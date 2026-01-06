Vždyť kouč Radim Rulík na olympiádu do Milána nominoval nejstarší národní mužstvo v dějinách s věkovým průměrem 31,1 roku. Jistě, jiný trenér by třeba pár veteránů nahradil mladšími chlapci. Obecně ovšem není příliš na výběr. Nejsou individuality.
Na posledních pěti mistrovstvích „dvacítek“ Česko pokaždé postoupilo přes čtvrtfinále, dvakrát získalo stříbro a dvakrát bronz.
Podíváme-li se však na klíčové postavy úspěšných týmů, žádná zatím naplno neprorazila v NHL.
Nikdo z nastupující české vlny šéfy v National Hockey League vyloženě neuhranul. Žádný se nemůže rovnat elitním vrstevníkům z dalších velmocí.