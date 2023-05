Uměl hrát i žít naplno. Klímova smrt zasáhla i Jihlavu, kde byl na vojně

Jaké jsou vaše vzpomínky na Petra Klímu? Milan Chalupa (69)

bývalý obránce Dukly Jihlava a reprezentace V sezoně 1983/84 jsem dělal v Dukle kapitána a Petr jako mlaďas měl pořád nějaké průšvihy. Přitom to byl super kluk. Nezkazil žádnou srandu. Další rok jsem odešel do Detroitu a vlastně jsem se podílel na jeho útěku. Tehdejší manažer Red Wings přišel za mnou a za Frantou Černíkem, že k nim musíme Kozla dostat. Volali jsme mu tedy na dovolenou. A zbytek už pak zařizoval management klubu. Jaroslav Benák (61)

bývalý obránce Dukly Jihlava a reprezentace Měl jsem Petra hrozně rád, byl to průserář, ale jinak skvělý kluk. Jednou jsem ho nicméně málem roztrhl. Bylo to na podzim, koupil jsem si nové auto, krásné modré Uno. Zaparkoval jsem na Žižkově ulici, kousek od hromady shrabaného listí. A on mi ho tím listím celé zaházel, když se vracel večer z nějaké zábavy. Já ráno nemohl auto najít, a když jsem pak zjistil, o co jde, našel jsem pod tou hromadou Uno celé poškrábané. U snídaně se mi potom Petr přiznal. Oldřich Válek (62)

bývalý útočník Dukly Jihlava a reprezentace Petr byl správný rapl, takový mladý divočák. Jak se říká, uměl za to vzít. A nejen hokejově. Vždycky jsem z legrace říkal, že Kozel udělal jednu kličku, kterou já předtím dělal taky, akorát jeho si u ní někdo všimnul, a proto ho chtěli hned do Ameriky. Pamatuju si, že i trenérovi Standovi Neveselému přirostl Kozel hodně k srdci. Byl to super kluk. Augustin Žák (62)

bývalý útočník Dukly Jihlava Budu na něj vzpomínat jako na vynikajícího hokejistu a skvělého člověka. Ačkoliv toho v hokeji tolik dokázal, nikdy si na nic nehrál a zůstal svůj. Byl to opravdu Pan hokejista, který uměl žít naplno.