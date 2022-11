Hokejovou dvacítku i devatenáctku čeká přípravný turnaj v Ostravě

„Pro nás je to velmi důležitý turnaj, hlavně z toho pohledu, že je to poslední akce před mistrovstvím světa. A de facto jediná šance vidět v mezinárodní konfrontaci ty kluky z Evropy, abychom si mohli vše pečlivě vyhodnotit a složit co možná nejsilnější tým,“ uvedl pro ČTK Jiří Kalous, který působí spolu s Markem Židlickým na pozici asistenta hlavního kouče Rulíka.

K tomuto účelu má posloužit i možnost nasadit do turnaje dokonce dva týmy - reprezentaci do 20, ale i do 19 let. Stejně tak se v Porubě představí i Finové. „Dohoda s Finy je taková, že ačkoliv devatenáctka je mixem hráčů ročníku 2004 a mladších, oni i my můžeme tentokrát využít i hráče ročníku 2003, právě s ohledem na blížící se šampionát,“ vysvětlil Kalous.

„Takže budeme mít takový rozšířený tým, což bude pro nás šance podívat se na co největší počet kluků. Je tam zároveň i dohoda, že můžeme prohodit hráče mezi oběma výběry. Takže když budeme mít nějakou myšlenku, lze ji hned převést do praxe, je to v tomto ohledu variabilní. I proto je to pro nás opravdu hodně důležité,“ dodal Kalous.

Blíže mají na šampionát hráči ze „staršího“ výběru, ale o místo v nominaci budou bojovat i ti z devatenáctky, kterou povedou ze střídačky trenéři Pavel Geffert a Tobiáš Slavíček. Na MS si může zahrát kdokoliv z českých mladíků, kteří se v Porubě představí. „Je to přesně tak, všichni jsou na stejné startovní čáře,“ zdůraznil Kalous.

Nechtěl ale předjímat, jak moc trenéři při finální skladbě mužstva využijí posily ze zámořských soutěží. „Máme hodně hráčů za mořem, ale i hodně hráčů tady, kteří podávají velmi dobré výkony v juniorkách. Ta doba do odletu je ještě dlouhá. Pro nás je super, že Marek (Židlický) je v zámoří a tam hráče velmi podrobně sleduje, máme o nich velmi dobrý přehled,“ pochvaloval si Kalous.

Do zámoří má reprezentační tým před MS odletět 13. prosince. „Sejdeme se znovu pak až na testování na covid, do odletu bude širší nominace a potom už přímo v Halifaxu přípravný kemp,“ nastínil Kalous.

MS odstartuje 26. prosince, tedy pouhé čtyři měsíce od skončení předchozího šampionátu dvacítek, který byl odložen z přelomu roku na léto kvůli potížím s koronavirem. „Není to nic obvyklého, ale ta situace se takhle vyvinula. Koukáme dopředu a nežijeme ze vzpomínek, naše pozornost je naplno upřena na Halifax a velmi podrobný monitoring všech hráčů, kteří přicházejí do úvahy v souvislosti s finální nominací,“ řekl Kalous.

Trenéři museli na poslední chvíli udělat v nominaci pár změn. Z týmu do 20 let vypadl obránce Matěj Prčík z Vítkovic, jehož nahradil pardubický zadák Ondřej Chabada, původně vybraný do týmu do 19 let. Tam zaujal jeho místo Marek Chvátal z Jihlavy.

Zranění ze zápasu juniorské extraligy připravilo o místo plzeňského brankáře Jakuba Vondraše. Prostor dostane vítkovický gólman Denis Irgl, syn dlouholeté opory reprezentačního A-týmu Zbyňka Irgla. Z útočných řad vypadl Adam Bareš, místo něho se do týmu dostal Marek Soukup z Plzně.

Nominace týmu ČR do 20 let Brankáři: Daniel Král (Liberec), Michal Pittr (Slavia Praha) Obránci: Jakub Dvořák, Jakub Šedivý (oba Liberec), Ondřej Chabada (Pardubice), Karel Křepelka (Mladá Boleslav), Jiří Ticháček (Kladno), Štěpán Němec (Litoměřice), Ondřej Cubo (Lukko Rauma/Fin.), Aleš Čech (Kärpät Oulu/Fin.) Útočníci: Petr Moravec, Lukáš Pajer (oba Hradec Králové), Petr Hauser (Sparta Praha), Robin Sapoušek (Karlovy Vary), Lukáš Plos (Liberec), Daniel Herčík (Pardubice), Matouš Menšík (Olomouc), Eduard Šalé (Kometa Brno), Oskar Haas (Frýdek-Místek), Adam Dvořák (Plzeň), Jakub Kos (Ilves Tampere/Finsko), Šimon Marha (Ticino/Švýc.)