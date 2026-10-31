Plekanec o návratu Rusů: Myslel jsem, že je to apríl. Kysela vybízí EU k sankcím

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  16:30

Tomáš Plekanec | foto: Petr Bílek, MF DNES

Když bývalý kapitán českého hokejového národního týmu Tomáš Plekanec uslyšel zprávu, že Rusové mají zelenou k návratu na vrcholné akce včetně mistrovství světa, myslel si, že jde o hloupý vtip. Šok a zděšení vstřebávají také další bývalí i současní hráči a trenéři. Robert Kysela, spolumajitel Litvínova, navrhuje pro Rusko hokejové sankce na úrovni Evropské unie.

„Myslel jsem si, zda to není nějaký apríl, že snad musí být 1. dubna nebo něco takového. Všichni, co se k tomu už vyjádřili, zastávají úplně stejný názor a nesouhlasí s tím,“ odmítá rozhodnutí arbitrážního soudu Plekanec, vicemistr světa z roku 2006 a nynější sportovní ředitel a asistent trenéra kladenských Rytířů.

Rázně se po páteční prohrané extraligové bitvě v Kladně (2:4) vyjádřil i liberecký kouč Jiří Kudrna. „Já se přiznám, že jsem byl šokovaný. A jsem sám zvědavý na to, co z této kauzy bude, jak se k tomu postaví svazy a jednotlivé týmy. Za sebe ale mohu říct, že s tím rozhodnutím absolutně nesouhlasím.“

Vytočený Freibergs o návratu Rusů: Jediná možnost je, že nebude hrát nikdo

Zdrženlivější byl kladenský obránce Michal Kempný, jenž si v utkání připsal gól a asistenci. „Čekal jsem, že se mě na tohle zeptáte... Dneska jsme však měli zápas, takže moc nevím, co se stalo nebo co se děje. Nemám to pořádně načtené, tak bych to nechtěl komentovat nějak hlouběji. Každopádně si to trošku více projdu a podívám se na to, protože je to samozřejmě důležitá informace,“ uvedl předloňský mistr světa z Prahy.

„Na druhou stranu, my jsme tady malí páni na to, abychom něco rozhodovali. Uvidíme, jaké řešení tohle bude mít,“ doplnil vítěz Stanley Cupu s Washingtonem z roku 2018.

Kyselův názor je jasný – mezinárodní hokej musí zůstat bez Ruska a Běloruska. „V dnešním světě by státy, které vedou takovou agresi, měly být vydělené ze společnosti. To by měla být jasná zásada,“ nepochybuje osmapadesátiletá legenda. „Ostatní země, které planetu zušlechťují, rozvíjejí a chtějí žít v míru, by měly být jednotné. Bohužel v politice je spousta populistů a obchodníků, kteří situací využívají a zneužívají.“

Ruské vítězství. Návrat do hokeje. Češi nesouhlasí, ale co můžou dělat?

I mistr světa z Vídně 1996 byl překvapený, když se o verdiktu Mezinárodní sportovní arbitráže dozvěděl. „Můžeme klidně říct, že jsem byl v šoku. Nechápu to, ale ono je všechno politika, všechno je o vlivu lidí,“ tvrdí Kysela, nově zvolený zastupitel Litvínova. „Nevím, jak se na rozhodnutí arbitráže dívá Němec Reindl, který byl zvolený do čela IIHF (Mezinárodní hokejové federace) za podpory Rusů nebo Kazachstánců. Do zákulisí ale málokdo vidí.“

Když mluví Kysela o současném Rusku, nehází Rusy do jednoho pytle. „Já s nimi nikdy neměl problém, mám mezi nimi spoustu kamarádů. A vím, že se bojí. Vypadá to u nich jako u nás v 50. letech,“ zmínil období, kdy komunistický režim v Československu stíhal i popravoval své odpůrce. Dopadlo to i na hokej, režim zatkl a uvěznil mistry světa z let 1947 a 1949 a ve vykonstruovaném procesu odsoudil 11 reprezentantů.

Jak se postavit k povolence pro Rusy, to Kysela naznačil. „Měla by to řešit Evropská unie, aby byl jednotný postoj vůči tomu a zahrnulo se to třeba do sankcí,“ navrhuje.

