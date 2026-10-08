Rozšíří se MS na 24 týmů? A co s Ruskem... Bříza o tlaku na velmoci i novém šéfovi

Robert Rampa
  17:41
Petr Bříza promlouvá na konci juniorského šampionátu.

Petr Bříza promlouvá na konci juniorského šampionátu. | foto: Profimedia.cz

Prezident organizačního výboru IIHF Petr Bříza rozdává rozhovory.
Obhajující svazový viceprezident Petr Bříza hlasuje během volební konference.
Petr Bříza, prezident pražského organizačního výboru k hokejovému MS 2024.
Prezident organizačního výboru Petr Bříza na tiskové konferenci k představení...
7 fotografií
Mohl se stát nejmocnějším mužem světového hokeje, paradoxně ale pro Petra Břízu nehlasoval evropský politický spojenec – Švédsko. A tak se hokejová veřejnost už týden ptá: řítí se Mezinárodní hokejová federace (IIHF) s Franzem Reindlem v čele vstříc Rusku? Právě od postsovětského bloku měl brzy 72letý Němec ve finále podporu, Rusové zákulisně dělali, co mohli, aby vyhrál člověk k Východu co nejvstřícnější.

„Sportovní diplomacie všeobecně je vždycky podprahová,“ poví Bříza. „Každý využívá svých kontaktů, přesvědčování, argumentací, ale Franze Reindla jsem nikdy nevnímal jako proruského.“

Mluví klidně, vyrovnaně, pragmaticky. Na jednu stranu volby prohrál, na druhou obhájil post viceprezidenta. S Reindlem bude další čtyři roky spolupracovat, dál má velkou moc. „Měli jsme spolu po volbách dlouhý pohovor. Pro Franze stejně jako pro kteréhokoliv jiného prezidenta bude otázka Ruska a Běloruska horkým tématem,“ říká Bříza.

POHLED: S Němcem v čele se hokej možná vydá vstříc Rusku. Bříza za Hadamczika?

Důležité je, že ať by u moci byl kdokoliv, teď už v podstatě záleží jenom na tom, jak rozhodne Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS).

Rusko se k ní před časem odvolalo jako k poslední instanci, u níž už během října mají proběhnout veškerá jednání.

A pak přijde konečné rozhodnutí. Pro IIHF závazné.

Prakticky očekáváte dvě možnosti: CAS určí, že se Rusové mají vrátit do mezinárodních soutěží, nebo potvrdí praxi IIHF, která proti válečným agresorům dosud držela tvrdou politiku.

„Já nechci předjímat. V téhle chvíli by to byla celá řada divokých spekulací se spoustou možností,“ odmítá Bříza přemýšlet nad tím, co bude, když...

Upozorňuje, že po volbách se zásadně obměnila taky vládnoucí Rada IIHF. Přišlo sedm nových lidí. „Vidíte emancipaci středu a federací z nižších úrovní. Dřív to byla hlavně Evropa, teď se hokej rozprostírá a byla cítit snaha menších zemí ukázat ambice,“ říká.

Co to znamená pro hokej?

Možná velké změny. Třeba nový novozélandský zástupce nesouhlasí s tím, aby (zejména) pro asijské státy sousedící s Ruskem bylo snadné do reprezentací přetáhnout právě Rusy. Tyto země pak s umělými posilami porážejí konkurenci, která svůj hokej rozvíjí jen za pomoci vlastních sil. A na jejich úkor postupuje výš a za lepšími penězi.

Bříza ve volbě prezidenta IIHF neuspěl, druhé kolo rozhodly pouhé tři hlasy

Taky se ale už před volbami začaly objevovat hlasy, jestli by se neměla elitní divize mistrovství světa, které se každý rok účastní i česká reprezentace, rozšířit ze šestnácti týmů třeba na čtyřiadvacet.

Když se rozšiřuje fotbalový šampionát, proč ne ten hokejový?

„Jsou to představy týmů z druhé nejvyšší divize, na druhé straně máte velký odpor velkých federací, které pomalu nechtějí hrát ani v těch šestnácti a říkají, že je na turnaji spoustu zápasů k ničemu a že kvůli tomu nebudou jezdit hráči,“ říká Bříza.

Současný stav zůstane zachovaný minimálně do roku 2034, dokud platí smlouva.

Ale dál?

