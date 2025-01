POHLED: Nemají Kanaďané pravdu? Co když bomby kolenem tak vážné nebyly

V Kanadě se zlobí. Věří, že ani zákrok Colea Beaudoina v první třetině proti Sikorovi, ani střet Andrewa Gibsona s Ondřejem Kosem ze závěru třetí třetiny se trestat neměly.

Že v NHL, potažmo obecně v zámoří, takové zákroky klidně nechávají být. Jsou pyšní na to, že hrají tvrději než v Evropě. Hráč s pukem má kontakt očekávat, stává se lovnou zvěří.

Jenže turnaj hokejistů do dvaceti let pořádá Mezinárodní hokejová federace. Jede se podle pravidel IIHF. Takže kdo je v právu? Rozlícení Kanaďani, nebo šťastní Češi?

Redakce iDNES.cz čtvrtfinálové momenty po vítězství Česka 4:3 zkonzultovala s profesionálním rozhodčím. Anonymně. Na rovinu přiznávám, že oba zákroky kolenem považuju za jasné fauly. Silně nebezpečné, potenciálně likvidační. Takové, jaké v hokeji vidět nechcete.

Pohled osloveného sudího mě ale posunul z radikální názorové pozice blíž ke středu. Takže: striktně podle pravidel IIHF jsou zákroky Beaudoina i Gibsona skutečně fauly.

Ale. Má to pár chytáků.

Případ Sikora

Vylučovat se mělo každopádně. Jde o to, jestli měl Beaudoin dostat pět minut plus do konce utkání, nebo stačil dvouminutový trest.

Podívejte se na zákrok proti Sikorovi:

Petr Sikora puts on an Oscar worth performance to get Czechia the 5 min major

Obě varianty si sudí pohodlně obhájí. Ve prospěch menšího trestu na dvě minuty by hrálo hned několik faktorů. Sikora se po pádu nejdříve podívá na rozhodčího, teprve potom se na ledě schoulí. Pro rozhodčího by to byla známka, že intenzita neproběhla destruktivně, což je zároveň skutečnost, protože Sikora z ledu odjel sám, brzy se vrátil na střídačku a odehrál celý zbytek zápasu.

Nedostal přímý zásah do kolene, ale do stehna, navíc se zranitelné pozici trochu sám vystavil. Oslovený sudí by nicméně i tak udělil spíš trest na pět minut plus do konce, Kanaďan moc dobře věděl, co dělá.

Případ Kos

Striktně podle pravidel? Faul na dvě minuty, zároveň ale zákrok z „šedé zóny“, kdy se mohlo a nemuselo vylučovat.

Rozhodčí by v onen konkrétní moment zvažoval čas zápasu a průběžný stav skóre. Tak aby jako sudí zásadně neovlivnil konec a především výsledek zápasu, což se Finovi Rikuovi Branderovi a Američanu Seanu MacFarlaneovi stalo, protože Češi v následné přesilové hře vstřelili vítězný gól.

Podívejte se na zákrok proti Kosovi:

Andrew Gibson was assessed a two-minute penalty for kneeing after review.



#WorldJuniors https://t.co/Yq61da4otl oblíbit odpovědět

Kdyby Gibson Kose stejným způsobem zasáhl v první třetině, sudí by nepřemýšlel a vylučoval by. Tři minuty před koncem třetí třetiny by zvažoval, že zákrok nepotrestá a spíš by se přiklonil k této variantě.

A to v rámci filosofie, ať rozhodnou sami hokejisté na ledě svým umem a rozhodčí ať je ideálně vidět co nejméně.

Hned mě u toho napadlo, že by přece mělo být jedno, v jaké fázi zápasu se faul stane. Faul je faul a má být potrestán. To oslovený sudí nezpochybňuje, nicméně vysvětluje, že máte neoddiskutovatelné fauly a pak ty méně tutové z šedé zóny, u nichž záleží na posouzení rozhodčího.

A tak jsem se nechal přesvědčit, abych se svým názorem nestál až na úplném konci názorového spektra. Vždyť kdo jiný, než profesionální rozhodčí, by to měl dokázat.