„Sportovní diplomacie všeobecně je vždycky podprahová,“ poví Bříza. „Každý využívá svých kontaktů, přesvědčování, argumentací, ale Franze Reindla jsem nikdy nevnímal jako proruského.“
Mluví klidně, vyrovnaně, pragmaticky. Na jednu stranu volby prohrál, na druhou obhájil post viceprezidenta. S Reindlem bude další čtyři roky spolupracovat, dál má velkou moc. „Měli jsme spolu po volbách dlouhý pohovor. Pro Franze stejně jako pro kteréhokoliv jiného prezidenta bude otázka Ruska a Běloruska horkým tématem,“ říká Bříza.
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POHLED: S Němcem v čele se hokej možná vydá vstříc Rusku. Bříza za Hadamczika?
Důležité je, že ať by u moci byl kdokoliv, teď už v podstatě záleží jenom na tom, jak rozhodne Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS).
Rusko se k ní před časem odvolalo jako k poslední instanci, u níž už během října mají proběhnout veškerá jednání.
A pak přijde konečné rozhodnutí. Pro IIHF závazné.
Prakticky očekáváte dvě možnosti: CAS určí, že se Rusové mají vrátit do mezinárodních soutěží, nebo potvrdí praxi IIHF, která proti válečným agresorům dosud držela tvrdou politiku.
Meet the new President of the IIHF. Franz Reindl has been elected to lead the International Ice Hockey Federation for the next four-year term. Read more at https://t.co/GoW08AXeL7: https://t.co/NrG69nuV8b #IIHF https://t.co/xWRa7mpxvf— IIHF (@IIHFHockey) October 2, 2026
„Já nechci předjímat. V téhle chvíli by to byla celá řada divokých spekulací se spoustou možností,“ odmítá Bříza přemýšlet nad tím, co bude, když...
Upozorňuje, že po volbách se zásadně obměnila taky vládnoucí Rada IIHF. Přišlo sedm nových lidí. „Vidíte emancipaci středu a federací z nižších úrovní. Dřív to byla hlavně Evropa, teď se hokej rozprostírá a byla cítit snaha menších zemí ukázat ambice,“ říká.
Co to znamená pro hokej?
Možná velké změny. Třeba nový novozélandský zástupce nesouhlasí s tím, aby (zejména) pro asijské státy sousedící s Ruskem bylo snadné do reprezentací přetáhnout právě Rusy. Tyto země pak s umělými posilami porážejí konkurenci, která svůj hokej rozvíjí jen za pomoci vlastních sil. A na jejich úkor postupuje výš a za lepšími penězi.
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Bříza ve volbě prezidenta IIHF neuspěl, druhé kolo rozhodly pouhé tři hlasy
Taky se ale už před volbami začaly objevovat hlasy, jestli by se neměla elitní divize mistrovství světa, které se každý rok účastní i česká reprezentace, rozšířit ze šestnácti týmů třeba na čtyřiadvacet.
Když se rozšiřuje fotbalový šampionát, proč ne ten hokejový?
„Jsou to představy týmů z druhé nejvyšší divize, na druhé straně máte velký odpor velkých federací, které pomalu nechtějí hrát ani v těch šestnácti a říkají, že je na turnaji spoustu zápasů k ničemu a že kvůli tomu nebudou jezdit hráči,“ říká Bříza.
Současný stav zůstane zachovaný minimálně do roku 2034, dokud platí smlouva.
Ale dál?
„V diskusi se šedesáti zeměmi před volbami máte šedesát rozdílných pohledů na to, jak má vypadat IIHF, do čeho by měla investovat, o co by se měla starat,“ vykládá Bříza.
Jinými slovy, cestu hokeje teď mnohem snáze ovlivní „zbytek světa“. Týmy z elitní divize mají jen třicet dva hlasů ze 117.
Další příklad? „Dlouho se diskutuje o Asii jako kontinentu, který má potenciál. Proč musíme dělat šampionáty jen v tradičních zemích? Šampionát v házené se taky hrál v Kataru. Ale Asii zatím chybí infrastruktura.“