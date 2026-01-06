Esa v obraně, unikátní kapitán i specialista na Kanadu. Kdo táhl juniory za medailí?

Tomáš Galvas
Konečně se stal jedním z hlavních témat šampionátu i ve světě. O jeho schopnostech s kotoučem, parádním bruslení nebo chuti útočit se začalo mluvit také v zámoří.
Galvas tak už nesklízí uznání jenom v Česku, rovněž v zahraničí se začali mnozí ptát: „Jak je možné, že tenhle kluk nebyl draftovaný?“
Letos v červnu by mu to na poslední pokus už snad nemělo utéct, vždyť na juniorském šampionátu zářil hvězdnými momenty zápas co zápas. Do statistik přispěl až do finále v každém utkání, pral se o čelo turnajového bodování.
Navíc se stal nejproduktivnějším českým obráncem na juniorských šampionátech v historii, překonal rekordmany Davida Jiříčka s Markem Malíkem (oba 14 bodů). Nakonec se zastavil na čísle 15.