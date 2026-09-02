V očích lidí jsem podvodník. Vakcíně jsem ale nevěřil, říká švýcarský trenér

Autor:
  10:38
Trenér švýcarských hokejistů Patrick Fischer během zápasu s Norskem na...

Trenér švýcarských hokejistů Patrick Fischer během zápasu s Norskem na hokejovém MS. | foto: Reuters

Ustaraný kouč Patrick Fischer na střídačce švýcarské reprezentace sleduje zápas...
Trenér Švýcarska Patrick Fischer udílí pokyny hráčům v utkání s Kanadou.
Trenér Švýcarska Patrick Fischer sleduje utkání proti Česku.
Švýcarský trenér Patrick Fischer promlouvá ke svým svěřencům.
11 fotografií
Švýcarští fanoušci věřili, že je dovede k vytouženému zlatu. Jenže je zklamal. Ne však na ledě, avšak morálně. „Udělal jsem chybu. A je mi jasné, že v očích některých lidí jsem podvodník,“ vrátil se nedávný trenér švýcarské reprezentace Patrick Fischer ke kauze, která otřásla tamním hokejem.

Místo toho, aby se švýcarská reprezentace připravovala na domácí šampionát, řešila čtyři roky starý případ. Její trenér Fischer před olympiádou v Číně zfalšoval dokumenty o očkování proti covidu, což ho v dubnu stálo místo u národního týmu.

Přitom švýcarský svaz o skandálu dlouho nevěděl. Dokonce i přesto, že Fischera před třemi lety za tento čin vyšetřoval soud a potrestal ho pokutou ve výši 38 910 franků (necelý milion korun).

I proto ho svaz nejprve podržel a neodvolal. Situaci bral za uzavřenou poté, co se Fischer k celému incidentu veřejně přiznal.

Nedodržel hodnoty, porušil důvěru. Švýcaři otočili, měsíc před MS vyhodili trenéra

Jenže tlak veřejnosti sílil a Fischer měsíc před startem mistrovství u reprezentace nuceně skončil.

I bez něj se Švýcarům dařilo, opět došli až do finále, kde však stejně jako před rokem prohráli 0:1 v prodloužení, tentokrát s Finskem.

A nyní se Fischer k celé kauze vrátil.

„Na šampionát jsem se dlouho těšil, stejně jako fanoušci. A pak mi najednou nedovolili se ho zúčastnit. Avšak vina padá na mě. Já jsem ten, kdo zfalšoval dokumenty,“ říkal v podcastu SI.Talk.

Švýcarský kouč Patrick Fischer gestikuluje.

„Nejsem na to hrdý, ale v té době jsme spoustu věcí nevěděli. Já se tak rozhodl a přijal následky,“ doplnil.

Pro olympiádu v Číně panovaly striktní podmínky. Kvůli celosvětové pandemii platilo pravidlo, že všichni účastníci Her museli podstoupit očkování proti covidu, pokud se chtěli vyhnout přísné 21 dní dlouhé karanténě v izolačním hotelu.

„Musel jsem se rozhodnout, hrozně moc jsem chtěl být s týmem. Jenže jsem vakcíně nevěřil a zároveň věděl, že ji potřebuju. Nejsem antivaxer, ale věřím svému tělu. Řešil jsem, co je pro mě důležitější: Trenér reprezentace, nebo Patrick Fischer?“ prohlásil.

Poslouchám intuici, očkovat se nenechám. Švýcarský kouč vysvětlil covidový skandál

„Špatně bylo, že jsem zfalšoval dokumenty. Měl jsem zkrátka říct, že rezignuju a do Číny neletím. To byla chyba,“ dodal.

Teď je už takřka pět měsíců bez angažmá. Chce si dát od hokeje pauzu a věnovat se vlastnímu projektu mentoringu.

„Jde o vedení týmu i sebe samého. Chci podporovat lidí, kteří chtějí mít víc energii a být o něco moudřejší. Ale pokud mě hokej opět chytí, vše se může rychle změnit,“ přiznal.

„Měl jsem v posledních měsících opravdu zajímavé nabídky i ze zahraničí, které jsem odmítl. Věděl jsem, že si dám minimálně rok přestávku,“ završil.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Témata: Patrick Fischer

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Zrození katastrofy. Zkázu na Světovém poháru 1996 rozjel svár Jágr kontra Bukač

Premium
Luděk Bukač na střídačce reprezentačního týmu.

Právě před třiceti lety se český hokej valil k patrně nejhanebnějšímu výsledku ve svých dějinách. Reprezentaci komandovanou Luďkem Bukačem vyprovázely na Světový pohár vřelé naděje fanoušků, Jaromír...

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Další změna. Tentokrát přišla přesně po měsíci. NHL má nového nejlépe placeného hokejistu, Macklina Celebriniho, nastupující hvězdu ze San Jose, střídá Cale Makar. Kanadský obránce a jedna z hlavních...

Experiment, který se nevydařil. V Rusku zkusili nové pravidlo, po chaosu ho zrušili

Od následující sezony budou v juniorské hokejové soutěži v Rusku testovat nové...

„Pokus o novou věc, který moc nevyšel. Experiment, který se nevydařil.“ Tato slova z populárního seriálu Okresní přebor sedí na situaci v ruském hokeji takřka dokonale. V tamním prostředí totiž během...

Zrození katastrofy. Po trapasu se Švédy pršely plechovky. Jak hluboko klesneme?

Premium
Jaromír Jágr na Světovém poháru v roce 1996.

Čtrnáct tisíc duší se ve Sportovní hale v pražských Holešovicích zmítalo mezi žalem a vztekem. Hokejoví fanoušci v proslulé aréně doufali v povstání svých bojovníků, těšili se na slavnost, sledovali...

