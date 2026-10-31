„Myslel jsem si, zda to není nějaký apríl, že snad musí být 1. dubna nebo něco takového. Všichni, co se k tomu už vyjádřili, zastávají úplně stejný názor a nesouhlasí s tím,“ odmítá rozhodnutí arbitrážního soudu Plekanec, vicemistr světa z roku 2006 a nynější sportovní ředitel a asistent trenéra kladenských Rytířů.
Rázně se po páteční prohrané extraligové bitvě v Kladně (2:4) vyjádřil i liberecký kouč Jiří Kudrna. „Já se přiznám, že jsem byl šokovaný. A jsem sám zvědavý na to, co z této kauzy bude, jak se k tomu postaví svazy a jednotlivé týmy. Za sebe ale mohu říct, že s tím rozhodnutím absolutně nesouhlasím.“
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Zdrženlivější byl kladenský obránce Michal Kempný, jenž si v utkání připsal gól a asistenci. „Čekal jsem, že se mě na tohle zeptáte... Dneska jsme však měli zápas, takže moc nevím, co se stalo nebo co se děje. Nemám to pořádně načtené, tak bych to nechtěl komentovat nějak hlouběji. Každopádně si to trošku více projdu a podívám se na to, protože je to samozřejmě důležitá informace,“ uvedl předloňský mistr světa z Prahy.
„Na druhou stranu, my jsme tady malí páni na to, abychom něco rozhodovali. Uvidíme, jaké řešení tohle bude mít,“ doplnil vítěz Stanley Cupu s Washingtonem z roku 2018.
Kyselův názor je jasný – mezinárodní hokej musí zůstat bez Ruska a Běloruska. „V dnešním světě by státy, které vedou takovou agresi, měly být vydělené ze společnosti. To by měla být jasná zásada,“ nepochybuje osmapadesátiletá legenda. „Ostatní země, které planetu zušlechťují, rozvíjejí a chtějí žít v míru, by měly být jednotné. Bohužel v politice je spousta populistů a obchodníků, kteří situací využívají a zneužívají.“
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I mistr světa z Vídně 1996 byl překvapený, když se o verdiktu Mezinárodní sportovní arbitráže dozvěděl. „Můžeme klidně říct, že jsem byl v šoku. Nechápu to, ale ono je všechno politika, všechno je o vlivu lidí,“ tvrdí Kysela, nově zvolený zastupitel Litvínova. „Nevím, jak se na rozhodnutí arbitráže dívá Němec Reindl, který byl zvolený do čela IIHF (Mezinárodní hokejové federace) za podpory Rusů nebo Kazachstánců. Do zákulisí ale málokdo vidí.“
Když mluví Kysela o současném Rusku, nehází Rusy do jednoho pytle. „Já s nimi nikdy neměl problém, mám mezi nimi spoustu kamarádů. A vím, že se bojí. Vypadá to u nich jako u nás v 50. letech,“ zmínil období, kdy komunistický režim v Československu stíhal i popravoval své odpůrce. Dopadlo to i na hokej, režim zatkl a uvěznil mistry světa z let 1947 a 1949 a ve vykonstruovaném procesu odsoudil 11 reprezentantů.
Jak se postavit k povolence pro Rusy, to Kysela naznačil. „Měla by to řešit Evropská unie, aby byl jednotný postoj vůči tomu a zahrnulo se to třeba do sankcí,“ navrhuje.
Myslí si, že je čas se spojit. „Civilizovaný svět by v tomhle příběhu měl držet pohromadě. Bohužel, když vidíte amerického prezidenta Trumpa... On je historickým lídrem civilizovaného demokratického světa, ale chová se jinak. Podle mě by možnost kandidovat do veřejných funkcí měla končit 75. rokem věku. Ať je to, jak je, lidský mozek a organismus už nefunguje tak, jako když vám je dvacet nebo čtyřicet,“ zapochyboval Kysela o duševním zdraví amerického prezidenta.