Věřme si, ale udržme pokoru! Augustu těší ofenzivní beci, Sikoru nechce brzdit

  16:10
Tři medaile v řadě, to už není pouhá náhoda. Přibude k nim čtvrtá? Patrik Augusta odvážná prohlášení tolik nemusí, zároveň nezastírá, že hokejová dvacítka odjíždí na mistrovství světa v silném složení. „Měli jsme široký výběr, o to důslednější jsme se snažili být. Snad jsme zvolili správně a budeme úspěšní,“ hlásil trenér českých juniorů na nominační tiskové konferenci.
Hlavní trenér hokejové dvacítky Patrik Augusta.

Hlavní trenér hokejové dvacítky Patrik Augusta.

V zámoří se o vás píše jako o spolufavoritech.
Já tyhle věci moc nevnímám, neposlouchám, co se o nás kde říká nebo píše. Dám jen na vlastní pocit.

A ten máte jaký?
Líbí se mi, jaký progres hráči udělali. To je na té práci úžasné, když vidíte, kam se dokážou za půl roku posunout. Klidně přiznám, že na únorové a dubnové akci jsem si říkal: Ty jo, to není to pravé ořechové. Přišlo mi, že loňská skupina byla lepší i charakterově, ale kluci léto skvěle odpracovali, srovnali se a nastavili si hlavy směrem k mistrovství. To mě nabíjí optimismem!

Za další medailí s Mrtkou či Sikorou, ale bez Tomka. Augusta nominoval na dvacítky

Takže cítíte šanci na další dobrý výsledek?
Věřím, že dokážeme dohromady poskládat silný tým. Neříkám, že máme nejlepší mužstvo, přeci jen tihle kluci skončili na osmnáctkách šestí a sedmí. Pořád čekají na výrazný výsledek, věřím, že jejich cesta vyvrcholí právě na mistrovství světa a bude se o nich psát jako o těch úspěšných.

Jak kabinu ukočírovat, aby si věřila, ale zase ne až příliš?
To bude úkol nás, trenérů. Chceme mít sebevědomé hráče, energii, ale zároveň pokoru, ne bohorovnost. Když nepůjdeme naplno do každého střídání, nikam se neposuneme. Kluci znají naši filozofii, vědí, co po nich žádáme, nebude to pro ně nic nového.

V čem je současný tým jiný, třeba i lepší, oproti bronzovému výběru z předchozího šampionátu?
Hrozně těžké srovnávání. Máme o něco mladší mužstvo, víc kluků může jet i za rok. Strašně důležití pro nás budou ti zkušenější, co s námi byli minule. Chceme, aby šli příkladem, už nám ukázali, že ví, jak vyhrávat. Třeba i v zápasech, kdy se nedařilo, udělalo se pár chyb, ale právě oni to pak nakopli a otočili.

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem pěti zemí v Chomutově. Trenér Patrik Augusta.

A kdo mezi lídry bude patřit?
Petr Sikora, Adam Jiříček, Kuba Fibigr, Tomáš Galvas... I Radim Mrtka je v tomto ohledu hodně vyspělý. Budeme se na ně obracet, oni zase vědí, že za námi mohou s čímkoliv přijít. S pár hráči si každoročně dělám osobní pohovory, bavíme se o různých věcech, snažím se udělat si obrázek. Ale rozdělení písmenek na dresy většinou řešíme až těsně před týmovým focením.

Zmínil jste Sikoru, který rád provokuje, snaží se soupeře rozhodit. V Kanadě se na něj hromadně pískalo, jak s jeho emocemi pracovat?
K jeho hře to patří, právě to ho dělá takovým hokejistou, jakým je. Musíme být opatrní, nechceme mu jeho přidanou hodnotu vzít, nějak ho brzdit. Ale samozřejmě mu připomínáme, že všechno musí mít nějaké hranice, že se jeho agresivita nesmí přehoupnout do negativna, aby rozhodil sám sebe.

Naštval celou Kanadu. Modřina mi už mizí, bučení jsem si užíval, říká Sikora

Skvělou sezonu prožívá Adam Benák, v OHL se pere o první místo bodování. Kde v sestavě ho vidíte?
Začínal na centru, teď hraje křídlo, zvládne obě pozice. V hlavě ho mám spíš na křídle, v létě fungovalo jeho spojení s Maxem Curranem a Tomášem Poletínem. Ale uvidíme, uděláme to stejně jako dříve, budeme trénovat v různých formacích, zkoušet různé kombinace a sledovat, co nám dává smysl. I klukům to může v přípravě dodat nový impulz.

