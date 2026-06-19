Česko na hokejovém MS bohatne, ostatní mají strach. A vystřídá Bříza Hadamczika?

Jak vidíte šance, že se v Česku šampionát odehraje?
Mezinárodní hokejová federace (IIHF) si přeje zapojit nové trhy a Velká Británie je zajímavá. Donedávna se vůbec nehlásila a rozhodnou delegáti kongresu IIHF. Vidíme ale, že stabilních organizátorů ubývá. Ne všichni mají sebevědomí pořádat obě skupiny. Vidíte to na Švédsku, které se loni vzdalo jedné skupiny a dalo ji Dánsku. Mělo strach o ekonomiku druhé skupiny bez domácího týmu.
To v Česku nehrozí.
My tu ambici máme, uspořádali jsme dvě nejúspěšnější mistrovství v historii. Mínusem (při volbě na IIHF) může být, že nám to někdo může závidět. Ale uvidíme, jak proces bude vypadat. A třeba se ještě objeví jiní zájemci.
Prahu by v roce 2031 doplnilo Brno, které by vystřídalo Ostravu. Jednoduchá volba vzhledem k nové areně?
Jsou to dvě největší areny a města s potenciálem generovat zisk, navíc tam fanoušci mají kompletní infrastrukturu. V Brně vzniká nová hala pro 12,5 tisíce lidí, takže potenciál vydělat za přítomnosti slovenského týmu je větší. Přirozená volba.
Proč ne Pardubice? Tam vznikne hala pro více než dvacet dva tisíc lidí.
IIHF bude za pár měsíců vyhodnocovat došlé nabídky a posuzovat může, co stojí a posoudit lze. To bohužel v Pardubicích teď nejde.
A kdyby to Pardubice do roku 2029 hypoteticky stihly, můžete přesunout skupinu tam?
Nechci spekulovat. Kongres IIHF bude schvalovat žádost země i s těmi určenými městy. Pokud by později mělo dojít k jakékoli změně, zase by to muselo projít celým procesem. Mohlo by to mít vliv na rozhodování, procesně byste se vracel zpátky.
Máte plán B, kdyby rok 2031 nevyšel? Jaký další rok byste chtěli?
Dá se říct, že vždycky směřujeme k létům, kdy není olympiáda nebo Světový pohár. Ten bude v roce 2028 a chtějí ho i v roce 2032. Vzhledem k hloubce kádrů to pro Kanadu nebo Spojené státy není zatěžující, ale my máme hráčů v NHL méně a méně a těch vrcholů budou mít za sebou hodně včetně play off. Mohlo by se stát, že bychom na domácím mistrovství světa neměli naše nejlepší hráče. Takže ambice jsou na 2031 nebo potom 2033.
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V Brně bude taky v roce 2030 hlavní skupina šampionátu juniorů.
Pořád jsme v jednáních, ve fázi memorand a diskusi podmínek. A hledáme druhé město. Variantou je Ostrava, nová arena stojí v Jihlavě, můžou to být Pardubice ve stávající areně nebo České Budějovice... Můžeme oslovit vícero měst, jsme rádi, že značka českého hokeje má takovou sílu a velká krajská města se ucházejí o to, aby měly reprezentaci na svých zimácích. Nebude jednoduché obsadit druhou skupinu, ale my věříme v neuvěřitelnou soudržnost a kvalitu českých fanoušků. Vidíme to na krasobruslení nebo biatlonu a hokej je ještě unikátnější.
Budete na podzim kandidovat na prezidenta IIHF?
Zatím bych to nechal tak, že přihlášky se mohly podat do prvního června a v tuhle chvíli probíhá zhodnocení všech kandidatur. Myslím, že během dvou týdnů bude IIHF informovat o všech kandidátech.
A pokud za dva roky nebude Alois Hadamczik kandidovat na prezidenta svazu, nebyl byste jeho nástupcem vy?
To já nevím, nad tím vůbec nepřemýšlím ještě. Odpovím trošku politicky, jsme v půlce mandátu a vůbec se tím nezabývám.
Mluvil jste na konferenci o tom, že Švédsko dostává 9 milionů dolarů ročně jako kompenzaci za hráče v NHL, Finsko 6, Česko jen 1,7. Máte plán, co s tím?
Jde o specifický problém Česka a Slovenska, kdy nám hodně hráčů utíká mezi 16 a 18 lety do zahraniční. A často čtu, že se aspoň naučí anglicky. Finové a Švédové tohle vůbec nemají, jejich cílem je zapracovat hráče do NHL, protože vědí, že se jim pak vracejí zpátky. Frölunda dva roky zpátky prezentovala, že vychovala 96 hráčů do NHL. Některé švédské kluby to mají jako vyloženě dlouhodobý cíl a filosofii. Musíme hráčům nabídnout snadnější a rychlejší zapracování, vytvořit podmínky. A oni sami se musí chtít poprat o své místo, protože pro mnoho z nich je atraktivnější jít do Kanady, než se prát o místo v extralize.