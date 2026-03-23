Prosadili rozšíření. Teď se svaz zase chystá juniorskou extraligu zúžit

Robert Rampa
  18:59
Před třemi lety hokejový svaz rozšiřoval juniorskou extraligu ze 14 týmů na 16. Odborná hokejová veřejnost krok kritizovala: Sníží se kvalita, ztratí se konkurence, svaz chce akorát všechny uspokojit a jde o kamarádšoft pro ohrožené kluby. Teď se chystá další změna.

Alois Hadamczik, prezident Českého svazu ledního hokeje. | foto: ČTK

Prezident svazu Alois Hadamczik tehdy přesvědčoval: „Zlepší to situaci v českém hokeji. Já i celý výkonný výbor za to poneseme zodpovědnost. Sice může z různých stran zaznít kritika, že přidáváme další dva týmy, ale já jsem přesvědčený, že děláme kroky pro zkvalitnění soutěže a nachystali jsme lepší formát.“

Jaká je realita v roce 2026? V (ne)koncepci dochází k otočce. Podle informací iDNES.cz se hokejový svaz vrátí k původnímu systému.

Výkonný výbor se shodl na formátu, kde ze 16 týmů v nejvyšší juniorské soutěži bude zase 14.

Ke změně má dojít v přespříští sezoně a teď se jedná o tom, jak ke znovuzúžení dojde. Nejpravděpodobnější varianta? V nadcházející sezoně dva nejhorší celky sestoupí a třetí od konce zamíří do baráže.

POHLED: Hadamczik si protiřečí. A hájí plán, který kazí výchovu hokejistů

Redakce požádala hokejový svaz o vyjádření. Proč najednou ta změna? Navíc další po třech letech? Co si od zúžení slibuje? A nepovažuje za chybu rozšíření juniorské ligy v roce 2023?

Svaz do vydání textu nereagoval.

Před třemi lety rozšíření nejvíc prosazoval Hadamczik, který paradoxně ještě před nástupem do funkce nejhlasitěji hřímal, že se má juniorka naopak zužovat ze 14 ještě na méně týmů.

Když se stal prezidentem, sportovní komise, v jejímž čele stál, doporučila rozšíření.

„Čtrnáct je méně než šestnáct, ale jeví se nám to nyní jako soutěž, která má hlavu a patu,“ říkal.

Praxe ukázala velké rozdíly v kvalitě, takový Zlín v této sezoně vyhrál pouze v sedmi ze třiceti zápasů základní části, kluby se navíc každý rok potýkají s velkým odlivem talentů, kteří raději odcházejí do zahraničí.

Opětovné zúžení naznačil Hadamczik už koncem minulého roku pro deník Sport, kde ze špatné situace vinil zejména extraligu.

Svazový prezident Alois Hadamczik na tiskové konferenci po bronzu hokejových juniorů

„Chyba je v klubech. Při úbytku hráčů a jejich odchodech do ciziny jsme hledali kroky, jak tomu zamezit. Vsadili jsme na rozšíření, jenže se ukázala slabost, že ne všechny extraligové týmy mají farmy v první lize...“ vykládal.

Naopak náhle prohlásil, že by preferoval zúžení až na 12 týmů: „Ale celá extraliga křičí, že je to náročné. Pro nás na svazu jde o nejlepší model. Pokud tu nemáme tolik kvalitních mladých hráčů, pojďme zhustit kvalitu. Některé kluby extraligy se ale bojí, že ji nebudou hrát.“

Redakce oslovila hokejového experta Milana Antoše, který tvrdí, že hlavní problém není v počtu účastníků.

Slíbil mistrům zájezd na NHL, bude jen výlet do Prahy. Hadamczik slovo nesplní

„Zaprvé by bylo fajn chvíli držet stejný stav. Se čtrnácti týmy asi bude extraliga juniorů kvalitnější, ale není to zásadní faktor. Měli bychom se spíš zamyslet nad formátem play off. Jestli nesehrát poslední část turnajově. Změnit závěr, udělat turnaj nejlepších čtyř týmů.“

A vysvětluje proč: „Po vzoru zámoří by se hrál turnaj, který by byl vidět a dal by se přenášet v televizi. Byla by to velká show v jednom městě. Teď juniorka zůstává v pozadí všeho ostatního. Lidi nejsou schopní play off usledovat, navíc soutěž ztratila kvalitu. Nevím, jestli pomůže zúžení, ale chtělo by to myslet moderně. Ať jdou vidět ty nejlepší týmy v Česku.“

Takový krok by ale byl převratný.

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Rulík a spol. po MS skončí u reprezentace. Od nové sezony převezmou Kladno

Kouč Radim Rulík sleduje zápas českých hokejistů se Slovenskem.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík po letošním mistrovství světa u národního týmu skončí. Hokejový svaz v úterý odpoledne potvrdil informace iDNES.cz. S Rulíkem odchází i celý realizační tým a...

