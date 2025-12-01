Puky pomáhají psát hokejové příběhy. Mladí hokejisté si rozdělí 11,5 milionu korun

Advertorial   0:01 – ADVERTORIAL
Velké hokejové příběhy začínají v malých klubech. S cílem rozvíjet tyto budoucí talenty uspořádal Kaufland už třetí ročník projektu Puky pomáhají. Kampaň zná své vítěze, o nichž rozhodli fanoušci a zákazníci Kauflandu. Kluby si rozdělí rekordní finanční příspěvek ve výši 11,5 milionu korun napříč 78 mládežnickými týmy. Finance míří do regionů, kde se formují budoucí osobnosti českého hokeje.
Budoucí hvězdy českého hokeje! Třetí ročník Puky pomáhají ukázal, jak důležitá...

Budoucí hvězdy českého hokeje! Třetí ročník Puky pomáhají ukázal, jak důležitá je podpora pro rozvoj talentu, týmového ducha a fair play | foto: Kaufland

Třetí ročník projektu Puky pomáhají zná své vítěze. Kaufland podpoří mladé...
Třetí ročník projektu Puky pomáhají podporuje mladé talenty přímo na ledě, kde...
Mladí hokejisté z HC Lev Slaný
Budoucí hvězdy českého hokeje! Třetí ročník Puky pomáhají ukázal, jak důležitá...
10 fotografií

Podpora mládežnického hokeje hraje zásadní roli v rozvoji nejen sportovního talentu, ale také týmového ducha a fair play. Kampaň Puky pomáhají dává mladým hráčům z regionálních klubů možnost růst a plnit si své sny na ledě i v životě. Letos o přízeň hokejových fanoušků soutěžilo celkem 159 klubů, z nichž si 78 vítězných týmů rozdělí ceny v celkové hodnotě 11,5 milionu korun.

„Držíme se myšlenky, že velké hokejové příběhy začínají v malých klubech. Proto je naším cílem podporovat hokejové kluby přímo v regionech. Jsme hrdí, že díky projektu Puky pomáhají, který od prvního ročníku průběžně navyšujeme (z 10 na 11,5 milionu korun), můžeme přispět k rozvoji mladých hokejových talentů a být tak dobrým sousedem pro naše zákazníky,“ říká Monika Bečvářová, jednatelka společnosti Kaufland.

Velká radost! Projekt Puky pomáhají zná své vítěze. Díky hokejovým fanouškům a...

Hlasování a zapojení hvězd

Kampaň se těšila obrovskému zájmu klubů, které s nadšením sdílely své zážitky na sociálních sítích s hashtagem #pukypomahaji, natáčely videa a zapojily maskoty i mladé hráče, aby motivovaly své fanoušky k hlasování.

Díky společnosti Kaufland má každý mladý hokejista šanci jít ve stopách českých hvězd. Tváří projektu je od samého začátku „zlatý“ hokejista Radko Gudas, který letos přizval i svou dceru Týnku. Kampaň nově podpořil také reprezentační brankář Lukáš Dostál, jeden z nejtalentovanějších českých hráčů současnosti.

Vyhlášení výsledků letošního ročníku projektu Puky pomáhají proběhlo formou živého vysílání na Instagramu (@khockey.cz a @mladeznicky_hokej) za účasti influencera a hokejového trenéra Vladislava Houšky, který přenos moderoval.

Každý hlas se počítá: Tři soutěžní kategorie

Pro účely projektu byly mládežnické kluby rozděleny do tří kategorií. V první z nich rozhodovali fanoušci přímo na prodejnách Kaufland, kde vhazovali herní puky do speciálních tubusů, nebo hlasovali elektronicky na samoobslužných pokladnách. vítězi se staly vždy tři nejúspěšnější z každého regionu.

Druhou kategorii tvořily kluby z měst, kde Kaufland nemá vlastní prodejnu; ty soutěžily v rámci miniprojektů zaměřených na nábor a zdravou výživu. Oceněno bude devět nejlepších klubů na konci listopadu.

Třetí kategorií bylo čtrnáct mládežnických týmů spadajících pod extraligové kluby, které zákazníci podpořili prostřednictvím aplikace Kaufland Card. Z vítězství se nakonec raduje šest extraligových klubů, které získaly největší podporu.

