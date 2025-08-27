Žemlička mladší na scéně: Finsko jsme s tátou vybrali, ať se oprostím od jména

Petr Bílek
  14:02
Jeho táta působil na mimosparťanské fanoušky jako rudý hadr na býka, teď se na scéně objevuje Richard Žemlička mladší. Odchovanec pražské Sparty, který však už dvě sezony hokejově roste ve Finsku a teď se chystá na třetí v týmu SaiPa. „Řešili jsme s tátou zahraničí, abych se od jména trochu oprostil,“ přiznává devatenáctiletý útočník a člen juniorské reprezentace.
Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem pěti zemí v Chomutově. Richard Žemlička mladší. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Starší ze Žemličků, už šedesátník, je sparťanskou legendou. Jeho číslo 13 klub z pocty provždy vyřadil. V rudých barvách slavil jeden československý a dva české tituly v letech 1990, 2000 a 2002, šest sezon nosil kapitánské céčko. S reprezentací prožil dobu bronzovou, třetí skončil na olympiádě i třikrát na mistrovství světa.

Teď se čeští fanoušci těší, co předvede jeho potomek. Tátu přerostl o čtyři centimetry, měří 190, a srovnání se neubrání. „Když mě někdo vidí, říká, že máme podobný styl, že na ledě i bruslíme stejně,“ slýchává mladší nositel slavného příjmení. „Ale během jeho kariéry jsem nežil, tak nevím. Rád se kouknu, když je o něm něco v televizi. Ono je těžké záběry z jeho aktivního hraní dohledat na internetu.“

Jsem rád za Jágra, může hrát naposledy. Sparťanská legenda Žemlička vypráví

Když už o tátovi něco vidí a slyší, tak i nenávistné pokřiky fanoušků, což Žemličku staršího štvalo. „Vyprávěl mi, co o něm říkali. Nadávali mu cikáne, teď už se tomu jen zasměju. Věřím, že u mě to tak nebude,“ nebojí se.

Táta je trenérem sparťanského dorostu i funkcionářem mládeže Sparty. Ačkoli mladší ze Žemličků kvůli příjmení změnil hokejovou destinaci, echt negativní reakce v tuzemsku nezaznamenal. „Jasně, v Česku se kluci na to koukají, ale pro mě není těžké hrát jako Žemlička. Někdy zazní: Vy jste syn trenéra, bývalého hráče, s tím se ovšem nedá nic dělat,“ mávne rukou.

Ve Finsku je sám za sebe, starší ze Žemličků v zemi tisíce jezer sice také působil, ale jen se tam mihl. Navíc v sezoně 1991/92, což je pro leckteré fanoušky dávnověk. V závěru ročníku vypomáhal TPS Turku.

Richard Žemlička starší...

...a jeho stejnojmenný syn.

„Finsko jsme zvolili jako dobrý posun a další bod v kariéře. Klidně bych šel dřív, když nad tím přemýšlím. Zvedl jsem se i jako člověk, protože tam bydlím sám,“ vykresluje talentovaný útočník. „Finský hokej je hodně rychlý, bruslí se tam o dost víc než v Česku, máme skills trenéra jen na bruslení, pilovali jsme techniku, starty. A hodně se tam i brání, to jsem musel po svém příchodu zlepšit.“

Premiéry ve finské Liize se ještě nedočkal, zatím Žemlička junior naskakoval za juniorku. V poslední sezoně si zapsal 35 startů, v nich se propracoval k 16 gólům a osmi asistencím. „Za áčko jsem hrál jen přáteláky, teď se do něj chci probojovat,“ vyhlásil na startu sezony. „Když to nevyjde, budeme s manažerem řešit, jestli půjdu do Mestisu, což je druhá nejvyšší soutěž, nebo zpátky do juniorky.“

Hokejová dvacítka se v Chomutově naladí na MS, fanouškům se předvede i Mrtka

Třeba mu k pozici v týmu SaiPa pomůžou i jeho zápasy za juniorský národní tým, který teď v Chomutově hraje Turnaj pěti zemí. Dost možná se dostane i do konečné nominace pro mistrovství světa dvacítek. „Jsou rádi, že reprezentuji, navíc jejich klub je díky tomu viditelnější. Parta ve dvacítce je dobrá, s kluky se známe dlouho.“

Bedlivě jej bude sledovat i jeho táta. „Kouká na všechny zápasy a fandí mi, je rád, že jsem v reprezentaci.“ Dotáhne to mladší ze Žemličků taky až do dospělého nároďáku?

Výsledky

