Mladý útok plný elánu. V repre chcete ukázat to nejlepší, říká Kodýtek

Matěj Blümel vstřelil gól hned při vašem prvním střídání, to muselo nakopnout.

Určitě. Dodalo nám to šťávu, energii, která nám ve čtvrtek proti Švédům chyběla. To je pak znát v celém zápase. Pro náš útok to byl skvělý začátek

V jeden moment jste z ledu neslezli snad tři minuty, vyčítáte si, že jste nestihl při oslabení vystřídat?

Trochu ano, začalo to v našem pásmu, puk se vyhodil, já jsem trochu zaváhal. Myslel jsem, že ještě budu mít síly, ale nakonec z toho byl strašně dlouhý závar. Pokračovalo to pak i v pěti proti pěti. Musím říct, že to pro mě bylo jedno z nejtěžších střídání, co jsem kdy měl. To si musím lépe hlídat, hrát chytřeji.

Proč jste ztratili dobře rozehraný zápas?

Dvě třetiny jsme drželi náskok, byť tenký. Finy jsme nepustili k šancím, sami jsme jich měli hodně. Oni se pak zlepšili, využili přesilovku, kterých měli hodně... Asi jde o přemíru snahy, hrajete v repre, chcete ukázat, co umíte, ten nejlepší výkon, z toho je občas faul.

Vy jste ale na oslabení předváděl dobrý výkon.

Můj úkol je jít na oslabení, ubránit ho, pomoct týmu, vzít soupeři sílu, být nepříjemný hráč, co odvede práci pro tým. Od gólů tam jsou jiní kluci. Určitě to ale neznamená, že nechci dávat góly. (úsměv)

Co říkáte na Matěje Blümela?

Zaprvé je to skvělý kluk, já mu jen přeju, aby tam ty góly ládoval. S Matějem i Filipem (Suchým) si na ledě rozumíme.

Můžete víc rozebrat výkon vašeho útoku v zápase?

My jsme si řekli, že budeme hrát jednoduše, držet to u soupeře což se hlavně v první třetině dařilo. Nechtěli jsme zbytečně vymýšlet. Ťuknout to k nim, letět za pukem, hodně bruslit a tlačit se do brány. Potom jsme už na led ve hře pět na pět moc nechodili, pro nás to byl těžký zápas, ale doufám, že to vypadalo, že jsme se ničeho nebáli.