Hokejová vášeň a energie v regionech. Třetí ročník projektu Puky pomáhají podporuje mladé talenty přímo na ledě, kde se odehrávají ty nejdůležitější zápasy a píšou první hokejové příběhy.

Hodnotné ceny a finálový turnaj

Hokejové kluby, které se ve svých kategoriích umístily na prvním místě, obdrží speciální turnajové dresy a roční příspěvek na mzdu trenéra mládeže ve výši 130 000 korun. Navíc se zúčastní finálového turnaje mezi regiony. Kluby na druhých místech získají poukaz na dresy nebo hokejové vybavení v hodnotě 70 000 korun, zatímco třetí příčky jsou oceněny poukázkami na nákup sportovní výživy v hodnotě 40 000 korun.

Slavnostní předávání cen proběhne na jaře příštího roku v rámci hokejových turnajů pro vítěze z regionů.

PUKY pomáhají 2025

VÍTĚZNÉ MLÁDEŽNICKÉ TÝMY EXTRALIGY (2025)
UmístěníKlub
1.HC Kometa Brno
2.HC Bílí Tygři Liberec
3.Banes Motor České Budějovice
4.HC Litvínov
5.HC Vítkovice Ridera
6.HC Dynamo Pardubice

Společnost Kaufland zveřejnila výsledky také na svých webových stránkách, kde najdete více informací o kampani.

Témata: Kaufland, projekt
title=Tipsport - partner programu
Jihlava vs. Frýdek-M.Hokej - 19. kolo - 1. 12. 2025:Jihlava vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
1. 12. 17:30
  • 1.72
  • 4.51
  • 3.67
Philadelphia vs. PittsburghHokej - - 2. 12. 2025:Philadelphia vs. Pittsburgh //www.idnes.cz/sport
2. 12. 01:00
  • 2.13
  • 3.99
  • 2.92
New Jersey vs. ColumbusHokej - - 2. 12. 2025:New Jersey vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
2. 12. 01:00
  • 2.05
  • 4.06
  • 3.05
Buffalo vs. WinnipegHokej - - 2. 12. 2025:Buffalo vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
2. 12. 01:30
  • 2.36
  • 4.20
  • 2.51
St. Louis vs. AnaheimHokej - - 2. 12. 2025:St. Louis vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
2. 12. 02:00
  • 2.05
  • 4.09
  • 3.03
San Jose vs. UtahHokej - - 2. 12. 2025:San Jose vs. Utah //www.idnes.cz/sport
2. 12. 04:00
  • 3.18
  • 4.15
  • 1.98
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Vynikal tak, že kvůli němu změnili pravidla. Vzali mi talent, naštval se brankář Brodeur

Premium
LEGENDÁRNÍ PŘEBRONÍK. Hokejový brankář a velký technik Martin Brodeur z New...

Představte si, že máte oproti kolegům cennou schopnost navíc. Načež přijde zásah shůry, který vás o výhodu připraví. Legendární hokejový gólman Martin Brodeur pocítil velkou nespravedlnost před...

Sparta jde do čela, poslední Litvínov vyzrál na Třinec. Pardubice i Kometa padly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejová extraliga přinesla ve 25. kole změnu v čele tabulky. Do něj se dostala Sparta, jež deklasovala Kladno 7:3, a sesadila tak Třinec, který prodloužil mizérii porážkou s posledním Litvínovem...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Litvínov má po hodech. Bitku v hledišti při derby uklidnili těžkooděnci

Bitka v kotli Karlových Varů s pořadatelem při zápase v Litvínově.

Střelecké záblesky zase vystřídala gólová tma. Hokejisté posledního Litvínova těžce koušou nedělní domácí krach 1:2 v podkrušnohorském derby s Karlovými Vary a pořád se nemůžou nadechnout k...

1. prosince 2025  10:34

Frodlův unikát skončil, vzestup Energie ne: Pomohlo nám, že jsme šli na pivo

Litvínov, 30. 11. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...

Tři čistá konta proti jednomu soupeři v řadě? Karlovarský hokejový brankář Dominik Frodl málem v extralize znovu vynuloval Litvínov, i tak se jeho série dá považovat za unikátní: osm třetin v kuse ho...

