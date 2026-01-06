Esa v obraně, unikátní kapitán i specialista na Kanadu. Kdo táhl juniory za medailí?

Autor: ,
  9:15
Sám trenér Patrik Augusta několikrát zdůrazňoval: „Nejdůležitější je tým!“ Měl pravdu, právě skvělý kolektivní výkon dovedl Čechy až ke stříbru na hokejovém šampionátu dvacetiletých. Ale že by měl tento výběr nouzi o individuality? To v žádném případě. Redakce iDNES.cz vybírá pět z nich.
Část 1/5

Tomáš Galvas

Obránce Tomáš Galvas střílí na bránu v zápase proti Dánsku.

Konečně se stal jedním z hlavních témat šampionátu i ve světě. O jeho schopnostech s kotoučem, parádním bruslení nebo chuti útočit se začalo mluvit také v zámoří.

Galvas tak už nesklízí uznání jenom v Česku, rovněž v zahraničí se začali mnozí ptát: „Jak je možné, že tenhle kluk nebyl draftovaný?“

Galvasův zápis do historie. Překonal letitý rekord, ale přiznal: I já měl trochu obavy

Letos v červnu by mu to na poslední pokus už snad nemělo utéct, vždyť na juniorském šampionátu zářil hvězdnými momenty zápas co zápas. Do statistik přispěl až do finále v každém utkání, pral se o čelo turnajového bodování.

Navíc se stal nejproduktivnějším českým obráncem na juniorských šampionátech v historii, překonal rekordmany Davida Jiříčka s Markem Malíkem (oba 14 bodů). Nakonec se zastavil na čísle 15.



Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Litvínov vs. KladnoHokej - 39. kolo - 6. 1. 2026:Litvínov vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
6. 1. 17:30
  • 2.33
  • 4.20
  • 2.55
Vítkovice vs. PlzeňHokej - 39. kolo - 6. 1. 2026:Vítkovice vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
6. 1. 17:30
  • 2.40
  • 4.10
  • 2.50
K. Vary vs. TřinecHokej - 39. kolo - 6. 1. 2026:K. Vary vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
6. 1. 18:00
  • 1.83
  • 4.41
  • 3.48
Olomouc vs. KometaHokej - 39. kolo - 6. 1. 2026:Olomouc vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
6. 1. 18:00
  • 2.59
  • 4.20
  • 2.30
Sparta vs. PardubiceHokej - 39. kolo - 6. 1. 2026:Sparta vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
6. 1. 18:30
  • 2.46
  • 4.31
  • 2.46
Carolina vs. DallasHokej - - 7. 1. 2026:Carolina vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
7. 1. 01:00
  • 2.20
  • 4.04
  • 2.79
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Nevídaný úspěch Čihaře. Česko má poprvé nejužitečnějšího hráče MS dvacítek

Český útočník Vojtěch Čihař po skvělé individuální akci slaví vstřelený gól.

Útočník stříbrného týmu Vojtěch Čihař byl jako první Čech v historii vyhlášen nejužitečnějším hráčem mistrovství světa hokejistů do 20 let. Do All Star týmu turnaje se vedle něho dostal i obránce...

6. ledna 2026  7:08,  aktualizováno  9:15

Esa v obraně, unikátní kapitán i specialista na Kanadu. Kdo táhl juniory za medailí?

Čeští hráči smutní po porážce ve finále MS juniorů se Švédskem.

Sám trenér Patrik Augusta několikrát zdůrazňoval: „Nejdůležitější je tým!“ Měl pravdu, právě skvělý kolektivní výkon dovedl Čechy až ke stříbru na hokejovém šampionátu dvacetiletých. Ale že by měl...

6. ledna 2026  9:15

Klapka byl jediným střelcem Calgary, Vejmelka slavil na ledě Rangers

Adam Klapka sleduje dění na ledě.

Hokejový útočník Adam Klapka platil za jediného střelce Calgary v zápase NHL proti Seattlu, který si díky čtyřem trefám ze závěrečné třetiny odvezl výhru 5:1. Gólman Karel Vejmelka uspěl s Utahem 3:2...

6. ledna 2026  7:07,  aktualizováno  8:18

Stříbro z MS? Extrémní úspěch! Kluci brečeli, ale já jsem pyšnej, říká Nestrašil

Zklamaní čeští hokejisté po finálové porážce se Švédskem.

Snažili se. Dělali, co mohli. Nechali na ledě úplně všechno. Ovšem ani to na zlaté medaile z hokejového mistrovství světa českým juniorům nestačilo. „Bolí to, ale musíme na sebe být hrdí,“ hlásil po...

6. ledna 2026  8:03

MS juniorů se po deseti letech vrátí do Česka, nabízí se nová hala v Brně

Čeští junioři slaví postup do finále hokejového šampionátu.

Hokejové mistrovství světa juniorů se v roce 2030 uskuteční v Česku. Centrem vrcholného turnaj dvacetiletých hráčů by mělo být Brno. Místopředseda Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a viceprezident...

6. ledna 2026

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

5. ledna 2026,  aktualizováno  6. 1. 5:24

Gólové hody, skalpy favoritů, rozpaky i smolné finále. Jak junioři došli za stříbrem

JE TO TAM! Čeští hokejisté slaví postup do finále na světovém šampionátu do...

Na turnaj jeli sebevědomí, což kvalitou na ledě potvrdili. Čeští hokejisté získali na juniorském mistrovství světa díky stříbru čtvrtý cenný kov v řadě. Předváděli poctivé týmové výkony, v play off...

6. ledna 2026  5:07

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

6. ledna 2026  4:55

Útěcha pro kanadské juniory, v utkání o bronz přehráli Finy. Zářila druhá formace

Kanadští hokejisté slaví branku v utkání o bronz proti Finsku na MS hokejistů...

Bronz na mistrovství světa hráčů do 20 let v USA vybojovali hokejisté Kanady. V utkání o třetí místo porazili Finsko 6:3 a získali první medaili od titulu zkraje roku 2023. Na dalších dvou...

6. ledna 2026  1:11,  aktualizováno  2:11

Voráček o juniorech: Věří si a hrajou tak, jak mluví. A že nejsou v NHL? Neřešil bych

Premium
Čeští junioři slaví postup do finále hokejového šampionátu.

Třetí rok po sobě čeští junioři narazili v play off mistrovství světa hokejistů do 20 let na Kanadu. Třikrát nad ní uspěli. Tentokrát v semifinále 6:4, díky čemuž budou v noci na úterý hrát se...

5. ledna 2026

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Po americké křivdě český sen. Bratři Chlánové se jako soupeři dojímali z gólů

Litoměřice, 4. 1. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, Maxa liga....

Do továrny na sny to měl blíž z amerického Cedaru, kde před životní křivdou hrál, pro svůj hollywoodský příběh se však hokejový talent Robert Chlán musel vrátit do Česka. A není tuctový: svůj první...

5. ledna 2026  18:56

O zlato se suverény MS, Češi opět nejsou favority. Bude to ještě větší, ví Oršulák

Český brankář Michal Oršulák se rychle přesouvá proti letícímu kotouči.

V Minnesotě se chystají na neobvyklé finále. Souboj dvou letitých čekatelů na zlato. Týmů, co se v posledním rozhodujícím zápase juniorského hokejového šampionátu ještě nikdy neutkaly. Česká dvacítka...

5. ledna 2026  16:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.