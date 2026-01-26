Přijde ČT o reprezentační hokej? Svaz nabízí práva jiným televizím. Jenže bez MS

Mistrovství světa mužů? To patří České televizi do roku 2034 a řeší je nikoli přes svaz, ale napřímo s agenturou Infront.
Olympijské hry? Na ČT do roku 2030.
Fanoušek zvyklý na tradiční kanál s komentátorským týmem okolo Roberta Záruby, Tomáše Jílka nebo Ondřeje Zamazala má jistotu, že dvě klíčové akce se v nejbližších letech nikam stěhovat nebudou.
O vše ostatní ale může po této sezoně přijít.
Voráček znovu u mikrofonu. Který zápas na olympiádě bude komentovat se Zárubou?
Na přímou otázku, zda Česká televize může potvrdit, že je toto skutečně možné, protože hokejový svaz nabízí práva konkurenčním televizím, odepsal tiskový mluvčí ČT Michal Pleskot stručně:
„Ano, tyto signály vnímáme.“
Hokejový svaz v pondělí odpoledne vysvětlil svůj postoj: „Máme s Českou televizí dlouhodobé a stabilní partnerství, které trvá desítky let a je založeno na vzájemné důvěře a vysokém standardu pokrytí hokeje pro fanoušky. V souvislosti s blížícím se koncem stávající smlouvy je zcela přirozené, že si svaz průběžně mapuje aktuální situaci na mediálním trhu a zvažuje různé možnosti další spolupráce. Současně platí, že s Českou televizí o případném prodloužení kontraktu jednáme.“
Kam by se juniorský šampionát a spol. mohl stěhovat? Nejvíce se mluví o nabídce Oneplay, který patří pod skupinu Nova. Vysílá například českou extraligu s televizními experty a komentátory jako Tomáš Zetek, Jan Homolka, Jiří Tlustý, Jakub Koreis, Radek Duda nebo Václav Nedorost.
„Diváci služby Oneplay mají už dnes k dispozici nejširší nabídku hokejového obsahu na trhu, včetně všech zápasů Tipsport extraligy. Součástí služby je i kanál ČT sport, takže fanoušci mají na jednom místě dostupné veškeré hokejové přenosy. Z pochopitelných důvodů se k otázkám a spekulacím ohledně vysílacích práv nevyjadřujeme,“ říká tiskový mluvčí Oneplay David Solnař.
Zákulisím zároveň probíhají zvěsti i o tom, že do světa sportu plánuje důrazněji vstoupit konkurenční skupina Prima. Tím by také mohla posílit svou placenou službu Prima+, kde bojuje s Oneplay na poli seriálů a realityshow. Prima na dotazy redakce zatím nereagovala.
Prodloužení spolupráce se Česká televize ale ještě nevzdává. „My preferujme dlouholetý vztah, se kterým jde lépe spolupracovat na projektu Český hokej,“ říká Pleskot.
Hokejový svaz k tomu dodává: „Nejde o otázku nespokojenosti s Českou televizí, ale o standardní postup, který odpovídá významu reprezentačních akcí a odpovědnosti svazu zajistit co nejlepší podmínky pro jejich prezentaci a plnění. Pro svaz je klíčové, aby vysílatel garantoval široký zásah, kvalitní produkci, odpovídající propagaci a dlouhodobou stabilitu. Tyto parametry budeme posuzovat u všech variant.“