Myslí si, že je čas se spojit. „Civilizovaný svět by v tomhle příběhu měl držet pohromadě. Bohužel, když vidíte amerického prezidenta Trumpa... On je historickým lídrem civilizovaného demokratického světa, ale chová se jinak. Podle mě by možnost kandidovat do veřejných funkcí měla končit 75. rokem věku. Ať je to, jak je, lidský mozek a organismus už nefunguje tak, jako když vám je dvacet nebo čtyřicet,“ zapochyboval Kysela o duševním zdraví amerického prezidenta.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Třebíč vs. SlaviaHokej - 19. kolo - 31. 10. 2026:Třebíč vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.01
  • 25.00
  • 170.00
Kolín vs. TáborHokej - 19. kolo - 31. 10. 2026:Kolín vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 30.00
  • 14.00
  • 1.03
Zlín vs. JihlavaHokej - 19. kolo - 31. 10. 2026:Zlín vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 20.00
  • 9.00
  • 1.09
Havířov vs. ChomutovHokej - 19. kolo - 31. 10. 2026:Havířov vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.00
  • 4.20
  • 2.90
Pardubice B vs. Frýdek-M.Hokej - 19. kolo - 31. 10. 2026:Pardubice B vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 2.60
  • 4.00
  • 2.25
Litoměřice vs. PřerovHokej - 19. kolo - 31. 10. 2026:Litoměřice vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.56
  • 4.60
  • 4.60
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rusové slaví. Vrátí se do mezinárodního hokeje, rozhodla sportovní arbitráž

Rusko se raduje z vedoucího gólu Jevgenije Timkina ve čtvrtfinále MS 2021 s...

Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Rusů do soutěží Mezinárodní hokejové federace (IIHF). Verdikt platí okamžitě, Rusové se tak zúčastní už seniorského šampionátu v roce 2027 v...

Nepříjemné překvapení, reagují Češi na návrat Rusů na šampionáty. Bouří se i další

Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Netrvalo dlouho a na hokejovou zprávu dne začaly přiskakovat první reakce. Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) rozhodla o návratu Ruska na mezinárodní akce, zúčastní se tak i mimo jiné příštího...

Hadamczik: Pokud se Finové a Švédové nezúčastní MS, neměli bychom ani my

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu CAS ho překvapilo podobně jako značnou část hokejové veřejnosti. Prezidenta Českého svazu ledního hokeje Aloise Hadamczika šokovalo, že se Rusové mají vrátit...

Budějovice smetly Třinec. Kladno ukončilo s Pardubicemi rekordní sérii, vyhrály i Vary

Českobudějovický útočník Jan Ordoš vyváží puk od své branky před třineckým...

Hokejová extraliga uzavřela první čtvrtinu základní části. České Budějovice ve 13. kole ukončily (6:2) třineckou neporazitelnost na domácím ledě. Kladno vyzrálo na Pardubice, duel rozhodl v...

Kladno smetlo Spartu. Budějovice předčily Hradec, Pardubice prohrály potřetí v řadě

Hokejisté Kladna se radují z gólu během zápasu proti Spartě

Hokejová extraliga v úterý pokračovala 15. kolem. V pikantním duelu Kladno jasně porazilo Spartu 5:1 a posunulo se na třetí místo, České Budějovice předčily Hradec Králové 3:0. Pardubice neudržely...

Vydařená generálka hokejistek na MS. Švýcarky v Södertälje smetly sedmi góly

České hokejistky slaví gól proti Švýcarsku.

České hokejistky porazily na Euro Hockey Tour v Södertälje nad Švýcarskem 7:2, navázaly na páteční výhru nad Finskem 4:1 a skončí na turnaji nejhůře druhé. V případě vítězství Finska v závěrečném...

31. října 2026  16:41

Plekanec o návratu Rusů: Myslel jsem, že je to apríl. Kysela vybízí EU k sankcím

Tomáš Plekanec

Když bývalý kapitán českého hokejového národního týmu Tomáš Plekanec uslyšel zprávu, že Rusové mají zelenou k návratu na vrcholné akce včetně mistrovství světa, myslel si, že jde o hloupý vtip. Šok a...

31. října 2026  16:30

Sparťanský talent Holčák: Ve Finsku je pracovitá kultura a depresivní zima

Chomutov, 28. 10. 2026, Chomutov - Litoměřice, 1. hokejová liga. Tomáš Holčák.

