Nedvěd o posilách z NHL: Zacha mě mile překvapil, Hertl přislíbil účast na MS

Při své inspekční cestě zhlédl mimo jiné zápasy New Jersey, Caroliny, Bostonu, Dallasu nebo Vancouveru. S jasným cílem: vidět v akci české hráče a zjistit jejich případný zájem k účasti na květnovém šampionátu.

Dočkal se kladných odpovědí. A to i od Pavla Zachy, jenž se v seniorské reprezentaci doposud nepředstavil.

„Hovor byl pozitivní. Ale je pravda, že jsem úplně nevěděl, co od toho očekávat, protože Pavel na šampionáty nejezdil,“ řekl Nedvěd a jasně dodal, že konkrétní důvody Zachova odmítání nesdělí.

„Nechal jsem si na něj nejvíc času a musím říct, že mě mile překvapil. Máme nové trenéry, kteří mají o Zachu zájem, stejně jako já s Martinem Havlátem. Ale finální rozhodnutí bylo na Pavlovi,“ doplnil.

A co řekl k dalším hráčům?

K Davidu Pastrňákovi: „Pasta je pro nás hráčem číslo jedna. Významem se rovná Haškovi, Jágrovi, Crosbymu, McDavidovi. Pro nás je důležité, že Pastovo srdce bije pro národní tým a strhne zbytek. Já odvedl špatnou manažerskou práci, protože jsem si vybral zápas, po kterém letěli Bruins hned druhý den do Ottawy. S Davidem jsem nemohl jít na večeři, jak jsme běžně zvyklí. To mě mrzelo, ale priorita pro mě bylo vidět zápas s Carolinou, nicméně příště si to určitě ošetřím lépe.

David Pastrňák z Bostonu slaví svůj gól se spoluhráčem Pavlem Zachou.

K Petru Mrázkovi: „Chytil fazónu, má vynikající sezonu. Podepsal v Chicagu novou dvouletou smlouvu, za což mu gratuluju. Před tím byla velká šance, že v Chicagu nezůstane. Ostatní kluby o něj měly zájem. Ale kontraktem výměna podle mě padá. Brankářů máme v Severní Americe hodně a my přemýšlíme o všech. Uvidíme, jak ovlivní tamní dění uzávěrka přestupů a kdo postoupí do play off.

K hráčům v San Jose: „Kluci mají zájem všichni. U Sharks musíme počkat do uzávěrky přestupů (8. března), ale třeba u Hertla si nemyslím, že by došlo k výměně. U ostatních možná nějaká šance je, ale těžko říct. Pokud se nestane něco neočekávaného nebo se kluci nezraní, jsme předem domluvení, že na mistrovství světa přiletí.

K Davidu Jiříčkovi: „Nechápu politiku Columbusu, nemá šancí postoupit do play off, je to pro něj šance vychovat mladého hráče. Třeba slovenský obránce Nemec hraje v New Jersey druhou přesilovku. David by si to taky zasloužil, ale nejdůležitější pro něj je, aby hrál.

K Dominiku Kubalíkovi: „Přijel jsem do Philadelphie, ale Dominik Kubalík byl zrovna jen zdravým náhradníkem. Je to škoda, nedostává moc prostoru. Budu překvapený, pokud dohraje sezonu v Ottawě. Pro něj to tam nemá cenu.

K Filipu Hronkovi: „V zápase, který jsem viděl, byl spolu s Quinnem Hughesem nejlepší obránce na ledě. Přáli bychom si, aby přijel na mistrovství, ale Vancouver je momentálně jedno z těch lepších mužstev.