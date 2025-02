Kdo mi to volal? Koblasu reprezentační pozvánka zaskočila, on si ji ale zasloužil

12:25

Je jedním ze šesti šťastlivců, kteří si na Švédských hrách připíší reprezentační premiéru. Právě on se ale mezi nimi vyjímá. U jeho jména by totiž s přehledem obstálo oslovení táta nováček. Litvínovský útočník Petr Koblasa se první pozvánky do národního týmu dočkal v 31 letech. „Dost mě to překvapilo a zaskočilo,“ přiznal zkušený hokejista.