Petr Bříza promlouvá na konci juniorského šampionátu.
Prezident organizačního výboru IIHF Petr Bříza rozdává rozhovory.
Obhajující svazový viceprezident Petr Bříza hlasuje během volební konference.
Petr Bříza, prezident pražského organizačního výboru k hokejovému MS 2024.
7 fotografií

„V diskusi se šedesáti zeměmi před volbami máte šedesát rozdílných pohledů na to, jak má vypadat IIHF, do čeho by měla investovat, o co by se měla starat,“ vykládá Bříza.

Jinými slovy, cestu hokeje teď mnohem snáze ovlivní „zbytek světa“. Týmy z elitní divize mají jen třicet dva hlasů ze 117.

Další příklad? „Dlouho se diskutuje o Asii jako kontinentu, který má potenciál. Proč musíme dělat šampionáty jen v tradičních zemích? Šampionát v házené se taky hrál v Kataru. Ale Asii zatím chybí infrastruktura.“

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Plzeň vs. Č. BudějoviceHokej - 9. kolo - 8. 10. 2026:Plzeň vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.80
  • 3.70
  • 4.40
Chomutov vs. TáborHokej - 10. kolo - 8. 10. 2026:Chomutov vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 4.80
  • 4.20
  • 1.56
Sparta vs. KometaHokej - 9. kolo - 8. 10. 2026:Sparta vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
8. 10. 18:30
  • 1.75
  • 4.55
  • 3.95
Carolina vs. VancouverHokej - - 9. 10. 2026:Carolina vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
9. 10. 01:00
  • 1.52
  • 4.86
  • 5.45
Tampa vs. MinnesotaHokej - - 9. 10. 2026:Tampa vs. Minnesota //www.idnes.cz/sport
9. 10. 01:00
  • 2.12
  • 4.17
  • 2.99
Ottawa vs. PhiladelphiaHokej - - 9. 10. 2026:Ottawa vs. Philadelphia //www.idnes.cz/sport
9. 10. 01:00
  • 1.96
  • 4.16
  • 3.42
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Au, p..o! Sudí si ve Vítkovicích ulevil po zásahu pukem, slyšela ho celá aréna

Hlavní rozhodčí Filip Vrba.

Zatímco se na ledě kroutil v bolestech, celá hala se rozesmála. Hlavní rozhodčí Filip Vrba schytal během extraligového utkání mezi Vítkovicemi a Karlovými Vary (0:3) nepříjemnou ránu pukem. Zanadával...

Slovan slibuje: Budeme mít rozpočet jako Sparta a Třinec. Ale co s hráči z KHL?

Premium
Generální ředitel Slovanu Bratislava Lukáš Havlíček.

Je absolutně přesvědčený, že pokud česká extraliga přijme hokejový Slovan Bratislava, profitovat z toho budou všichni. Jak? To generální manažer klubu Lukáš Havlíček vysvětluje pro iDNES Premium.

Bříza ve volbě prezidenta IIHF neuspěl, druhé kolo rozhodly pouhé tři hlasy

Petr Bříza, prezident pražského organizačního výboru k hokejovému MS 2024.

První kolo vyhrál. Druhé, to rozhodující, už nikoliv. Petr Bříza se novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace (IIHF) nestal, ve volbě na Tenerife nakonec o pouhé tři hlasy podlehl Franzi...

Rozšíří se MS na 24 týmů? A co s Ruskem... Bříza o tlaku na velmoci i novém šéfovi

Petr Bříza promlouvá na konci juniorského šampionátu.

Mohl se stát nejmocnějším mužem světového hokeje, paradoxně ale pro Petra Břízu nehlasoval evropský politický spojenec – Švédsko. A tak se hokejová veřejnost už týden ptá: řítí se Mezinárodní...

8. října 2026  17:41

ONLINE: Plzeň čelí rozjetým Budějovicím. Sparta ve šlágru vyzve Kometu

Sledujeme online
Gólman Komety Stezka kryje zakončení sparťanského Řepíka.

Netradičně ve čtvrtek pokračuje dvěma duely 9. kolo hokejové extraligy. Od 17:30 hodin hostí Plzeň na svém ledě České Budějovice, v 18:30 pak začíná šlágr mezi Spartou a Kometou. Obě utkání můžete...

8. října 2026  17:15

Liberečtí hokejisté jdou nahoru. Kluci si začínají věřit, těší kouče Kudrnu

Hokejový trenér Liberce Jiří Kudrna na střídačce v zápase s Frölundou.

