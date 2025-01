Buďme hrdí! nabádá bronzový kouč Augusta. Není to o mně, měl jsem štěstí

Převládala u něj pořádná úleva. Aby ne, po čtrnácti sériích nájezdů se Švédskem: „To jich bylo tolik?“ nechápal kouč po výhře 3:2 pro web Českého hokeje. „Udělali jsme to hodně napínavé. Kluci byli odměněni za to, jak se vydali. Vím, že je to ‚jen‘ bronz, ale moc si ho zasloužili.“

Přitom po první třetině v kabině musel zvýšit hlas, pokud by jeho svěřenci pokračovali ve zbytečných faulech, jen by se nejspíš opakoval scénář z prohraného skupinového duelu se Seveřany (2:4).

„Byla to tvrdá a hlasitá slova. Šlo to směrem, kterým jsme nechtěli. Jsem ale rád, jak tým zareagoval. Pak už jsme vyloučení neměli a to podle mě rozhodlo.“

Za vyrovnaného stavu, kdy duel doputoval až do dovednostní soutěže, padla hlavní odpovědnost na Augustu a jeho asistenta Roberta Reichela. To oni vybírali jednotlivé nájezdníky.

„Vždycky jsme se na sebe s Albim podívali a dopředu si řekli jméno,“ popisoval šéf české střídačky. „Dál jsme si to pinkali, ale většinou se shodli. A musím uznat, že posledního Šalinu (Eduarda Šalého) vybral on. Asi má něco z Nagana a zlatých medailí v genech. Děkuju mu za to, že stojí po mém boku.“

Eduard Šalé proměňuje vítězný nájezd v utkání o bronz.

Pětapadesátiletý chlapík dál rozdával pochvaly, tak jako v kabině po zápase, kde udělal kolečko a každému členovi týmu věnoval nějaký rychlý postřeh.

„Klobouk dolů před Edou, v tuhle chvíli snad jediný hráč, který udělal tři medaile v řadě, říkal jsme mu to i v motivační projevu před zápasem. On si to uhrál. Když musel, dal gól. Smekám před ním, byl to lídr!“ chválil českého kapitána.

Nemohl opomenout ani gólmana Michaela Hrabala, který skvělé výkony korunoval dvanácti vychytanými nájezdy: „Byl výborný! Přišel po roce obrovsky vyspělý, lepší než loni. Byl strašně soutěživý o každý gól i na tréninku. Je velkým základním kamenem toho uhraného bronzu.“

„Top hráč, skvělý hokejista, výborný kluk,“ vyzdvihl i nejlepšího střelce turnaje Jakuba Štancla. „Střelu má od pánaboha!“

Hlavní byl ale tým, podle Augusty ještě soudržnější než před rokem. „Říkal jsem to od začátku... Nepotřebujete v týmu šest hvězdiček. Musí si to sednout a klapat, to se teď dvakrát po sobě povedlo. Jak se kluci prezentovali, jak si přáli, to bylo fantastické. Uhráli tu sakra těžké zápasy!“

Cítil, že se dosažené výsledky snižují. Ale Češi hráli proti Kanadě u ní doma, před osmnácti tisíci lidmi, s USA dlouho drželi nerozhodný stav, proti Švédsku hráči i po krátkém odpočinku odvedli maximum. Dali do něj všechny síly i potřebnou obětavost.

Miroslav Holinka (28) gratuluje Eduardu Šalému ke gólu.

„Občas se na kluky nebojíme udělat bububu. Mají od nás daný jasný řád.“

Když dlouze velebil mužstvo, sebe schválně vynechával: „Není to o mně. Jsem šťastný za hráče, že jim to může pomoct dál v kariérách. Já jsem zvyklý pracovat pro tým a atmosféra v nároďáku je teď parádní. Odevzdám jen svou práci. To je vše co můžete ovlivnit. Pak se můžu každý večer podívat do zrcadla s tím, že jsem udělal všechno možné, aby kluci byli lepší a český hokej úspěšný.“

Byť o tom v průběhu mistrovství nechtěl hovořit, sám nabývá dojmu, že se Česko přece jen posouvá vzhůru, blíž k vyklizeným pozicím. Přece jen stříbro a dva bronzy už hodně naznačují.

„Jsme schopní se světovou špičkou hrát. Buďme hrdí a neplivejme si na práci. Máme šikovné hráče, možná nejsou tak vysoko draftovaní, ale jsem na ně obrovsky hrdý. Respekt patří trenérům v klubech, které hráče připravují. My se to jen snažíme dát dohromady, aby to ladilo,“ popisuje Augusta.

Hlavní změnu hledá v nárůstu sebevědomí a že hráči mají důležité role v klubech. Teď už i v extralize, z které na šampionát vyrazila pětice hráčů. Je tak z čeho vybírat. Tohle všechno stojí za úspěchem.

A ten se musí náležitě oslavit. Jak to vidí trenér?

„Spíš než na oslavy se těším na odpočinek. S hráči posedíme, pokecáme, některým popřejeme, ať se jim daří... Zbytek nechám těm mladším.“