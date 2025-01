Naštval celou Kanadu. Modřina mi už mizí, bučení jsem si užíval, říká Sikora

Do paměti českých i kanadských fanoušků se vryl nesmazatelně. Ti první ho oslavují coby bronzového hrdinu a tvrďáka, co na ledě zvládl ostrý zákrok. Ti druzí by mu nejradši od plic vynadali. Mají ho za mizeru, který přihrál faul kolenem ve čtvrtfinále mistrovství světa juniorů. „Bučení mi nevadilo, naopak mi dodalo ještě víc energie. Ale modřinu jsem měl pěknou, naštěstí už mizí,“ povídá hokejový útočník Petr Sikora v rozhovoru pro iDNES Premium.