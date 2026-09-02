V očích lidí jsem podvodník. Vakcíně jsem ale nevěřil, říká švýcarský trenér

Místo toho, aby se švýcarská reprezentace připravovala na domácí šampionát, řešila čtyři roky starý případ. Její trenér Fischer před olympiádou v Číně zfalšoval dokumenty o očkování proti covidu, což ho v dubnu stálo místo u národního týmu.
Přitom švýcarský svaz o skandálu dlouho nevěděl. Dokonce i přesto, že Fischera před třemi lety za tento čin vyšetřoval soud a potrestal ho pokutou ve výši 38 910 franků (necelý milion korun).
I proto ho svaz nejprve podržel a neodvolal. Situaci bral za uzavřenou poté, co se Fischer k celému incidentu veřejně přiznal.
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Jenže tlak veřejnosti sílil a Fischer měsíc před startem mistrovství u reprezentace nuceně skončil.
I bez něj se Švýcarům dařilo, opět došli až do finále, kde však stejně jako před rokem prohráli 0:1 v prodloužení, tentokrát s Finskem.
A nyní se Fischer k celé kauze vrátil.
„Na šampionát jsem se dlouho těšil, stejně jako fanoušci. A pak mi najednou nedovolili se ho zúčastnit. Avšak vina padá na mě. Já jsem ten, kdo zfalšoval dokumenty,“ říkal v podcastu SI.Talk.
„Nejsem na to hrdý, ale v té době jsme spoustu věcí nevěděli. Já se tak rozhodl a přijal následky,“ doplnil.
Pro olympiádu v Číně panovaly striktní podmínky. Kvůli celosvětové pandemii platilo pravidlo, že všichni účastníci Her museli podstoupit očkování proti covidu, pokud se chtěli vyhnout přísné 21 dní dlouhé karanténě v izolačním hotelu.
„Musel jsem se rozhodnout, hrozně moc jsem chtěl být s týmem. Jenže jsem vakcíně nevěřil a zároveň věděl, že ji potřebuju. Nejsem antivaxer, ale věřím svému tělu. Řešil jsem, co je pro mě důležitější: Trenér reprezentace, nebo Patrick Fischer?“ prohlásil.
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„Špatně bylo, že jsem zfalšoval dokumenty. Měl jsem zkrátka říct, že rezignuju a do Číny neletím. To byla chyba,“ dodal.
Teď je už takřka pět měsíců bez angažmá. Chce si dát od hokeje pauzu a věnovat se vlastnímu projektu mentoringu.
„Jde o vedení týmu i sebe samého. Chci podporovat lidí, kteří chtějí mít víc energii a být o něco moudřejší. Ale pokud mě hokej opět chytí, vše se může rychle změnit,“ přiznal.
„Měl jsem v posledních měsících opravdu zajímavé nabídky i ze zahraničí, které jsem odmítl. Věděl jsem, že si dám minimálně rok přestávku,“ završil.