Rusové slaví úspěch. Po pěti letech dostali své hokejisty na mezinárodní turnaj

Puk míří do ruské branky v utkání Channel One Cupu proti Kanadě.

Na akce pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace (IIHF) se ani v příští sezoně nepodívají. Ovšem i tak se Rusové proti ostatním zemím přece jenom postaví. A to díky Číně, která v následujícím roce...

V očích lidí jsem podvodník. Vakcíně jsem ale nevěřil, říká švýcarský trenér

Trenér švýcarských hokejistů Patrick Fischer během zápasu s Norskem na...

Švýcarští fanoušci věřili, že je dovede k vytouženému zlatu. Jenže je zklamal. Ne však na ledě, avšak morálně. „Udělal jsem chybu. A je mi jasné, že v očích některých lidí jsem podvodník,“ vrátil se...

2. září 2026  10:38

Liga mistrů? Snad stihnu aspoň zápas, doufá Pérez. S pícháním injekcí bojuje

Jaromír Pérez z Liberce slaví gól proti Spartě.

Příprava na ledě se pro něj rozjela skoro ideálně. Talentovaný hokejový útočník Jaromír Pérez nastoupil do tří zápasů a vstřelil dvě branky. Obě nasázel při vysoké výhře Liberce 6:0 v Mladé...

2. září 2026  10:25

Důvěra je, nebo není. Rulík exkluzivně o reprezentaci, extraligovém Kladnu i Jágrovi

Premium
Kouč Radim Rulík dává pokyny na tréninku Kladna.

Zlatá Praha. Nedotažený zázrak na olympiádě ve čtvrtfinále proti Kanadě. Zdánlivě krapet hořký konec a přestup k extraligovému Kladnu. Radim Rulík se po třech letech rozloučil s hokejovou...

2. září 2026

Plzeň vstoupí do sezony bez Jandače na střídačce, po sedmi letech je v Lize mistrů

Trenér Plzně Josef Jandač během zápasu proti pražské Spartě.

Zřejmě až do listopadu bude na střídačce hokejistů Plzně chybět hlavní trenér Josef Jandač, který se zotavuje po druhé operaci Achillovy šlachy. Zápasy na začátku nové sezony ale bude sledovat z...

1. září 2026  18:47

Hvězdný brankář hledá nový tým. Které Čechy může jeho výměna ovlivnit?

Connor Hellebuyck (37) v bráně Winnipeg Jets, v zápase se St. Louis Blues čelí...

Michael Wilbon, komentátor ESPN, jednoho z nejlepších brankářů současnosti vůbec nešetřil: „Chce odejít? S Winnipegem přece nedávno podepsal dlouholetou smlouvu. Zavolal bych mu a jeho agentovi a...

1. září 2026  13:40

Nabídky z vyšší soutěže odmítl, Kindl zůstal v Prostějově. A otevřel moderní fitko

Denis Kindl (ve žlutém) ze Zlína v zápase s Porubou.

Na ledě se už pár týdnů chystá na boj o návrat do první ligy, ale v soukromém životě prostějovský hokejista Denis Kindl položil základní kámen své kariéry po kariéře. Na začátku března otevřel spolu...

1. září 2026  7:12

Zrození katastrofy. Po trapasu se Švédy pršely plechovky. Jak hluboko klesneme?

Premium
Jaromír Jágr na Světovém poháru v roce 1996.

Čtrnáct tisíc duší se ve Sportovní hale v pražských Holešovicích zmítalo mezi žalem a vztekem. Hokejoví fanoušci v proslulé aréně doufali v povstání svých bojovníků, těšili se na slavnost, sledovali...

1. září 2026

Experiment, který se nevydařil. V Rusku zkusili nové pravidlo, po chaosu ho zrušili

Od následující sezony budou v juniorské hokejové soutěži v Rusku testovat nové...

„Pokus o novou věc, který moc nevyšel. Experiment, který se nevydařil.“ Tato slova z populárního seriálu Okresní přebor sedí na situaci v ruském hokeji takřka dokonale. V tamním prostředí totiž během...

31. srpna 2026  15:24

Konec Kanaďanů v Brně. Davidson si místo v nabité obraně Komety nevybojoval

Kanadský obránce Brandon Davidson při první předsezonním tréninku brněnské...

Kanadský trojlístek, který v minulé sezoně brázdil české ledové plochy ve službách hokejové Komety Brno, se rozpadl. Brendan O’Donnell se v Brně ohřál jen na devět zápasů, chasník Rhett Holland po...

31. srpna 2026  11:26

Historický den pro NHL. Ale na jak dlouho? I Makarův rekord může rychle zevšednět

Martin Nečas, Cale Makar a Nathan MacKinnon. Svaté trio Colorado Avalanche.

Zatřeste měšci, NHL dál posouvá svoje hranice. Částka, za jakou by před dvaceti lety vyšla zhruba polovina týmu, v noci z pátku na sobotu padla na jediného hráče. Roční plat 20,4 milionu dolarů, v...

29. srpna 2026  13:48

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Zrození katastrofy. Děsná generálka, svár o tenisky. A rval se Reichel s Nedvědem?

Premium
Jaromír Jágr na Světovém poháru 1996

Mocné naštvání bublající v nitru hokejového národního mužstva se už muselo prodrat ven. Přípravný turnaj ve Zlíně před Světovým pohárem před třiceti lety ještě proběhl bez skandálů. Po něm se vše...

29. srpna 2026

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Další změna. Tentokrát přišla přesně po měsíci. NHL má nového nejlépe placeného hokejistu, Macklina Celebriniho, nastupující hvězdu ze San Jose, střídá Cale Makar. Kanadský obránce a jedna z hlavních...

29. srpna 2026  11:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.