáctky

Jaké byly vaše pocity po prohraném čtvrtfinále se Švédskem?

Porážka bolí hodně. Měli jsme výborný tým na to, abychom mohli udělat víc, ale bohužel jsme si to prohráli sami naší disciplínou. Na konci jsme udělali zbytečný faul. Nešlo to. Švédové nám sice dali dva góly, ale nesesypali jsme se z toho. Ve druhé třetině jsme dali gól na 1:3, pak jsme snížili na 2:3 a byli jsme na koni. Měli jsme šance, ale bohužel Švédové měli více štěstí a vyhráli.

Vy sám jste ve třetí třetině snižoval na 2:3.

Nějak to vyplynulo ze hry, ani nevím. Dostal jsem to před prázdnou kasu, šel jsem do bekhendu a měl jsem to jednoduché. Ale je po zápase. Mrzí nás hlavně prohra, teď už s tím nic nenaděláme.

Byl pro vás zápas se Švédskem zvláštní? Vzhledem k tomu, že tam na klubové úrovni hrajete.

Bylo to trošku jiné než proti ostatním soupeřům. Párkrát jsme si tam švédsky zanadávali. Bylo to vyhrocené, což mám rád, ale teď se mi můžou akorát smát.

Budete nyní přát Švédům výhru na celém mistrovství?

Je to play off a může vyhrát každý. Amerika má výborný tým, ale přál bych to někomu jinému než Američanům.

Jak se ohlížíte za celým turnajem?

První zápas nám nevyšel. Všichni jsme se z toho podělali, abych byl slušný, ale pak už to šlo dobře. Hráli jsme jako tým. Porazili jsme Švýcary, Finy. I s Kanadou jsme hráli dvě třetiny výborný zápas, ale prohráli jsme. Stejně jako nejdůležitější zápas turnaje, čtvrtfinále. Ale byla tady dobrá parta. Drželi jsme pohromadě, ale neměli jsme štěstí. Klukům bych chtěl poděkovat. Bylo to mistrovství světa, jak má být.