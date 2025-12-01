Puky pomáhají psát hokejové příběhy. Mladí hokejisté si rozdělí 11,5 milionu korun

Podpora mládežnického hokeje hraje zásadní roli v rozvoji nejen sportovního talentu, ale také týmového ducha a fair play. Kampaň Puky pomáhají dává mladým hráčům z regionálních klubů možnost růst a plnit si své sny na ledě i v životě. Letos o přízeň hokejových fanoušků soutěžilo celkem 159 klubů, z nichž si 78 vítězných týmů rozdělí ceny v celkové hodnotě 11,5 milionu korun.
„Držíme se myšlenky, že velké hokejové příběhy začínají v malých klubech. Proto je naším cílem podporovat hokejové kluby přímo v regionech. Jsme hrdí, že díky projektu Puky pomáhají, který od prvního ročníku průběžně navyšujeme (z 10 na 11,5 milionu korun), můžeme přispět k rozvoji mladých hokejových talentů a být tak dobrým sousedem pro naše zákazníky,“ říká Monika Bečvářová, jednatelka společnosti Kaufland.
Hlasování a zapojení hvězd
Kampaň se těšila obrovskému zájmu klubů, které s nadšením sdílely své zážitky na sociálních sítích s hashtagem #pukypomahaji, natáčely videa a zapojily maskoty i mladé hráče, aby motivovaly své fanoušky k hlasování.
Díky společnosti Kaufland má každý mladý hokejista šanci jít ve stopách českých hvězd. Tváří projektu je od samého začátku „zlatý“ hokejista Radko Gudas, který letos přizval i svou dceru Týnku. Kampaň nově podpořil také reprezentační brankář Lukáš Dostál, jeden z nejtalentovanějších českých hráčů současnosti.
Vyhlášení výsledků letošního ročníku projektu Puky pomáhají proběhlo formou živého vysílání na Instagramu (@khockey.cz a @mladeznicky_hokej) za účasti influencera a hokejového trenéra Vladislava Houšky, který přenos moderoval.
Každý hlas se počítá: Tři soutěžní kategorie
Pro účely projektu byly mládežnické kluby rozděleny do tří kategorií. V první z nich rozhodovali fanoušci přímo na prodejnách Kaufland, kde vhazovali herní puky do speciálních tubusů, nebo hlasovali elektronicky na samoobslužných pokladnách. vítězi se staly vždy tři nejúspěšnější z každého regionu.
Druhou kategorii tvořily kluby z měst, kde Kaufland nemá vlastní prodejnu; ty soutěžily v rámci miniprojektů zaměřených na nábor a zdravou výživu. Oceněno bude devět nejlepších klubů na konci listopadu.
Třetí kategorií bylo čtrnáct mládežnických týmů spadajících pod extraligové kluby, které zákazníci podpořili prostřednictvím aplikace Kaufland Card. Z vítězství se nakonec raduje šest extraligových klubů, které získaly největší podporu.
Hodnotné ceny a finálový turnaj
Hokejové kluby, které se ve svých kategoriích umístily na prvním místě, obdrží speciální turnajové dresy a roční příspěvek na mzdu trenéra mládeže ve výši 130 000 korun. Navíc se zúčastní finálového turnaje mezi regiony. Kluby na druhých místech získají poukaz na dresy nebo hokejové vybavení v hodnotě 70 000 korun, zatímco třetí příčky jsou oceněny poukázkami na nákup sportovní výživy v hodnotě 40 000 korun.
Slavnostní předávání cen proběhne na jaře příštího roku v rámci hokejových turnajů pro vítěze z regionů.
PUKY pomáhají 2025
|Umístění
|Klub
|1.
|HC Kometa Brno
|2.
|HC Bílí Tygři Liberec
|3.
|Banes Motor České Budějovice
|4.
|HC Litvínov
|5.
|HC Vítkovice Ridera
|6.
|HC Dynamo Pardubice
Společnost Kaufland zveřejnila výsledky také na svých webových stránkách, kde najdete více informací o kampani.