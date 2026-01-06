POHLED: Juniorské medaile jsou skvělé. Ale hvězdy Česko hledá dál. Nevychovává je

Vladimír Dravecký utěšuje brankáře Michala Oršuláka po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku. | foto: AP

Karel Knap
  20:21
Ta proměna je až zázračná. Místo ustrašených a neduživých mláďat sledujeme na juniorských šampionátech v českých dresech silné a sebevědomé borce, kteří si věří i na Kanadu a pravidelně vozí domů medaile. Bravo! Jenže hokejové obrození na nejvyšší úrovni se zatím bohužel nekoná. Dál chybí rozdíloví hráči.

Vždyť kouč Radim Rulík na olympiádu do Milána nominoval nejstarší národní mužstvo v dějinách s věkovým průměrem 31,1 roku. Jistě, jiný trenér by třeba pár veteránů nahradil mladšími chlapci. Obecně ovšem není příliš na výběr. Nejsou individuality.

Na posledních pěti mistrovstvích „dvacítek“ Česko pokaždé postoupilo přes čtvrtfinále, dvakrát získalo stříbro a dvakrát bronz.

Podíváme-li se však na klíčové postavy úspěšných týmů, žádná zatím naplno neprorazila v NHL.

Nikdo z nastupující české vlny šéfy v National Hockey League vyloženě neuhranul. Žádný se nemůže rovnat elitním vrstevníkům z dalších velmocí.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

ONLINE: Šlágr Sparty s Pardubicemi se prodlužuje. Slaví Litvínov, Plzeň i Olomouc

Sledujeme online
Momentka z utkání Sparta vs. Pardubice.

Pouze čtyři zápasy nabízí úterní program 39. kola hokejové extraligy. Důležité body vyválčil Litvínov, který zdolal Kladno 4:1. Formu potvrdila Plzeň a zvítězila 6:4 ve Vítkovicích. Olomouc porazila...

6. ledna 2026  20:35,  aktualizováno  21:11

Zvu vás na Hrad, vzkazuje Pavel juniorům. Jejich návrat se kvůli počasí odkládá

Zklamaní čeští hokejisté po finálové porážce se Švédskem.

Byť poznali, jak krutá dovede být porážka na závěr skvělého šampionátu, stále se čeští junioři zasloužili o zisk teprve druhého stříbra v samostatné historii. Pohledným hokejem donutili desítky tisíc...

6. ledna 2026  16:40

Šéfredaktoři iDNES.cz a MF DNES se vymezují vůči diskriminačnímu chování hokejového svazu

Alois Hadamczik, prezident Českého svazu ledního hokeje.

Vedení titulů iDNES.cz a MF DNES se důrazně ohrazuje vůči chování Českého svazu ledního hokeje k našemu sportovnímu redaktorovi Robertu Rampovi.

6. ledna 2026  16:25

Rulík o nominaci: Chceme navázat na Prahu. Brankáři začínají na stejné čáře

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Ačkoliv neměl takový výběr hokejistů z NHL jako třeba Kanaďané, Američané nebo Švédové, i tak má za sebou nelehký úkol. Kouč Radim Rulík skládal tým, který má čelit zmíněným favoritům a ideálně je i...

6. ledna 2026

MacLeodová věří ozkoušeným. Olympijský tým hokejistek se podobá mistrovskému

Klára Peslarová pod ledovou sprškou v semifinále s USA.

Kanadská trenérka ženské hokejové reprezentace Carla MacLeodová se v nominaci na olympijské hry v Miláně rozhodla vsadit na hráčky, které se představily na loňském mistrovství světa v Českých...

6. ledna 2026  11:33,  aktualizováno  13:21

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

6. ledna 2026  12:49

Na olympiádu nepojedou z NHL Jiříček či Klapka, Rulík bere Stránského a Kundrátka

Trenér národního týmu Radim Rulík hovoří na tiskové konferenci k nominaci na...

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na únorové zimní olympijské hry v Miláně. Elitní útočníky Davida Pastrňáka a Martina Nečase, obránce Radka Gudase a Filipa Hronka nebo...

6. ledna 2026  10:50,  aktualizováno  12:24

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

6. ledna 2026  11:35

Vidět kluky slzet bylo silné. Bez nich bych nebyl nic, loučil se Augusta s dvacítkami

Kouč českých juniorů Patrik Augusta blahopřeje po finále zlatým Švédům.

Zlatá tečka by jeho působení u hokejové dvacítky náramně slušela. „Celý zápas jsme hledali jiskru. Přišla, ale příliš pozdě,“ mrzelo Patrika Augustu po finálové porážce 2:4. Sportovně uznal, že titul...

6. ledna 2026  10:01

Nevídaný úspěch Čihaře. Česko má poprvé nejužitečnějšího hráče MS dvacítek

Český útočník Vojtěch Čihař po skvělé individuální akci slaví vstřelený gól.

Útočník stříbrného týmu Vojtěch Čihař byl jako první Čech v historii vyhlášen nejužitečnějším hráčem mistrovství světa hokejistů do 20 let. Do All Star týmu turnaje se vedle něho dostal i obránce...

6. ledna 2026  7:08,  aktualizováno  9:15

Esa v obraně, unikátní kapitán i specialista na Kanadu. Kdo táhl juniory za medailí?

Čeští hráči smutní po porážce ve finále MS juniorů se Švédskem.

Sám trenér Patrik Augusta několikrát zdůrazňoval: „Nejdůležitější je tým!“ Měl pravdu, právě skvělý kolektivní výkon dovedl Čechy až ke stříbru na hokejovém šampionátu dvacetiletých. Ale že by měl...

6. ledna 2026  9:15

