Pro Cibulku už Finské hry skončily. V Praze podstoupí vyšetření stehenního svalu

„Čeká ho magnetická rezonance. Odletěl do Prahy a půjde hned na vyšetření. Podle prvních slov lékaře to vypadá na hamstring (zadní stehenní sval), může tam být trhlina. Doufáme, že to nebude nic vážného a bude se moct brzy zapojit v klubu. Přejeme mu brzké uzdravení a mrzí nás, že to takto dopadlo,“ sdělil asistent trenéra Jiří Kalous.
|
Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi
Trenéři museli improvizovat oproti původním plánům, obránců však mají na severu Evropy k dispozici i nadále dostatek - devět. „Ale změnu jsme museli udělat, takže místo Tomáše Cibulky bude hrát v sobotu Michal Kempný,“ řekl Kalous k duelu s Finskem v Tampere.