ONLINE: Červenka vystřelil Pardubicím semifinále. Sparta bojuje s Plzní

Sledujeme online
Vpravo Roman Červenka (Pardubice) stíhaný Jakubem Flekem z Komety Brno.

Obhájci titulu z Komety podlehli v domácím čtvrtém utkání Pardubicím a ve čtvrtfinále končí. Jediný gól zápasu vstřelil v 50. minutě Roman Červenka, čímž Pardubicím zajistil postup do semifinále po...

23. března 2026  16:45,  aktualizováno  19:24

Prosadili rozšíření. Teď se svaz zase chystá juniorskou extraligu zúžit

Alois Hadamczik, prezident Českého svazu ledního hokeje.

Před třemi lety hokejový svaz rozšiřoval juniorskou extraligu ze 14 týmů na 16. Odborná hokejová veřejnost krok kritizovala: Sníží se kvalita, ztratí se konkurence, svaz chce akorát všechny uspokojit...

23. března 2026  18:59

Tisící kariérní zásah: pro Ovečkina důležitý, ale zastíněný. Mohlo být líp, znělo ze šatny

Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem...

Bez pompy, bez okázalých oslav, jen s kamennou tváří. Výraz Alexandra Ovečkina by vůbec nenapovídal, že jako druhý v historii NHL právě zaznamenal tisící kariérní gól v nejlepší hokejové soutěži na...

23. března 2026  16:18

Úvodnímu kolu Zlaté hokejky vládl Nečas před Pastrňákem, hlasy dostal i Tomek

Martin Nečas z Colorado Avalanche oslavuje gól.

První kolo ankety Zlatá hokejka ovládl útočník Martin Nečas z Colorada, druhý je osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu a třetí Lukáš Dostál z Anaheimu. V elitní desítce výsledků úvodního...

23. března 2026  15:17

Dva góly nohou, opačné verdikty. Jak je to s kopnutím v extraligovém play off?

Liberecký Pérez se raduje z gólu do sítě Českých Budějovic.

Jste zmateni, jak hokejoví rozhodčí posuzují góly dosažené nohou? Jen v letošním play off extraligy došlo ke dvěma hraničním situacím. Kopl? Nebo puk jen nasměroval? Jednou gól Kladna proti Spartě...

23. března 2026  15:01

Čtrnáct měsíců a dost. Varaďa po nepovedené sezoně končí ve Vítkovicích

Trenér Vítkovic Václav Varaďa během utkání s Kladnem.

Mělo jít o spolupráci, která jen tak neskončí. Obě strany se ale rozchází už po čtrnácti měsících. Hokejové Vítkovice podle informací iDNES.cz odvolaly Václava Varaďu z pozice kouče i sportovního...

23. března 2026  14:42

Pochvaly od Jágra? Ty mi lichotí, těší Slafkovského. Rivalitu s Pastrňákem neřeší

Útočník Juraj Slafkovský z Montreal Canadiens slaví trefu proti Buffalo Sabres.

Poté, co se v roce 2022 stal jedničkou draftu, čelil talent slovenského hokeje Juraj Slafkovský obrovskému tlaku. Náročné fanoušky slavného Montrealu musel výkony přesvědčit, že vedení týmu nevybralo...

23. března 2026  14:30

Tragédie v NHL. Hokejová reportérka a její tři děti uhořely, případ řeší policie

Reportérka Jessi Pierce na zápas Minnesoty Wild.

Obrovské neštěstí v hokejovém světě. V sobotu v noci nalezli doma mrtvou hokejovou reportérku týmu Minnesota Wild Jessi Piercovou a její tři děti. Příčinu požáru vyšetřuje policie. „Celý náš tým je...

23. března 2026  13:15

Žádný dodatečný trest pro Weatherbyho za faul na Tomka. Pavlík zaplatí pokutu

Bitka hráčů Liberce a Karlových Varů po ošklivém zákroku Weatherbyho na...

Liberecký útočník Jasper Weatherby nedostane dodatečný trest za faul na karlovarského Petra Tomka ve druhém zápase čtvrtfinále play off hokejové extraligy. O rozhodnutí disciplinární komise...

23. března 2026  12:15

Holík byl v pátek u porodu, v neděli přijel na rozbruslení a rozhodl zápas

Petr Holík ze Zlína v semifinále s Kolínem.

V pátek v Brně asistoval u narození své dcery Justýny, sobotu strávil v porodnici s ní a manželkou Lucií. V neděli dorazil do Zlína na dopolední rozbruslení, aby v podvečer rozhodl v prodloužení...

23. března 2026  9:52

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

21. března 2026  21:47,  aktualizováno  23. 3. 9:15

Zpět ve starém. Sparta si užila nostalgii, Krejčík uklidňoval: Porážka není tragédie

Hokejisté Sparty se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejisté zdánlivě na dosah ruky, fanoušci na tribunách namačkaní vedle sebe. Ale že by jim to snad vadilo? Ani v nejmenším. Návrat do Sportovní haly ve spoustě z nich probudil závan nostalgie. Vždyť...

23. března 2026  8:36

