Pravidla jako v ženském hokeji. Svaz omezil mládeži do 14 let hru do těla

Novinka schválená výkonným výborem na návrh sportovního úseku začne v kategorii starších žáků platit od 1. ledna 2026. Rozšiřuje se tak z mladších žáků o kategorii výš.
„Chceme podpořit rozvoj individuálních dovedností dětí a ochránit je před vážnými zraněními, jako jsou například otřesy mozku. Smyslem pravidla není trestat jakýkoliv kontakt, ale vymýtit likvidační zákroky, které často vedou k úrazům,“ zaslal hokejový svaz vyjádření pro iDNES.cz.
V podstatě jde o to, že mladým hokejistům nové pravidlo dovolí „hru tělem“ jen v případě „jasného záměru hrát puk nebo se snažit získat kontrolu nad pukem“. V tu chvíli do sebe mohou „přiměřeně tlačit“ a „opírat se o sebe“.
Vylučují se bodyčky, natlačení na mantinel a jiné tvrdší zákroky. Názory se ale v hokejovém prostředí rozcházejí.
„Obávám se ještě většího úprku mladých do ciziny, protože budou chtít hrát normální hokej,“ nesouhlasí s novinkou Milan Antoš, hlavní trenér juniorů v Benátkách. „Jestli chceš hrát extraligu, musíš přijmout souboj. Jak by hráli Gudas nebo Šlégr? Hudler a Pastrňák si prošli daleko horšími podmínkami a prosadili se. Zákaz není cesta a vnímají to tak všichni trenéři.“
Václav Nedorost coby manažer mládeže v Českých Budějovicích přidává:
„Nevěděl jsem, že je něco takového na stole a že je možné to změnit v průběhu sezony. Nikdo se nás neptal. Nešťastné je to hlavně pro osmáky, které už rok a půl učíme hru do těla. Teď jim to na půl sezony zakážeme? A v další sezoně v kategorii devátých tříd už zase budou moct hrát do těla? To bude velký guláš.“
Hokejový svaz si od omezení hry tělem slibuje, že se urostlejší hráči budou soustředit na rozvoj ostatních hokejových dovedností. Jinými slovy, že nebudou zneužívat své tělo k tomu, aby sráželi méně urostlé soupeře a kompenzovali si tím třeba menší um s hokejkou.
Když svaz zaváděl pravidlo před třemi lety v mladších žácích, argumentoval značnými rozdíly v tělesné konstituci jednotlivých hráčů. Už tehdy bylo na stole, že pravidlo začne platit i ve starších žácích, ale nakonec se od toho upustilo.
„Chápu, že u malých dětí nechceme vidět stromy a fauly zezadu, problém zavádění pravidla ve vyšších kategoriích je, že se zkracuje doba, kdy trenéři mohou mladé hráče hru do těla naučit,“ argumentuje Antoš.
„Budeme mít šťourače do ho*en, ti kluci se k tomu nebudou umět postavit. Někdo už v šestnácti letech nastupuje v extralize, jak se připraví na souboje, kdy mu někdo naloží? Z historie víme, že hokej je o strachu. Kdo se bojí, nehraje. Máme s tím v kategoriích do šestnácti a osmnácti let problém třeba proti Američanům, kteří to umí.“
Podle zámořských médií v Severní Americe omezení v podobné obměně také platí. Kanada zakazuje bodyčky hráčům mladším třinácti let, ve Spojených státech dětem pod dvanáct.
|
Extraliga dál bojuje proti nápadu svazu. Odmítá vznik nové mládežnické kategorie
Nedorost to sice tak zle s vývojem mladých nevidí, ale šťastný z náhlé změny také není:
„Vidím zápasy starších žáků a nezažil jsem žádné nekalosti, že by šlo o problém českého hokeje. Pro osmáky to je strašný nesmysl, když už je rok a půl hru do těla učíme. Navíc vidím, kdo ligu píská, to jsou mladí kluci do osmnácti let. Taky nebudou mít jednoduché se v pravidlech vyznat. Nevím, co klukům říct, jak jim to vysvětlit. Pro ty osmáky mi to přijde jako výstřel do tmy. Místo, abychom kluka učili zvednout hlavu...“
Z pravidel ženského hokeje o hře tělem
A pokračuje: „Kdy je to začneme učit? V patnácti? Osmá třída je na tohle ideální, každý rok se počítá a je potřeba, aby šli kluci do ligy devátých tříd připravení. Jak navazovat osobní souboje, jak sám sebe ochránit. Jestli je to začneme učit až v deváté třídě, je to podle mě pozdě.“
Pokud bychom dále citovali z pravidel ženského hokeje, odkud se omezení přebírá, zaznívá v nich, že hráčky mají povinnost vyhnout se kontaktu se stojící protihráčkou.
Rozhodčí za nedovolenou hru tělem mohou udělit menší trest na dvě minuty či vyšší trest a k tomu automaticky osobní trest do konce utkání.
„Pokud hráč bude chtít například odebrat kotouč, půjde o doprovodný kontakt nebo nezaviněnou srážku, tak takové zákroky se trestat nebudou,“ píše svaz.
„Argument, že jsou mezi žáky velké fyzické rozdíly, slyším pořád,“ říká Antoš. „Vždycky přijde nějaký rodič a stěžuje si, že protihráč je moc velký. Proboha. Jestli chceme hrát hokej pro ty, co to neuměj, pak v pořádku.“
„Změna je inspirována i tím, jak vychovávají děti v zámoří a dalších hokejově vyspělých zemích, kde jde v takto útlém věku především o rozvoj individuálních dovedností a herního myšlení,“ uvádí svaz. „Pro trenéry mládeže máme zároveň připraveny odborné workshopy, kde budeme rozebírat, jak učit děti hrát do těla čistým způsobem, aby byly připraveny na přechod do vyšší kategorie. První školení šéftrenérů mládeže proběhne již patnáctého prosince.“
„Hráči z našich domácích soutěží proti hráčům ze zahraničí ani nenastoupí. Nepůjde, aby na ně vlétli v plné jízdě Kanaďani. Nastoupí jen ti, kteří byli v cizině a naučili se hrát do těla,“ říká Antoš.