POHLED: Změní se kluziště v bojiště? Návrat Rusů hrozí rozvratem hokejové říše

V nedávném rozhovoru pro americkou internetovou stránku Research Ground promluvil ruský útočník Artěmij Panarin, jenž kdysi dosti odvážně kritizoval prezidenta Vladimira Putina.
Po otázce ohledně Alexandra Ovečkina a jeho účasti ve výhrůžném volebním klipu vládnoucí strany Jednotné Rusko se tenhle „disident“ kroutil: „O co vlastně šlo? Neviděl jsem ho, tak nemůžu nic komentovat.“
Aha, takže pan Panarin v půlce září v Los Angeles zřejmě strávil týden zavřený v temné kobce nebo zrovna trpěl dočasnou poruchou vnímání.
V jednom však má naprosto jasno: „Skoro celý hokejový svět chce, abychom se vrátili na turnaje.“
Ve své povýšenosti a přehlíživosti nedovedou pochopit, proč je zejména Evropané nechtějí vítat jako přátele. Neberou ohledy na ostatní. Jsou to přece Rusové, vyvolení strážci tradičních hodnot.