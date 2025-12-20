Dvacítka v přípravě na MS ztratila náskok, Lotyše ale v prodloužení porazila

Po bezbrankové úvodní třetině otevřel skóre po 49 sekundách druhé části skóre Matěj Kubiesa, který proměnil přečíslení po přihrávce svého klubového spoluhráče z Třince Petra Sikory. Ve 28. minutě nabil Maxmilian Curran zpoza branky Tomáši Poletínovi a bylo to 2:0.
V polovině utkání inkasoval poprvé i Matyáš Mařík, jehož překonal v přesilové hře při vyloučení Adama Jiříčka střelou od modré čáry Alberts Šmits.
Od třetí třetiny dostal příležitost v brankovišti i Ondřej Štěbeták a také dostal jeden gól. Ve 46. minutě jej prostřelil z pravého kruhu Bruno Osmanis.
Prodloužení se hrálo jen 16 sekund, než po akci Adama Benáka rozhodl střelou z levého kruhu Curran.
Přípravný zápas před MS do 20 let v Bemidji (USA):
Česko - Lotyšsko 3:2 v prodl. (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)