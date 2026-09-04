Pojď hrát hokej, budou i Rusové! Česká reprezentace se chystá porušit tabu

Robert Rampa
  7:11
Ruský brankář Alexander Samonov zasahuje před Lukášem Sedlákem.

Ruský brankář Alexander Samonov zasahuje před Lukášem Sedlákem. | foto: Reuters

Český obránce David Něměček (vlevo) a Zachar Bardakov z Ruska.
Český útočník Jakub Flek (vlevo) se snaží dostat k puku před ruským brankářem...
Jakub Flek a Daniel Gazda slaví s českou střídačkou.
Matěj Blümel uniká v utkání proti Rusku.
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Jedni od zapeklité otázky dávají ruce pryč, druzí s ní nemají problém. Čeští hokejisté a české hokejistky se v lednu 2027 zúčastní turnaje společně s Rusy (a Ruskami), proti nimž můžou reprezentační výběry ve skupině nebo vyřazovací části nastoupit. Čína totiž pořádá univerziádu, jejíž součástí je i hokejový turnaj.

Jestli někdo přemýšlí nad tím, že není vhodné během pokračující invaze na Ukrajinu hrát proti Rusům a že by případný duel Češi bojkotovali?

Nikoli. Činnost univerzitního sportu je přitom dotovaná ze státního rozpočtu prostřednictvím Národní sportovní agentury, letos to dělá přes 88 milionů korun a sama NSA pro iDNES.cz přiznává, že malá část z toho může jít na zaplacení výdajů na výpravu do Číny.

Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) si mohla vzít příklad z českých výběrů amerického fotbalu do 15 a 17 let, které dopředu ohlásily, že kvůli návratu Rusů odstupují ze zářijového mistrovství Evropy.

„V tuto chvíli s účastí českých mužských i ženských univerzitních hokejových týmů počítáme,“ napsala redakci předsedkyně výkonného výboru ČAUS Ivana Ertlová.

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A dodala další zásadní potvrzení: „Pokud FISU (Mezinárodní federace univerzitního sportu) umožní start jednotlivých ruských studentů-sportovců pod neutrálním statusem, chápeme jejich účast především jako účast sportovců v mezinárodní univerzitní soutěži, nikoli jako reprezentaci ruského státu.“

Jinými slovy do zápasů Češi a Češky nastoupí. „Pokud naše výprava neobdrží od příslušných českých institucí jiné stanovisko, budeme respektovat sportovní pravidla soutěže,“ uvedla Ertlová.

Český útočník Jakub Flek (vlevo) se snaží dostat k puku před ruským brankářem Jaroslavem Askarovem.

I proto redakce oslovila Národní sportovní agenturu a hokejový svaz s dotazy, jaké stanovisko k účasti univerzitních reprezentací zaujímají. Univerzitní soutěže sice spadají pod už zmíněnou „FISU“, a ne Mezinárodní hokejovou federaci (IIHF), která uplatňuje tvrdý přístup vůči návratu Rusů, ale hokejový svaz univerzitní reprezentaci pomáhá.

Například láká na nábor do ženského týmu na sociálních sítích i oficiálních stránkách: „Zimní světová univerziáda se blíží a my sháníme hráčky!“

Do případné (ne)účasti na turnaji v Číně ale svaz zasahovat nechce, odkazuje se na fakt, že jde o kompetenci ČAUS: „Postoj Českého hokeje k účasti Ruské federace na mezinárodních turnajích IIHF je dlouhodobě jasný a nezměnil se.“

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Silné slovo by v této situaci mohla mít právě Národní sportovní agentura, která univerzitní sport financuje. Jenže také NSA od problému dává ruce pryč: „O účasti českého výběru rozhodne národní autorita, tedy Česká asociace univerzitního sportu, případně výběr samotný.“

Žádné stanovisko ani doporučení vydávat vůbec neplánuje. Předseda NSA Karel Kovář na doplňující dotazy ještě odepsal, že ČAUS je dosud neinformoval, jak bude situaci řešit.

Kdo by chtěl hledat pochopení pro rozhodnutí na turnaj jet a hrát s Rusy, najde ho. Pro vysokoškolský sport je univerziáda významnou světovou událostí, byť ji veřejnost spíš přehlíží. „Univerzitní sport má významný vzdělávací a mezinárodní rozměr,“ míní Ertlová. „Účast českých studentů proto nepovažujeme za vyjádření politického postoje ani za podporu kroků kteréhokoli státu. Česká asociace univerzitního sportu samozřejmě respektuje oficiální postoje České republiky k válce na Ukrajině.“

Matěj Blümel s pukem v utkání proti Rusku.

K tomu Ertlová v korespondenci dodala: „Ze vzniklé situace nemá nikdo z nás radost a jsem přesvědčená, že účast ruských studentů by mohla být problémem pro hladký průběh univerziády. Na druhou stranu je to nejvyšší zimní světová studentská akce, která pro řadu z nich představuje vrchol jejich sportovní kariéry, ale je i součástí jejich vzdělání a má výrazný edukativní rozměr. O to více litujeme!“

Pokud české univerzitní reprezentace proti Rusům v neutrálních barvách nastoupí, půjde za války vůbec o první týmový sport, ve kterém se Česko s Ruskem napřímo utká.

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