Eliáš je generálním manažerem národního týmu. Trenérský štáb doplňuje Král

„Patrik je osobnost uznávaná nejen v naší zemi. Má přehled o hráčích v NHL a díky jeho působení v Česku v posledních letech také o hráčích tady u nás doma. Má řídící manažerské schopnosti a věřím tomu, že pro český hokej bude přínosem,“ uvedl prezident Českého hokeje Alois Hadamczik.
Eliáš úspěšnou kariéru ukončil v roce 2016, v zámořské NHL odehrál 1240 zápasů a získal 1025 bodů, tedy druhý nejvyšší počet z českých hráčů. S New Jersey, kde strávil celou kariéru v nejlepší hokejové lize světa, získal dvakrát Stanley Cup.
Po konci hráčské kariéry se nejprve věnoval roli asistenta u české dvacítky, kde pod vedením Václava Varadi zažil dva juniorské šampionáty, mimo jiné i domácí turnaj v Ostravě v roce 2020.
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Poradce ve Slavii? Ať si každý představí, co chce. Na NHL teď Eliáš nemá čas
Od sezony 2023/24 pak začal spolupracovat se Slavií, kde podle oficiálních stránek zastával roli konzultanta. V klubu by měl působit i nadále.
U reprezentace se pokusí navázat na úspěchy z hráčské kariéry, kdy s národním týmem získal dva bronzy z mistrovství světa a stejný cenný kov vybojoval také na olympijských hrách v Turíně.
Eliáš nyní na pozici generálního manažera národního týmu nahrazuje Šlégra, jenž funkci zastával v posledních dvou ročnících. Někdejší vynikající hokejový obránce se během sezony zapojil do záchrany extraligového Litvínova, kde se rovněž fakticky stane jedním z majitelů.
Také Král má za sebou bohatou hráčskou kariéru, v extralize se řadil mezi nejproduktivnější hráče. V kariéře nastupoval za Třinec, Pardubice či Mladou Boleslav.
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Hlavní kouč hokejistů Moták, asistentem je Gross. Národní tým potvrdil nové trenéry
Právě v posledních dvou klubech získával i trenérské zkušenosti, ve skončené sezoně vedl středočeský klub, než byl na konci října odvolán kvůli neuspokojivým výsledkům. Jen pár dní poté převzal rezervní tým Východočechů.
„Vybrali si ho sami trenéři Moták s Grossem. Zdůvodnili, proč chtějí zrovna jeho, a sdělili, jakou roli v národním týmu bude zastávat. Na tomto základě ho výkonný výbor schválil,“ vysvětlil Hadamczik.
Král tak doplňuje tandem Moták, Gross a trenéra brankářů Jaroslava Kameše, stejně jako zbytek realizačního týmu podepsal smlouvu na dva roky.