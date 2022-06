Juniorský hokejový reprezentant Novák onemocněl rakovinou

Zdravím všechny,

přemýšlel jsem, jak oznámit takovou informaci. Jsou věci, o kterých se těžko mluví, ale mluvit by se o nich mělo.



Bohužel mi zdravotní stav nedovoluje přípravu na další sezónu. Před pár dny mi bylo diagnostikováno onkologické onemocnění a brzy začnu podstupovat léčbu.



Následující měsíce to nebude lehké. Pevně věřím, že vše dopadne dobře a brzy zase budu létat s radostí po ledě.



Vrátím se silnější!



Prosím o respektování soukromí.



PN11



Hello everyone,



I was wondering how to release this information and share my feelings. There are things that are hard to talk about and explain, but they should be talked about.



Unfortunately, my health condition does not allow me to prepare for the next season. I was diagnosed with an oncological disease a few days ago and will soon begin treatment.



The coming months will not be easy for me but I firmly believe that everything will turn out well and soon I will fly again on the ice with joy and passion!



I will be back stronger!



Please respect my privacy.



PN11