Máte pocit, že je v Česku na podzim a v zimě pořád tma? Hokejový útočník Tomáš Holčák si tu po šesti letech strávených ve Finsku připadá jako v době letního slunovratu.

31. října 2026  15:44

Jak Rusové změní hokej? Je jejich návrat jistý? Šest otázek a odpovědí

Čech Lukáš Klok a Rus Nikita Ljamkin v utkání Švédských hokejových her.

Zatím je otázek daleko víc než odpovědí. Mezinárodní hokej bude donucen přivítat Rusko zpět na svých šampionátech. Může s tímto verdiktem IIHF ještě bojovat? Jak se zachovají Češi a další Evropané?

31. října 2026  15:05

Blíží se v NHL další velký přesun? Lídr Tampy Bay údajně požádal o výměnu

Ruský útočník Nikita Kučerov sleduje hru při utkání proti Calgary.

Dlouholetý lídr Tampy Bay Nikita Kučerov údajně požádal o výměnu a chce klub, kterému pomohl ke dvěma Stanley Cupům a hraje za něj celou kariéru v NHL, opustit. Informuje o tom několik zámořských...

31. října 2026  13:41

POHLED: Změní se kluziště v bojiště? Návrat Rusů hrozí rozvratem hokejové říše

Premium
Souboj před ruskou brankou.

To se takhle v říjnu ve Švýcarsku sešli Brit, Ital a Egypťan. Zrušili zákaz startu Rusů na akcích pořádaných IIHF. A spustili kolosální povyk v hokejové branži. Situace se stále může vyvinout...

31. října 2026  12:24

Problém pro Rusko? Kanada je proti jeho účasti na MS juniorů, podnikne kroky

Zklamání ruských hokejistů po čtvrtfinálové prohře s Kanadou.

Nepřekvapilo, když během pátku mnohé evropské státy postupně vydávaly nesouhlasná prohlášení, v nichž reagovaly na návrat ruských reprezentací do mezinárodního hokeje. Po nich se však vyjádřili také...

31. října 2026  12:11

Nový kouč Zlína Stavjaňa: Dobrá defenziva je základ, hokejová dovednost tu nechybí

Trenér zlínských hokejistů Antonín Stavjaňa

Když ještě na konci minulého století začínal doma ve Zlíně trénovat, spolu s kolegou Zdeňkem Venerou dali v hokejové extralize šanci kompletní juniorské pětici. Jedním z jejích členů byl současný...

31. října 2026  11:53

Vytočený Freibergs o návratu Rusů: Jediná možnost je, že nebude hrát nikdo

Lotyšský hokejista Ralfs Freibergs v dresu Olomouce

Přestože se v pátek hrála česká extraliga, NHL a národní tým o den dřív zveřejnil první nominaci v sezoně, hlavní téma dne bylo úplně jiné. Sportovní arbitrážní soud (CAS) rozhodl o tom, že se ruské...

31. října 2026  10:17

Hellebuyck uspěl i ve druhém startu za Devils, Klapka shodil rukavice

Bitka Adama Klapky z Calgary a Curtise Douglase ze Seattlu.

V pátek hokejová NHL nabídla jen tři duely. Brankář Connor Hellebuyck vychytal New Jersey výhru i ve svém druhém startu po změně dresu, když 19 zákroky přispěl k výsledku 5:2 nad Vegas. Calgary, za...

31. října 2026  6:48,  aktualizováno  9:55

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Ruské vítězství. Návrat do hokeje. Češi nesouhlasí, ale co můžou dělat?

Ruské vlajky v rukou fandů na stadionu v Petrohradu

Ukrajinský velvyslanec v Česku Vasyl Zvaryč v pátek sdílel fotky rozbombardovaných zimních stadionů. V Mariupolu raketa proděravěla střechu, v Charkově led zasypaly tuny trosek, v Dnipru se zřítila...

31. října 2026

Freibergs znovu bodoval, Olomouc vyhrála. Fiala: Vyniká v defenzivě a charakterem

Hráči Olomouce slaví gól nad Českými Budějovicemi.

Nejlepší výsledek v sezoně zaznamenali hokejisté Olomouce v 16. kole proti Českým Budějovicím. Svého soupeře i díky dvěma využitým přesilovkám porazili 4:0 a znepříjemnili návrat svému bývalému...

30. října 2026  22:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.