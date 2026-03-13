Kdy a kde se budou hrát další mistrovství světa v hokeji. A co příští MS v Česku?

Autor:
  1:46
Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 se kvapem blíží. Až turnaj skončí, budou fanoušci zvědavě vyhlížet, kde se odehrají další. Jaká jsou dějiště budoucích MS a kdy by mohl být příští šampionát v Česku najdete přehledném článku.

Švýcarští hokejisté si při příštím mistrovství světa užijí domácí atmosféru. | foto: AP

Dějiště dalších MS v hokeji:

SVĚTOVÉ ŠAMPIONÁTY MUŽŮ

MS v hokeji 2026 - Curych a Fribourg, Švýcarsko

Termín 15. - 31. května 2026

  • Mistrovství světa s pořadovým číslem 89 se bude konat ve Švýcarsku ve městech Curych a Fribourg.
  • Hrát se bude v arénách Swiss Life Arena a BCF Arena
  • Mistrovství světa se do Švýcarska vrátí po 17 letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2009.
  • Švýcarsko mělo pořádat MS i v roce 2020, ale kvůli pandemii covidu-19 se šampionát nekonal.

MS v hokeji 2027 - Mannheim a Düsseldorf, Německo

Termín 14. - 30. května 2027

  • Mistrovství světa s pořadovým číslem 90 se bude konat v Německu ve městech Düsseldorf a Mannheim.
  • Hrát se bude v arénách PSD Bank Dome a SAP Arena.
  • Mistrovství světa se do Německa vrátí po 10 letech. Poslední šampionát se zde konal v roce 2017, kdy byla spolupořadatelem Francie.
  • Německo se mistrovství světa ujme podesáté. Premiéru si odbylo v roce 1930.

MS v hokeji 2028 - Paříž a Lyon, Francie

Termín 12. - 28. května 2028

  • Mistrovství světa s pořadovým číslem 91 zamíří do Francie, konkrétně do Paříže a Lyonu.
  • Hrát se bude v arénách Accor Arena a LDLC Arena.
  • Francie byla jediným zájemcem, jelikož Kazachstán svou kandidaturu stáhnul. Pro Francii to bude po letech 1951 a 2017 historicky třetí pořadatelství mistrovství světa.

MS v hokeji 2029 - Bratislava a Košice, Slovensko

Termín 11.–27. května 2029

  • Mistrovství světa s pořadovým číslem 92 se uskuteční na Slovensku, konkrétně ve městech Bratislava a Košice.
  • Hostit ho budou Zimní stadion Ondreje Nepely (TIPOS Arena) v Bratislavě a Steel Arena – Košický zimný štadión Ladislava Trojáka v Košicích.
  • Slovensko bylo jediným kandidátem na pořádání šampionátu. Pro zemi půjde po letech 2011 a 2019 o třetí pořadatelství mistrovství světa v hokeji.

SVĚTOVÉ ŠAMPIONÁTY JUNIORŮ

MS v hokeji juniorů 2027 – Edmonton a Red Deer, Kanada

Termín 26. 12. 2026 – 5. 1. 2027

  • Mistrovství světa juniorů s pořadovým číslem 51 se uskuteční v Kanadě, konkrétně ve městech Edmonton a Red Deer v provincii Alberta.
  • Hrát se bude v arénách Rogers Place v Edmontonu a Marchant Crane Centrium v Red Deeru.
  • Turnaj proběhne od 26. prosince 2026 do 5. ledna 2027 a představí se na něm tradičně deset nejlepších reprezentací světa v kategorii do 20 let.
  • Kanada se mezi pořadatele vrací po relativně krátké době – Edmonton hostil šampionát už v letech 2021 a 2022 – a hokejová velmoc tak znovu nabídne jednu z nejbouřlivějších kulis v juniorském hokeji.

MS v hokeji juniorů 2028 – Tampere a Turku, Finsko

Termín 26. 12. 2027 – 5. 1. 2028

  • Mistrovství světa juniorů s pořadovým číslem 52 se uskuteční ve Finsku ve městech Tampere a Turku.
  • Hrát se bude v arénách Nokia Arena v Tampere a Gatorade Center v Turku.
  • Finsko získalo pořadatelství jako jediný kandidát. Pro zemi půjde o další organizaci juniorského šampionátu, který se ve Finsku naposledy konal v roce 2016.

