Prosadili rozšíření. Teď se svaz zase chystá juniorskou extraligu zúžit

Prezident svazu Alois Hadamczik tehdy přesvědčoval: „Zlepší to situaci v českém hokeji. Já i celý výkonný výbor za to poneseme zodpovědnost. Sice může z různých stran zaznít kritika, že přidáváme další dva týmy, ale já jsem přesvědčený, že děláme kroky pro zkvalitnění soutěže a nachystali jsme lepší formát.“
Jaká je realita v roce 2026? V (ne)koncepci dochází k otočce. Podle informací iDNES.cz se hokejový svaz vrátí k původnímu systému.
Výkonný výbor se shodl na formátu, kde ze 16 týmů v nejvyšší juniorské soutěži bude zase 14.
Ke změně má dojít v přespříští sezoně a teď se jedná o tom, jak ke znovuzúžení dojde. Nejpravděpodobnější varianta? V nadcházející sezoně dva nejhorší celky sestoupí a třetí od konce zamíří do baráže.
POHLED: Hadamczik si protiřečí. A hájí plán, který kazí výchovu hokejistů
Redakce požádala hokejový svaz o vyjádření. Proč najednou ta změna? Navíc další po třech letech? Co si od zúžení slibuje? A nepovažuje za chybu rozšíření juniorské ligy v roce 2023?
Svaz do vydání textu nereagoval.
Před třemi lety rozšíření nejvíc prosazoval Hadamczik, který paradoxně ještě před nástupem do funkce nejhlasitěji hřímal, že se má juniorka naopak zužovat ze 14 ještě na méně týmů.
Když se stal prezidentem, sportovní komise, v jejímž čele stál, doporučila rozšíření.
„Čtrnáct je méně než šestnáct, ale jeví se nám to nyní jako soutěž, která má hlavu a patu,“ říkal.
Praxe ukázala velké rozdíly v kvalitě, takový Zlín v této sezoně vyhrál pouze v sedmi ze třiceti zápasů základní části, kluby se navíc každý rok potýkají s velkým odlivem talentů, kteří raději odcházejí do zahraničí.
Opětovné zúžení naznačil Hadamczik už koncem minulého roku pro deník Sport, kde ze špatné situace vinil zejména extraligu.
„Chyba je v klubech. Při úbytku hráčů a jejich odchodech do ciziny jsme hledali kroky, jak tomu zamezit. Vsadili jsme na rozšíření, jenže se ukázala slabost, že ne všechny extraligové týmy mají farmy v první lize...“ vykládal.
Naopak náhle prohlásil, že by preferoval zúžení až na 12 týmů: „Ale celá extraliga křičí, že je to náročné. Pro nás na svazu jde o nejlepší model. Pokud tu nemáme tolik kvalitních mladých hráčů, pojďme zhustit kvalitu. Některé kluby extraligy se ale bojí, že ji nebudou hrát.“
Redakce oslovila hokejového experta Milana Antoše, který tvrdí, že hlavní problém není v počtu účastníků.
Slíbil mistrům zájezd na NHL, bude jen výlet do Prahy. Hadamczik slovo nesplní
„Zaprvé by bylo fajn chvíli držet stejný stav. Se čtrnácti týmy asi bude extraliga juniorů kvalitnější, ale není to zásadní faktor. Měli bychom se spíš zamyslet nad formátem play off. Jestli nesehrát poslední část turnajově. Změnit závěr, udělat turnaj nejlepších čtyř týmů.“
A vysvětluje proč: „Po vzoru zámoří by se hrál turnaj, který by byl vidět a dal by se přenášet v televizi. Byla by to velká show v jednom městě. Teď juniorka zůstává v pozadí všeho ostatního. Lidi nejsou schopní play off usledovat, navíc soutěž ztratila kvalitu. Nevím, jestli pomůže zúžení, ale chtělo by to myslet moderně. Ať jdou vidět ty nejlepší týmy v Česku.“
Takový krok by ale byl převratný.