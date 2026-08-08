Porážka na závěr. Hokejová osmnáctka končí na Hlinka Gretzky Cupu až šestá

Čeští hráči byli v zápase výrazně střelecky aktivnější, první třetinu vyhráli na střely 21:4 a celkově 47:25. Brankáře Luku Blasera ale překonal pouze v 27. minutě talentovaný liberecký bek, jehož pokus tečoval jeden za švýcarských obránců. Kachlíř vyrovnal na 1:1, soupeř se ale ještě ve druhé části dostal zpět do vedení. Hráči ze země helvétského kříže duel definitivně rozhodli třemi góly v závěrečné třetině.
„Určitě je to neúspěch,“ řekl Nedvěd na YouTube kanálu hokejového svazu. „V posledních dvou zápasech jsme soupeře přestříleli, ale to, jak si myslíme, že jsme ofenzivní, tak jsme křehcí, když dostaneme gól. Znovu se to ukázalo v plné nahotě. Chceme hrát, aniž bychom se ušpinili, bez černé práce do obrany,“ uvedl Nedvěd. Podotkl, že týmu uškodila vysoká výhra nad Kanadou v přípravě před turnajem. „I když jsme se o tom stále bavili, tak jsme nedokázali přijmout, že nejdříve musíme začít z defenzivy a pak útočit,“ dodal Nedvěd.
|
Měli jsme na medaili, mrzí Nedvěda. Hlavní vada? Psychika, osmnáctku rozložily góly
Hokejisté šestým místem vyrovnali nejhorší český výsledek na prestižním letním turnaji. Shodně skončili v minulosti už čtyřikrát, naposledy před pěti lety.
Ve finále se utkají Kanada s USA. Domácí výběr v semifinále porazil Finsko 6:3, Spojené státy přehrály Slovensko 5:2.
Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let v Edmontonu
Semifinále:
O 5. místo: