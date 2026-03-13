Dějiště dalších MS v hokeji:
SVĚTOVÉ ŠAMPIONÁTY MUŽŮ
MS v hokeji 2026 - Curych a Fribourg, Švýcarsko
Termín 15. - 31. května 2026
- Mistrovství světa s pořadovým číslem 89 se bude konat ve Švýcarsku ve městech Curych a Fribourg.
- Hrát se bude v arénách Swiss Life Arena a BCF Arena
- Mistrovství světa se do Švýcarska vrátí po 17 letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2009.
- Švýcarsko mělo pořádat MS i v roce 2020, ale kvůli pandemii covidu-19 se šampionát nekonal.
MS v hokeji 2027 - Mannheim a Düsseldorf, Německo
Termín 14. - 30. května 2027
- Mistrovství světa s pořadovým číslem 90 se bude konat v Německu ve městech Düsseldorf a Mannheim.
- Hrát se bude v arénách PSD Bank Dome a SAP Arena.
- Mistrovství světa se do Německa vrátí po 10 letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2017, kdy byla spolupořadatelem Francie.
- Německo se mistrovství světa ujme podesáté. Premiéru si odbylo v roce 1930.
MS v hokeji 2028 - Paříž a Lyon, Francie
Termín 12. - 28. května 2028
- Mistrovství světa s pořadovým číslem 91 zamíří do Francie, konkrétně do Paříže a Lyonu.
- Hrát se bude v arénách Accor Arena a LDLC Arena.
- Francie byla jediným zájemcem, jelikož Kazachstán svou kandidaturu stáhnul. Pro Francii to bude po letech 1951 a 2017 historicky třetí pořadatelství mistrovství světa.
MS v hokeji 2029 - Bratislava a Košice, Slovensko
Termín 11.–27. května 2029
- Mistrovství světa s pořadovým číslem 92 se uskuteční na Slovensku, konkrétně ve městech Bratislava a Košice.
- Hostit ho budou Zimní stadion Ondreje Nepely (TIPOS Arena) v Bratislavě a Steel Arena – Košický zimný štadión Ladislava Trojáka v Košicích.
- Slovensko bylo jediným kandidátem na pořádání šampionátu. Pro zemi půjde po letech 2011 a 2019 o třetí pořadatelství mistrovství světa v hokeji.
SVĚTOVÉ ŠAMPIONÁTY JUNIORŮ
MS v hokeji juniorů 2027 – Edmonton a Red Deer, Kanada
Termín 26. 12. 2026 – 5. 1. 2027
- Mistrovství světa juniorů s pořadovým číslem 51 se uskuteční v Kanadě, konkrétně ve městech Edmonton a Red Deer v provincii Alberta.
- Hrát se bude v arénách Rogers Place v Edmontonu a Marchant Crane Centrium v Red Deeru.
- Turnaj proběhne od 26. prosince 2026 do 5. ledna 2027 a představí se na něm tradičně deset nejlepších reprezentací světa v kategorii do 20 let.
- Kanada se mezi pořadatele vrací po relativně krátké době – Edmonton hostil šampionát už v letech 2021 a 2022 – a hokejová velmoc tak znovu nabídne jednu z nejbouřlivějších kulis v juniorském hokeji.
MS v hokeji juniorů 2028 – Tampere a Turku, Finsko
Termín 26. 12. 2027 – 5. 1. 2028
- Mistrovství světa juniorů s pořadovým číslem 52 se uskuteční ve Finsku ve městech Tampere a Turku.
- Hrát se bude v arénách Nokia Arena v Tampere a Gatorade Center v Turku.
- Finsko získalo pořadatelství jako jediný kandidát. Pro zemi půjde o další organizaci juniorského šampionátu, který se ve Finsku naposledy konal v roce 2016.
MS v hokeji juniorů 2028 – Québec a Trois-Rivières, Kanada
Termín 26. 12. 2028 – 5. 1. 2029
- Mistrovství světa juniorů s pořadovým číslem 53 se uskuteční v Kanadě, konkrétně ve městech Québec a Trois-Rivières.
- Hrát se bude v arénách Centre Vidéotron v Québecu a Colisée Vidéotron v Trois-Rivières.
- Kanada získala pořadatelství po rozhodnutí IIHF a půjde už o další z řady juniorských šampionátů, které hokejová velmoc hostí.
SVĚTOVÉ ŠAMPIONÁTY ŽEN
MS v hokeji žen 2026 – Herning a Esbjerg, Dánsko
Termín 6. – 16. listopadu 2026
- Mistrovství světa žen s pořadovým číslem 25 se uskuteční v Dánsku, konkrétně ve městech Herning a Esbjerg.
- Hrát se bude v arénách Jyske Bank Boxen v Herningu a Granly Hockey Arena v Esbjergu.
- Turnaj je na programu 6.–16. listopadu 2026 a půjde o první ženské mistrovství světa v hokeji, které Dánsko hostí.
MS v hokeji žen 2027 – Québec, Kanada
- Mistrovství světa žen s pořadovým číslem 26 se uskuteční v Kanadě, konkrétně ve městě Québec.
- Hrát se bude v aréně Centre Vidéotron.
- Turnaj je plánován na listopad 2027, kdy se ženské mistrovství světa bude nově hrát v podzimním termínu.
MS v hokeji žen 2028 – Švýcarsko
- Mistrovství světa žen s pořadovým číslem 27 se uskuteční ve Švýcarsku.
- Hrát se bude v arénách, které IIHF zatím oficiálně neoznámila.
- Švýcarsko získalo pořadatelství po rozhodnutí IIHF v roce 2024. Pro zemi půjde o další organizaci ženského světového šampionátu, naposledy ho hostila v roce 2011 v Curychu.
MS v hokeji žen 2029 – Švédsko
- Mistrovství světa žen s pořadovým číslem 28 se odehraje ve Švédsku.
- Přesná dějiště zatím nebyla oficiálně oznámena.
Kdy může být další MS v hokeji v Česku?
Pořadatelství jsou rozdaná do roku 2029. Následuje rok 2030, který není až tak atraktivní, protože je olympiáda. A velké země se do pořádání MS bez hokejistů z NHL moc nehrnou. Česko tedy vyhlíží k letům 2031, 2032 či 2033. To už by měl český svaz s novou dokončenou arénou v Brně o turnaj usilovat.