Tři zápasy, tři vítězství. A pokaždé v trochu jiných kulisách. Nejprve Bílí Tygři doma v extralize porazili Olomouc 2:0, potom uspěli 5:3 v Mladé Boleslavi a v úterý večer přidali dosud nejcennější...

8. října 2026  10:54

Edmonton vyhnal Dostála z brány, Colorado přišlo o neporazitelnost

Lukáš Dostál (1) v bráně Anaheim Ducks

Ve středečním programu přišla NHL o poslední dva neporažené celky nové sezony. Anaheim nestačil 2:5 na Edmonton, který pěti góly ve druhé třetině vyhnal brankáře Lukáše Dostála na střídačku. O nulu v...

8. října 2026  6:45,  aktualizováno  7:43

Pardubice předvedly v Lize mistrů obrat v Bordeaux a slaví postup do play off

Pardubičtí hráči slaví gól v duelu s Karlovými Vary.

Pardubice zvládly páté kolo hokejové Ligy mistrů vítězně. Ve francouzském Bordeaux sice ztrácely dva góly, ve druhé a především třetí třetině však vývoj pěti trefami otočily a po výsledku 5:2 si...

7. října 2026  19:45,  aktualizováno 

Litoměřice v první lize zdolaly béčko Pardubic, v tabulce jsou těsně za ním

23. 9. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, hokejová Maxa liga....

Litoměřice zvítězily v 10. kole první hokejové ligy 6:3 na ledě pardubického B-týmu a posunuly se v tabulce na třetí místo se ztrátou jediného bodu na druhé Východočechy. O výsledku rozhodla třetí...

7. října 2026  21:40

Další krok pro Draveckého. V NHL podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Islanders

Vladimír Dravecký pálí na branku Devils při svém debutu v dresu New York...

Osmnáctiletý český hokejista Vladimír Dravecký podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s New York Islanders. Klub, který si juniorského reprezentačního obránce vybral v pátém kole letošního draftu NHL,...

7. října 2026  18:17

Bučení i potlesk. Bývalý kapitán Larkin se vrátil do Detroitu, v zápase se i popral

Kapitán Detroitu Dylan Larkin slaví svou trefu v přípravném utkání proti...

Po bouřlivém létě, kdy požádal o výměnu, k níž však nakonec nedošlo, se vrátil do sestavy Detroitu. Pro hokejistu Dylana Larkina byl zápas v NHL proti Ottawě (5:3) jako na horské dráze. Bývalý...

7. října 2026  16:20

Dejte mi puk, já ten gól dám! Čtyřbodový Hertl ukázal, že na NHL stále má

Rasmus Andersson (4), Trevor Connelly (24) a Tomáš Hertl (48) slaví gól Vegas...

Takový večer se mu náramně hodí. Na začátku sezony ideální vzpruha. Český útočník Tomáš Hertl zazářil v dresu Vegas čtyřmi body a výrazně se podepsal pod výhru nad Seattlem 6:2. „A jsem za to...

7. října 2026  13:51

Plzeňský Lev po skalpu Skelleftey: Zase jsem si zahrál víc hokej. Ale znám svoji roli

Plzeňský útočník Jakub Lev slaví s Lukášem Strnadem rozhodující gól na 3:2 v...

Podobné momenty v posledních měsících už hokejový útočník Jakub Lev zažívá zřídka. V úterý večer v duelu Ligy mistrů proti švédské Skelleftee si ho o to víc užil. Ještě neutichla euforie z...

7. října 2026  12:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kritika, přespání u kapitána a velká chvíle. Jednička draftu je v Torontu pod ochranou

Gavin McKenna se raduje z prvního gólu v NHL.

Nebyl to první nástup na led v nové soutěži. Ani úvodní střídání. Že je součástí NHL, si Gavin McKenna uvědomil v jiný moment: „Když média v Torontu řešila, že jsem v prvních třech zápasech...

7. října 2026  11:05

Bordeaux? V pardubickém hledáčku je pojistka osmifinále Ligy mistrů

Pardubický útočník David Tomášek před brankou Rögle.

Vypadá to skoro „doma“, ovšem postupovou definitivu ze základní skupiny Ligy mistrů ještě pardubičtí hokejisté nemají. Ve středu od 20.15 tak budou bojovat ve Francii - konkrétně na stadionu Bordeaux...

7. října 2026  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.