MS v hokeji juniorů 2028 – Québec a Trois-Rivières, Kanada

Termín 26. 12. 2028 – 5. 1. 2029

  • Mistrovství světa juniorů s pořadovým číslem 53 se uskuteční v Kanadě, konkrétně ve městech Québec a Trois-Rivières.
  • Hrát se bude v arénách Centre Vidéotron v Québecu a Colisée Vidéotron v Trois-Rivières.
  • Kanada získala pořadatelství po rozhodnutí IIHF a půjde už o další z řady juniorských šampionátů, které hokejová velmoc hostí.

SVĚTOVÉ ŠAMPIONÁTY ŽEN

MS v hokeji žen 2026 – Herning a Esbjerg, Dánsko

Termín 6. – 16. listopadu 2026

  • Mistrovství světa žen s pořadovým číslem 25 se uskuteční v Dánsku, konkrétně ve městech Herning a Esbjerg.
  • Hrát se bude v arénách Jyske Bank Boxen v Herningu a Granly Hockey Arena v Esbjergu.
  • Turnaj je na programu 6.–16. listopadu 2026 a půjde o první ženské mistrovství světa v hokeji, které Dánsko hostí.

MS v hokeji žen 2027 – Québec, Kanada

  • Mistrovství světa žen s pořadovým číslem 26 se uskuteční v Kanadě, konkrétně ve městě Québec.
  • Hrát se bude v aréně Centre Vidéotron.
  • Turnaj je plánován na listopad 2027, kdy se ženské mistrovství světa bude nově hrát v podzimním termínu.

MS v hokeji žen 2028 – Švýcarsko

  • Mistrovství světa žen s pořadovým číslem 27 se uskuteční ve Švýcarsku.
  • Hrát se bude v arénách, které IIHF zatím oficiálně neoznámila.
  • Švýcarsko získalo pořadatelství po rozhodnutí IIHF v roce 2024. Pro zemi půjde o další organizaci ženského světového šampionátu, naposledy ho hostila v roce 2011 v Curychu.

MS v hokeji žen 2029 – Švédsko

  • Mistrovství světa žen s pořadovým číslem 28 se odehraje ve Švédsku.
  • Přesná dějiště zatím nebyla oficiálně oznámena.

Kdy může být další MS v hokeji v Česku?

Pořadatelství jsou rozdaná do roku 2029. Následuje rok 2030, který není až tak atraktivní, protože je olympiáda. A velké země se do pořádání MS bez hokejistů z NHL moc nehrnou. Česko tedy vyhlíží k letům 2031, 2032 či 2033. To už by měl český svaz s novou dokončenou arénou v Brně o turnaj usilovat.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Carolina vs. St. LouisHokej - - 13. 3. 2026:Carolina vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 4.60
  • 1.37
  • 8.00
New Jersey vs. CalgaryHokej - - 13. 3. 2026:New Jersey vs. Calgary //www.idnes.cz/sport
Živě3:5
  • 130.00
  • 20.00
  • 1.02
Florida vs. ColumbusHokej - - 13. 3. 2026:Florida vs. Columbus //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 18.00
  • 1.07
  • 17.00
Tampa vs. DetroitHokej - - 13. 3. 2026:Tampa vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.15
  • 5.60
  • 70.00
Toronto vs. AnaheimHokej - - 13. 3. 2026:Toronto vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
Živě5:3
  • 1.03
  • 15.00
  • 130.00
Buffalo vs. WashingtonHokej - - 13. 3. 2026:Buffalo vs. Washington //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 9.00
  • 1.15
  • 13.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Kdy a kde se budou hrát další mistrovství světa v hokeji. A co příští MS v Česku?

Kapitán Nico Hischier slaví se švýcarskou střídačkou gól proti Dánsku.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 se kvapem blíží. Až turnaj skončí, budou fanoušci zvědavě vyhlížet, kde se odehrají další. Jaká jsou dějiště budoucích MS a kdy by mohl být příští šampionát v...

13. března 2026  1:46

Kladno slavilo gól třikrát, Nedvěd vyčítal: Vyražená hokejka se obvykle píská

Ondřej Bláha z Kladna slaví gól proti Spartě.

