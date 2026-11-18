„Reprezentace ztratila hodně kvalitních hráčů, často mladých kluků, což ji bolí nejvíc,“ líčil statný zadák František Musil pro kanadský časopis The Hockey News na podzim 1986. „Budoucnost pro ni nevypadá dobře, protože se teď opírá o chlapy, kterým bude brzo třicet, takže už budou staří. Na velkých turnajích se to brzy projeví.“
Jedenadvacetiletý Musil mohl mluvit otevřeně, jelikož předtím o prázdninách opustil republiku, vydal se za moře a upsal se k angažmá v Minnesota North Stars.
Podobně nepříjemný je nedostatek volna. I když máte manželku a děti, dají vám nejvýš tři týdny ročně.