Dvacítka v přípravě na MS ztratila náskok, Lotyše ale v prodloužení porazila

  9:33
Česká hokejová dvacítka porazila v americkém Bemidji v přípravném utkání před mistrovstvím světa Lotyšsko 3:2 v prodloužení. Generálka čeká svěřence trenéra Patrika Augusty v noci na úterý ve 2:00 SEČ proti Slovensku. Obhájci bronzových medailí z Ottawy vstoupí do turnaje v Minneapolisu příští týden v sobotu ve 2:30 SEČ proti Kanadě.

Útočník české dvacítky Maxmilian Curran | foto: Petr Bilek, Petr Bílek,  MF DNES

Po bezbrankové úvodní třetině otevřel skóre po 49 sekundách druhé části skóre Matěj Kubiesa, který proměnil přečíslení po přihrávce svého klubového spoluhráče z Třince Petra Sikory. Ve 28. minutě nabil Maxmilian Curran zpoza branky Tomáši Poletínovi a bylo to 2:0.

V polovině utkání inkasoval poprvé i Matyáš Mařík, jehož překonal v přesilové hře při vyloučení Adama Jiříčka střelou od modré čáry Alberts Šmits.

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Od třetí třetiny dostal příležitost v brankovišti i Ondřej Štěbeták a také dostal jeden gól. Ve 46. minutě jej prostřelil z pravého kruhu Bruno Osmanis.

Prodloužení se hrálo jen 16 sekund, než po akci Adama Benáka rozhodl střelou z levého kruhu Curran.

Přípravný zápas před MS do 20 let v Bemidji (USA):

Česko - Lotyšsko 3:2 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)
Branky: 21. Kubiesa, 28. T. Poletín, 61. Curran - 30. Šmits, 46. Osmanis.