1. prosince 2025  9:23

Zraněný Mrázek proti Chicagu nedochytal, obrat řídil čtyřbodový Bedard

Petr Mrázek z Anaheim Ducks se nechává ošetřit.

Ve čtyřech nedělních zápasech hokejové NHL z Čechů nikdo nebodoval. Do akce šel brankář Anaheimu Petr Mrázek, kvůli zranění ale utkání proti Chicagu nedochytal. Za stavu 3:3 jej v 49. minutě nahradil...

1. prosince 2025  7:12,  aktualizováno  8:24

Puky pomáhají psát hokejové příběhy. Mladí hokejisté si rozdělí 11,5 milionu korun

Advertorial
Budoucí hvězdy českého hokeje! Třetí ročník Puky pomáhají ukázal, jak důležitá...

Velké hokejové příběhy začínají v malých klubech. S cílem rozvíjet tyto budoucí talenty uspořádal Kaufland už třetí ročník projektu Puky pomáhají. Kampaň zná své vítěze, o nichž rozhodli fanoušci a...

1. prosince 2025

Trenérka českých hokejistek MacLeodová má rakovinu. U týmu bude pokračovat

Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová.

Trenérka českých hokejistek Carla MacLeodová oznámila, že jí byla diagnostikována rakovina prsu. Při léčbě bude pokračovat v klubu Ottawa Charge v zámořské PWHL a také na lavičce národního týmu,...

30. listopadu 2025  21:21

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

30. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno 

Bitvu Sparty s Třincem rozhodl sporný verdikt. Nechápeme, shodli se oba trenéři

Třinecký kapitán Martin Růžička poslouchá hlavního rozhodčího, který vysvětluje...

Hokejisté pražské Sparty v bitvě o první místo v extralize vyhráli v Třinci 2:1, když všechny tři góly padly v početní převaze. Jak domácí trenér Zdeněk Moták, tak hostující Patrik Martinec po utkání...

30. listopadu 2025  20:08

Mlátička Bill. Hrdina z kultovní písničky dal historický gól. A záhadně zmizel

Premium
Bill Barilko se spoluhráči z Toronta po vítězném finále Stanley Cupu v roce...

Zrovna se ocitl na vrcholu blaha. Hokejista Bill Barilko na jaře 1951 rozhodl finále Stanley Cupu a v Torontu ho zbožňovali. Jenže pak najednou zmizel.

30. listopadu 2025  12:29

Hertl položil San Jose dvěma góly, Nečas třikrát asistoval při kanonádě Colorada

Tomáš Hertl se raduje po svém druhém gólu v utkání proti San Jose.

Tomáš Hertl dvěma góly pozdravil své bývalé spoluhráče ze San Jose a výrazně přispěl k výhře Vegas 4:3. Jako třetí Čech v sezoně NHL nasbíral 20 bodů. V úvodním sobotním zápase Lídři soutěže z...

30. listopadu 2025  6:56,  aktualizováno  11:57

Litoměřice po obratu udržely druhé místo. Kolín jim je stále v patách

Litoměřický Šimon Jelínek slaví s fanoušky.

Hokejisté Litoměřic vyhráli ve 27. kole první ligy v Moravských Budějovicích nad domácí Třebíčí po obratu 4:3 po samostatných nájezdech a udrželi se na druhém místě o bod před Kolínem, který zvítězil...

29. listopadu 2025  20:23

Třetí trest v sezoně. Disciplinárka potrestala Zbořila za faul na Jonese

Vítkovický Jakub Zbořil si kryje kotouč před Mikkem Petmanem z Plzně.

Vítkovický obránce Jakub Zbořil dostal od disciplinární komise trest na jeden zápas za faul na karlovarského útočníka Nicka Jonese v závěru pátečního utkání hokejové extraligy. Vynechá nedělní zápas...

29. listopadu 2025  17:17

Asistence roku? Veteránův nevídaný kousek baví NHL, gól zařídil i přes zranění

Kyle Palmier v bolestech leží na ledě v utkání s Philadelphií.

Něco takového se jen tak nevidí. I proto bylo jasné, že se z výjimečného momentu v utkání mezi New York Islanders a Philadelphií (3:4 po nájezdech) na sociálních sítích okamžitě stane hit. A...

29. listopadu 2025  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.