Na Pastrňáka není potřeba tlačit. Eliáš o komunikační lince s NHL a pomoci legend

Jaké vypadají vaše plány ohledně hráčů z NHL?
V prosinci se chystám do zámoří, čtyři pět dní budu v New Yorku. Krásně mi tam navazují zápasy, New Jersey hraje i s Bostonem. Trenéři by chtěli jet i na šampionát dvacítek. Ještě uvidíme, jestli vyrazíme všichni, nebo se rozdělíme, abychom pokryli vícero kluků.
Součástí předchozího realizačního týmu byli i Plekanec, Pavelec nebo Židlický, kteří v zámoří dlouho působili. Teď tedy stojí tato komunikační linka primárně na vás?
Ano, ale nevidím v tom zásadní rozdíl. Spoustu generálních manažerů v NHL znám osobně. Troufnu si říct, že když se jim ozvu, budou vědět, o koho jde... Pro realizační tým to může být ulehčení, sami budou mít dost své práce. A vidím i další plus.
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Jaké?
Dobře se známe i s dalšími bývalými hráči z NHL. Jarda Kameš třeba z mládí s Tomášem Vokounem. Už ho požádal, jestli by mu nepomohl se skautingem, Tomáš byl ochotný se zapojit. V kontaktu jsme i s Jirkou Fischerem, který pracuje v Detroitu. Jen si nějak nastavíme vzájemné fungování, je to hodně o komunikaci, k zápasům už se dneska dostanete bez problémů, hru vidíte.
A českých hokejistů už v NHL není tolik, což situace také v lecčems ulehčuje...
Moc jich nemáme, pravda. Znám je skoro všechny, před sezonou jsme každému popřáli hodně štěstí. Já mluvil s Jirkou Kulichem, psali jsme si i kvůli jeho zdravotnímu stavu, to samé s Filipem Chytilem. Když se bude blížit moje cesta, spojím se s nimi, aby o mně věděli. Rád se s nimi potkám i mimo arénu, ale bude to o domluvě, záleží i na nich.
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Na jaře se do zámoří vydáte znovu?
Věřím, že se nám to podaří a uděláme finální inspekční cestu. Klíčové bude období na přelomu února a března, tam už máte představu, kdo je kde v tabulce, kdo by mohl připadat v úvahu...
Mají to hráči z NHL tak, že o komunikaci z vaší strany vyloženě stojí?
Každý jsme jiný. Někdo ji vyžaduje, někdo chce mít klid na sezonu. Třeba Nečiho (Martina Nečase) se zeptáte, on řekne, že když to půjde, na mistrovství dorazí, a další hovory nejsou potřeba. Pak se stačí ozvat jednou dvakrát během sezony, zjistit, jak se mu daří, jak se cítí, jak je na tom zdravotně... A další plus, které chci zmínit: na střídačce St. Louis máme Vencu Prospala.
Ten zas nabídne jiný pohled.
Přesně tak. Má pod sebou mladého Adama Jiříčka, vidí, jak roste, jak se zlepšuje. Ale zároveň nakoukává během přípravy na soupeře mraky videí, studuje i další kluky z jiných týmů, má o nich velmi detailní a podrobný přehled. I takové možnosti rádi využijeme.
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Jak to máte nastavené s Davidem Pastrňákem?
S ním je komunikace trochu jiná. Já od něj potřeboval podepsat dres, na konci léta jsem dostal odpověď, že už je pryč. (směje se) Ale ne, u Pasty víte, že když bude mít chuť, tak přijede. Není potřeba tolik tlačit na pilu. Ale třeba s Pavlem Zachou bych se rád setkal, uvidíme, jestli zůstane v Bostonu, spekulace okolo něj létají ve velkém.
Bude vás zajímat také AHL? Nebo i univerzitní NCAA?
I tam se chystáme, trenéři by rádi navštívili více soutěží. Pokud tam vyrazíme, je to o jedné cestě navíc, jen si to potřebujeme naplánovat. Určitě je to téma. Jirka Fischer má na starosti i NCAA, může nám dohlížet na mladé kluky. Máme tam talenty, Adam Benák do toho naskočil skvěle, daří se i gólmanům. I je potřebujeme sledovat, když přijdou omluvenky z NHL, kádr může být potřeba doplnit. Pokud i oni budou mít chuť, rádi se na ně podíváme. Ať nás přesvědčí, že jim máme dávat šanci opakovaně.
Kdo naopak nepotřebuje zkoušet, je Roman Červenka, který v nominaci opět nechybí.
Je správné, že se s ním realizační tým spojil, i když jsme nevěděli, jestli ho kvůli zranění vůbec oslovovat. Pro český hokej znamená strašně moc. Pořád má obří kvalitu, věk u něj nehraje roli, jeho hokejové myšlení je na nejvyšší úrovni. A že se k nám připojí hned na první turnaj sezony? Fantastický vzkaz.
Udělal vám velkou radost?
Ano, všem. Občas se s Červusem potkáváme, chodí nám fandit na Slavii, párkrát jsme se viděli i na fotbale. Klidně by mohl říct, že si potřebuje odpočinout, ale něco takového ho vůbec nenapadlo, automaticky to měl nastavené tak, že chce jet. Hrdost má v sobě zakódovanou, mladším může ukázat cestu. Takové lídry potřebujete, strhnou i ostatní. Když třeba na mistrovství pojedou Pasta a Neči, má to váhu. Švýcaři se poslední roky domluví s Hischierem a Josim, rázem vědí, že můžou počítat i s ostatními. Tak to chceme mít také.