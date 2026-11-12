Nepustíme vás. Kanadská vláda neumožní hrát ruským juniorům ani s platnými vízy

„Tato opatření nejsou namířena proti ruskému a běloruskému národu,“ uvedl kanadský státní tajemník pro sport Adam van Koeverden. „Jsou spíše zaměřena na to, aby vládám Ruska a Běloruska zabránila využívat mezinárodní sportovní akce pořádané v Kanadě jako platformy pro státní reprezentaci, politickou legitimitu a propagandu,“ dodal.
Rusové totiž hodlali využít početné základny svých hráčů hrajících kanadské juniorky, kteří mají platná víza. Tuhle cestu však nyní kanadská vládla zavrhla.
„Postoj Kanady je jednoznačný: Dokud bude Rusko pokračovat v útočné válce proti Ukrajině, nemůže se vše vrátit do starých kolejí. Kanada bude nadále stát při Ukrajině.“
Světový šampionát hráčů do 20 let v Edmontonu a Red Deer startuje už 26. prosince, současná situace se však dotýká i zámořské juniorské soutěže CHL.
V té v posledních letech nastupovalo hned několik desítek Rusů a Bělorusů, kteří po dřívějším zákazu platném od roku 2022 do 2024 opět dostali v draftu zelenou a letos dokonce obsadili 32 pozic z celkových 114 vybraných hráčů. Vládní restrikce nicméně úřadům nařizují, aby každého prověřily a předem mu zamezily ve vstupu do země.
|
Sedm zemí odmítlo hrát s Ruskem na MS juniorů, tvrdí německý šéf. Prý i Česko
Stále je i nejasné složení účastníků turnaje. Norská hokejová federace (NIHF) už dříve uvedla, že ji IIHF informovala o zařazení Ruska na úkor Norska, které si účast vybojovalo vítězstvím v nižší divizi 1A. Mezinárodní hokejová federace ale tuto změnu dosud oficiálně neoznámila a na svých webových stránkách nadále uvádí Norsko mezi desítkou startujících.
K případnému bojkotu zápasu se navíc postavilo Česko, Lotyšsko i Švýcarsko, na něž by měl ruský tým místo Norska narazit ve skupině B.
A přestože se v zákulisí diskutovalo o variantě, že by Rusové mohli hrát v neutrálním statusu, vládní představitelé upřesnili, že případná neutralita se týká pouze jednotlivých sportovců, nikoliv kolektivních reprezentačních výběrů.
Kanadský hokejový svaz (HCC) se při dalším dotazu na nejnovější vývoj odvolal na svá prohlášení z minulého týdne. Zpráva zaslaná IIHF s žádostí o komentář a jednoznačné vyjádření k tomu, zda na turnaji nakonec nastoupí Norsko, nebo Rusko, zůstala bez odpovědi.