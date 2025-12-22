Narazí a zaseknou se. Augusta řeší výchovu hráčů: Chybí odolnost, moc je peřinkujeme

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem pěti zemí v Chomutově. Trenér Patrik Augusta.

Vojtěch Tůma
  12:00
Jednu medaili si můžete odůvodnit šťastnou souhrou okolností. Ale tři v řadě? To už není pouhá náhoda. A dáte-li na názory zámořských expertů, na nadcházejícím hokejovém šampionátu juniorů patří Češi mezi hlavní favority na zlato. Patrik Augusta si musel nominaci řádně promyslet, přidělala mu starosti: „Ale pozor, jen ty příjemné! Hráče jsme nesbírali, ale vybírali.“

Bylo z čeho. A výsledek? Na papíře velmi slibný. Jiříček. Mrtka. Galvas. Sikora. Benák. Jen pár příkladů jmen, která mohou na tradiční povánoční přehlídce talentů zasvítit.

Augusta bude vše bedlivě sledovat ze střídačky. Už potřetí. A velmi pravděpodobně naposledy. Individuálně zdatné hráče vedl i na předchozích dvou mistrovstvích, stejně jako před ním Radim Rulík.

Čeští mladíci opět zvládají držet krok s nejlepšími, pevnější pozici mezi absolutní špičkou si ale po medailové rozlučce s kategorií dvacetiletých vydobyl jediný.

Ostatní se zatím marně snaží na Jiřího Kulicha navázat. „NHL jde cestou geniálních hvězd. A těch my moc nemáme,“ říká kouč juniorů a rozebírá i další diskutovaná témata tuzemského hokeje.

Někteří hráči jsou odskočení, ale je jich méně, než si myslíme. A přece je nemůžeme vychovávat podle geniálních hvězd, jako jsou Pastrňák a Nečas.