Neopomenul jste ani Matěje Kubiesu, jemuž se daří ve Frýdku-Místku v Maxa lize.
Matěj mě obrovský překvapil. Udělal neskutečný posun, od února nabral obrovské sebevědomí. Udržel si nasazení, jiskru, rychlost. To se mi strašně líbí! Navíc má výborné zakončení, což ukázal i na listopadovém turnaji. Přiznám se, že byl pro nás jasnou volbou.

Na papíře zaujme především složení beků. Jiříček, Mrtka, Fibigr, Galvas... Hodně podporují útok, neříkal jste si, kdo z nich bude bránit?
Ofenzivní obránci jsou v módě, i my jich máme hodně. Věřím, že dokážou hrát dobře i v defenzivě, snažíme se k těm nejofenzivnějším najít právě spíš obranářské typy. Líbí se mi, že se nám podařilo vybalancovat praváky a leváky, to je velká výhoda.

Utkání českých juniorů v Chomutově proti Slovensku odehrál i Radim Mrtka.
Tomáš Galvas zakládá útočnou akci Liberce.

Tomáš Galvas už dokonce v Liberci naskakuje v elitní přesilovkové formaci.
Já popravdě jen čekal, kdy se tam pro něj to okénko otevře. Má výbornou sezonu, konkrétně u něj často slýchám, že je jen ofenzivním bekem, ale když se na něj zaměříte, tak po jakékoliv ztrátě dovede zapnout a puk získat zpátky. Miluje hokej, je mu úplně jedno, za koho hraje, jen ho stačí vypustit na led. I pro nás jasný adept na přesilovku.

Takže po něm i ostatních budete chtít, aby trochu couvli, ubrali?
Pro úspěch týmu to musí udělat všichni. Nehledáme hazardéry, chceme hráče, kteří udělají pro výhru první poslední. Jsou to inteligentní kluci, třeba Radim Mrtka ve dvojici s Tomášem Galvasem spolu byli v létě fantastičtí, vůbec mi nepřišlo, že by měli problém směrem dozadu.

Jak uvažujete nad brankáři? Nabízí se jako jednička Jakub Milota?
Kvality na to má, ale byl zraněný, zatím stihl odchytat jen tři zápasy. Věří si, chce se o místo porvat, šanci má, ale to i Matyáš Mařík a Michal Oršulák. Situace se nějak vyvrbí, já razím přístup, že v tak krátkém turnaji potřebuje gólman cítit důvěru. Proto chci mít jasně danou jedničku, nesklouzávat k tomu, abychom střídali všechny tři.

V extralize řádí mladíček Tomek. Brousíme klenot pro český hokej, vědí ve Varech

Proč se do nominace nevešel Petr Tomek?
To byla nejtěžší volba... Seděli jsme nad ním dlouho, přemýšleli jsme. Mohl být patnáctým útočníkem, ale vyhodnotil jsem to tak, že pro něj bude lepší, aby hrál pravidelně za Vary, než abychom ho brali na soustředění a pak třeba posílali domů. Nechtěli jsme ho brát jako přívěsek do tréninků.

A co říkáte jeho výkonům v extralize? Už stihl osmkrát skórovat.
Typologicky je to velká ofenzivní zbraň, výborný na přesilovky, ale my na tuhle pozici v tuto chvíli máme kvalitnější hráče třeba v Benákovi nebo Sikorovi. Kdyby někdo vypadl, byl by naší první volbou.

S evropskou částí týmu odlétáte 11. prosince, hráči ze zámoří se k vám připojí hned?
Ota Černý to vyjednává, zařizuje letenky. Pár týmů zkoušelo, jestli by u nich kluci nemohli odehrát o pár zápasů navíc, ale já jsem v tomhle striktní. Uděláte jeden ústupek, přidají se další. Malý otazník je jen u Nestrašila kvůli jedné zkoušce. Věřím, že si ji zvládne přesunout, ale zase mu tím nechci kazit celý ročník, nebo snad jednou zkoušku podmiňovat účast na mistrovství. U něj je ve hře zpoždění jednoho, maximálně dvou dní.

