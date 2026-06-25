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Bříza kandiduje do čela Mezinárodní hokejové federace, má osm soupeřů

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  16:04
Obhajující svazový viceprezident Petr Bříza hlasuje během volební konference.

Obhajující svazový viceprezident Petr Bříza hlasuje během volební konference. | foto: ČTK

Prezident organizačního výboru IIHF Petr Bříza rozdává rozhovory.
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Petr Bříza se bude v říjnu ucházet o post prezidenta Mezinárodní hokejové federace IIHF. Současný první viceprezident, jenž je zároveň i viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, se stal jedním z devíti kandidátů na post, který letos uvolní Francouz Luc Tardif. IIHF zveřejnila seznam uchazečů o jednotlivé posty na svém oficiálním webu.

Společně s bývalým vynikajícím brankářem se o pozici prvního muže mezinárodní federace chtějí ucházet Henrich Bach Nielsen z Dánska, Bělorus Sergej Gončarov, Frank Gonzalez ze Španělska, Gruzínec Zakaria Chečuašvili, Estonec Jaan Mölder, Aivaz Omorkanov z Kyrgyzstánu, Slovinec Matjaž Rakovec a Franz Reindel z Německa.

Volební kongres IIHF se uskuteční 2. října v Tenerife. Jedenašedesátiletý Bříza, jenž se o post prezidenta federace ucházel i před pěti lety, se přihlásil mezi kandidáty také na posty prvního - seniorního - viceprezidenta, viceprezidenta a řadového člena rady.

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„Síla naší federace spočívá v odhodlání a odbornosti těch, kteří se rozhodnou sloužit mezinárodní hokejové komunitě. Děkujeme všem kandidátům za ochotu přispět k budoucnosti našeho sportu a těšíme se na transparentní a konstruktivní volební proces,“ řekl Tardif.

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