Slavit jeden gól třikrát? A ještě vítězný? Hokejoví Rytíři Kladno se ve čtvrtek proti Spartě ocitli na emoční horské dráze. Výbuch radosti, nervozita, výbuch radosti, nervozita, výbuch radosti. Třetí...

12. března 2026  22:43

Emocí bude ještě víc. Ať s námi počítají, burcuje budějovický trenér Čihák

Kouč českobudějovických hokejistů Ladislav Čihák.

Smutek v něm bouřil. Nechtěl dát najevo zklamání, ale byl ho plný. Aby ne. Hokejisté Českých Budějovic nabuzení výhrou z Brna většinu zápasu loňského mistra přehrávali. Jenže Kometa získala druhý bod...

12. března 2026  22:25

Jihlava je v semifinále prvoligového play off, postup vybojoval i Kolín

Jihlavští hráči slaví gól proti Slavii.

Hokejisté Jihlavy a Kolína jsou v semifinále první ligy, k postupu jim stačily tři zápasy. Dukla uzavřela sérii s Frýdkem-Místkem výhrou 3:0 na soupeřově ledě, Kolín po dvou domácích vítězstvích...

12. března 2026  19:30,  aktualizováno  22:08

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

12. března 2026  20:56,  aktualizováno  21:51

Byl to můj poslední zápas, kývl Petrovický po vypadnutí. Na vážkách je i legenda

Kladno, 24. 10. 2025. Rytíři Kladno - HC Olomouc. Trenér hostů Róbert...

Tři roky strávil na lavičce hokejové Olomouce. Ve dvou z nich působil jako asistent, před začátkem aktuální extraligové sezony povýšil. Pro 52letého Róberta Petrovického šlo o první angažmá v roli...

12. března 2026  21:40

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahájilo svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

12. března 2026  21:26

Složitá situace Komety: tým válčí na tři pětky, útočníci mlčí. Nájezdy? Raději ne

Brněnský gólman Aleš Stezka sleduje kotouč v utkání předkola play off proti...

Hokejisté Komety jedou na doraz. Tři formace, obří minutáž klíčových hráčů a nulová produktivita útočníků. Brno doplácí na úzký kádr a z domácí výhody v předkole play off vytěžilo jen jeden vítězný...

12. března 2026  14:12

Stránský se zvolna loučí s Davosem. Vrátí se do Česka, patrně posílí Pardubice

Matěj Stránský slaví gól do sítě Švýcarů.

Útočník hokejové reprezentace Matěj Stránský ukončí po sezoně přes platnou smlouvu z rodinných důvodů angažmá v Davosu a vrátí se do Česka. Informoval o tom server watson.ch, ve čtvrtek pak informaci...

10. března 2026  20:40,  aktualizováno  12. 3. 12:56

Dosáhne Třinec na postup? Nevymýšlet, hrát systémově a věřit, velí zadák Adámek

Olomoucký útočník Ondřej Matýs padá v brankovišti třineckého gólmana Marka...

Obránce třineckých hokejistů Marian Adámek byl jednou z hlavních postav vypjatého závěru druhého utkání předkola play off extraligy, v němž Oceláři porazili Olomouc 3:2 v prodloužení. Třinec díky...

12. března 2026  12:24

Komplikace pro Kämpfa. Americká vláda mu nevydala víza, zápasy sleduje z tribuny

David Kämpf poslouchá pokyny na tréninku Capitals.

Měl naskočit už v pondělí, nakonec se však nedočkal ani ve středu. Na první start po výměně tak stále čeká, český hokejista David Kämpf má totiž problémy s vízy. „A momentálně nevím, jaký je stav,“...

12. března 2026  12:21

Druhá výhra? Jen střípek do skládačky, vědí Vary. Vítkovice hlásí: Vrátíme se!

Karlovarští hokejisté se radují z gólu v prvním utkání předkola play off proti...

Když před rokem vyhráli hokejisté Vítkovic druhé utkání předkola play off na ledě Energie, vyrovnali stav série na 1:1 a dramatická bitva nakonec skončila až v pátém duelu. Zatím se však historie...

12. března 2026  10:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.